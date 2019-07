NBA-News: David Krämer unterschreibt bei den Phoenix Suns

David Krämer hat einen Vertrag bei den Phoenix Suns unterschrieben und wird damit der siebte Deutsche in der NBA. Der 22-Jährige hatte mit guten Leistungen in der Summer League auf sich aufmerksam gemacht.

Auf seinem Instagram Profil veröffentlichte der Nationalspieler ein Bild von sich in einem Suns-T-Shirt, wie er seine Unterschrift unter einen Vertrag setzt. Dazu schrieb Krämer: "Ein Traum wird wahr. Ich bin glücklich, ein Teil der Suns-Organisation zu sein."

Eine offizielle Bestätigung des Deals von Seiten der Franchise gibt es allerdings noch nicht. Zudem sind bisher noch keine Details zu den Vertragskonditionen für den ehemaligen Ulmer durchgesickert.

Der Shooting Guard lief bereits in der Summer League in Las Vegas im Trikot der Suns auf und wusste in drei Spielen (14,3 Minuten im Schnitt) mit 8 Punkten sowie 2,3 Rebounds bei 50 Prozent aus dem Feld durchaus zu überzeugen.

Nach dem Karriereende von Dirk Nowitzki zum Ende der vergangenen Saison bleibt die Anzahl der Deutschen in der besten Basketballliga der Welt damit stabil. Neben Krämer werden 2019/20 Dennis Schröder (Thunder), Maxi Kleber (Mavericks), Daniel Theis (Celtics), Moritz Wagner, Isaac Bonga (beide Wizards) sowie Isaiah Hartenstein (Rockets) in der Association auflaufen.