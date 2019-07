NBA: Titelkandidaten 2019/20 - Die spannendste Liga seit Jahren

Die wichtigsten Offseason-Entscheidungen sind gefallen, zahlreiche Stars der besten Basketballliga der Welt haben ein neues Zuhause gefunden und verschieben die Kräfteverhältnisse in der NBA nachhaltig. SPOX wagt einen ersten Blick auf mögliche Titelkandidaten. Wer hat seine Chancen gesteigert? Und wer muss sich mit der Außenseiterrolle zufrieden geben?

Wie wird die Paarung in den kommenden NBA Finals aussehen? Eine Frage, die in der Vergangenheit recht leicht zu beantworten war. Die Golden State Warriors wurden im Westen mit jeder Menge Selbstvertrauen eingetragen, im Osten reichte der Name von LeBron James - sieht man einmal von der vergangenen Saison ab, als nach dem Wechsel des Kings nach L.A. ein Wettrüsten entfacht wurde.

Die Toronto Raptors waren der Profiteur und schnappten sich nicht nur die Krone im Osten, sondern auch gleich die Larry O'Brien Trophy gegen die Warriors. Die Chancen, dass auch nur eines der beiden Teams in der kommenden Spielzeit wieder um den ganzen Kuchen spielen wird, sind schwindend gering, beide verloren in Kevin Durant und Kawhi Leonard den jeweils besten Spieler.

Dass es in der kommenden Saison noch keinen klaren Favoriten auf den Titel gibt, verdanken wir ebenso der Klaue. Statt bei den Lakers ein Superteam mit LeBron James und Anthony Davis zu bilden, schloss er sich mit Paul George zusammen und ging lieber zu den Clippers. Erstmals seit 2008, als die Boston Celtics Ray Allen und Kevin Garnett Paul Pierce an die Seite stellten, gibt es kein klares Superteam.

Befeuert wurde dies durch die zahlreichen Wechsel der Stars in dieser Liga. Von den 24 All-Stars aus dem Jahr 2017 spielen nur acht bei ihrem damaligen Arbeitgeber: Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson, James Harden, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, Kyle Lowry und John Wall. Der Wizards-Guard und Thompson werden dabei wohl große Teile der Saison verletzt verpassen, Lowry und Westbrook gelten als heiße Trade-Kandidaten.

Kontinuität ist zu einem raren Gut geworden, die Warriors sind da die Ausnahme, zumindest an der Spitze. Ihr Superteam mit Durant war ohnehin eine Anomalie des Cap-Spikes von 2016 und ist in der Zukunft wohl nicht replizierbar. Umso mehr greift nun das vor vier Jahren neu verhandelte CBA. Es ist fast unmöglich geworden, drei Stars unter den Cap zu pressen und dann eine passable Bank zusammenzustellen. Dafür muss man nur bei den Warriors in der vergangenen Saison nachfragen.

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Wer sind eigentlich die Teams, die sich in der kommenden Saison Chancen auf einen Ring ausrechnen können? Wir blicken dazu auf die beiden Conferences und beginnen im Osten.

MILWAUKEE BUCKS

Die Bucks waren in der vergangenen Spielzeit nah dran, führten in den Conference Finals sogar bereits mit 2-0 gegen den späteren Champion, um dann aber die nächsten vier Spiele in Folge zu verlieren. Mit Giannis Antetokounmpo steht weiterhin der amtierende MVP in den eigenen Reihen und wir dürfen davon ausgehen, dass der Grieche aus seinem ersten tiefen Playoff-Run gelernt hat.

Double- oder sogar Triple-Teams machten dem Greek Freak gegen eine zugegebenermaßen elitäre Raptors-Defense zu schaffen. Mit 24 Jahren besitzt Giannis weiter erschreckend viel Luft nach oben, es ist davon auszugehen, dass die Spielzeit 2019/20 ähnlich dominant wird.

Das gilt auch für das komplette Team; mit Ausnahme von Malcolm Brogdon (und mit Abstrichen Nikola Mirotic) wurde der Kader komplett zusammengehalten. Co-Star Khris Middleton unterschrieb für fünf Jahre, auch der wichtige Stretch-Center Brook Lopez sowie der Back-Up von Eric Bledsoe, George Hill, konnten gehalten werden.

Hinzu kommt in Person von Wesley Matthews ein weiterer 3-and-D-Spieler für den Flügel und mit Robin Lopez ein gestandener Akteur, der seinen Bruder auf der Fünf entlasten soll. Der Kader ist also weiter erstklassig besetzt, was Milwaukee erneut zu einem absoluten Spitzenteam im Osten machen wird. Auch der ganz große Wurf ist nicht auszuschließen.

NBA: Alle fixen Deals der Free Agency in der Übersicht © getty 1/108 In Los Angeles ist Wettrüsten angesagt: Sowohl die Lakers als auch die Clippers sichern sich weitere Verstärkung für die kommende Saison. Auch Jabari Parker findet einen neuen Arbeitgeber. © getty 2/108 Avery Bradley (Shooting Guard) - von den Memphis Grizzlies zu den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 9,7 Mio. Dollar © getty 3/108 Jabari Parker (Power Forward) - von den Washington Wizards zu den Atlanta Hawks - 2 Jahre, 13 Mio. Dollar © getty 4/108 JaMychal Green (Power Forward) - bleibt bei den L.A. Clippers - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 5/108 Alec Burks (Shooting Guard) - von den Sacramento Kings zu den Golden State Warriors - Details unbekannt © getty 6/108 Patrick McCaw (Guard) - bleibt bei den Toronto Raptors - 2 Jahre, 8 Mio. Dollar © getty 7/108 Delon Wright (Point Guard) - von den Memphis Grizzlies zu den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 8/108 DeMarcus Cousins (Center) - von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - 1 Jahr, 3,5 Millionen © getty 9/108 Rajon Rondo (Point Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, Veteranen-Minimum © getty 10/108 Ivica Zubac (Center) - bleibt bei den Los Angeles Clippers - 4 Jahre, 28 Millionen © getty 11/108 Quinn Cook (Point Guard) - von den Golden State Warriors zu den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 6 Millionen. © getty 12/108 Alex Caruso (Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 5,5 Millionen © getty 13/108 Thanasis Antetokounmpo (Small Forward) - von Panathinaikos Athen zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 3 Millionen Dollar © getty 14/108 Randae Hollis-Jefferson (Small Forward) - von den Brooklyn Nets zu den Toronto Raptors - 1 Jahr, Konditionen noch unbekannt. © getty 15/108 Marcus Morris (Forward) - von den Boston Celtics zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 16/108 Stanley Johnson (Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den Toronto Raptors - 2 Jahre, 7,5 Millionen. © getty 17/108 Kentavious Caldwell-Pope (Guard) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 18/108 Danny Green (Shooting Guard) - von den Toronto Raptors zu den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 30 Millionen. © getty 19/108 JaVale McGee (Center) - bleibt bei den Los Angeles Lakers - 2 Jahre, 8,2 Millionen. © getty 20/108 Kawhi Leonard (Forward) - von den Toronto Raptors zu den L.A. Clippers - 4 Jahre, 142 Millionen. © getty 21/108 Marcus Morris (Power Forward) - von den Boston Celtics zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 20 Millionen Dollar © getty 22/108 Stanley Johnson (Small Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den Toronto Raptors - 2 Jahre, 7,5 Millionen. © getty 23/108 Boban Marjanovic (Center) - von den Philadelphia 76ers zu den Dallas Mavericks - 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 24/108 Markieff Morris (Power Forward) - von den Oklahoma City Thunder zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, Details unbekannt © getty 25/108 T.J. McConnell (Point Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den Indiana Pacers - 2 Jahre, 7 Mio. Dollar © getty 26/108 Raul Neto (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Philadelphia 76ers - 1 Jahr, 1,7. Mio Dollar © getty 27/108 Jake Layman (Small Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Minnesota Timberwolves - 3 Jahre, 11,5 Mio. Dollar © getty 28/108 Darius Miller (Small Forward) - bleibt bei den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 14,3 Mio. Dollar © getty 29/108 Daniel Theis (Power Forward) - bleibt bei den Boston Celtics - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 30/108 Emmanuel Mudiay (Point Guard) - von den New York Knicks zu den Utah Jazz - 1 Jahr, Minimalvertrag © getty 31/108 Jared Dudley (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den Los Angeles Lakers - 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 32/108 Wilson Chandler (Forward) - von den Los Angeles Clippers zu den Brooklyn Nets - 1 Jahr, 2,6 Mio. Dollar © getty 33/108 Rodney McGruder (Shooting Guard) - von den Miami Heat zu den Los Angeles Clippers - 3 Jahre, 15 Mio. Dollar © getty 34/108 James Ennis (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 4,1 Mio. Dollar © getty 35/108 Jeff Green (Forward) - von den Washington Wizards zu den Utah Jazz - 1 Jahr, 2,5 Mio. Dollar © getty 36/108 Willie Cauley-Stein (Center) - von den Sacramento Kings zu den Golden State Warriors - Details unbekannt © getty 37/108 Glenn Robinson (Guard/Forward) - von den Detroit Pistons zu den Golden State Warriors - 2 Jahre, Details unbekannt © getty 38/108 Noah Vonleh (Power Forward) - von den New York Knicks zu den Minnesota Timberwolves - 1 Jahr, 2 Mio. Dollar © getty 39/108 Ryan Arcidiacono (Point Guard) - bleibt bei den Chicago Bulls - 3 Jahre, 9 Mio. Dollar © getty 40/108 Brad Wanamaker (Point Guard) - bleibt bei den Boston Celtics - 1 Jahr, Details unbekannt © getty 41/108 Vincent Poirier (Center) - von Saski Baskonia zu den Boston Celtics - 2 Jahre, Details noch unbekannt © getty 42/108 Dorian Finney-Smith (Forward) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 12 Mio. Dollar © getty 43/108 Klay Thompson (Shooting Guard) - bleibt bei den Golden State Warriors - 5 Jahre, 190 Mio. Dollar © getty 44/108 Kevon Looney (Center) - bleibt bei den Golden State Warriors - 3 Jahre, 15 Millionen. © getty 45/108 Jordan Bell (Center) - von den Golden State Warriors zu den Minnesota Timberwolves - 1 Jahr, 1,6 Mio. Dollar © getty 46/108 Maxi Kleber (Power Forward) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 4 Jahre, 33-35 Mio. Dollar © getty 47/108 Isaiah Thomas (Point Guard) - von den Denver Nuggets zu den Washington Wizards - 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt. © getty 48/108 Enes Kanter (Center) - von den Portland Trail Blazers zu den Boston Celtics - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 49/108 Wesley Matthews (Shooting Guard) - von den Indiana Pacers zu den Milwaukee Bucks - 1 Jahr, Details noch unbekannt © getty 50/108 Elfrid Payton (Point Guard) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - zwei Jahre, 16 Mio. Dollar © getty 51/108 Wayne Ellington (Shooting Guard) - von den Detroit Pistons zu den New York Knicks - 2 Jahre, 16 Mio. Dollar © getty 52/108 Michael Carter-Williams (Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 1 Jahr, Gehalt noch unbekannt © getty 53/108 Seth Curry (Guard) - von den Portland Trail Blazers zu den Dallas Mavericks - 4 Jahre, 32 Mio. Dollar. © getty 54/108 J.J. Barea (Point Guard) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 1 Jahr, Konditionen noch unbekannt © getty 55/108 Tomas Satoransky (Point Guard) - von den Washington Wizards zu den Chicago Bulls (per Sign-and-Trade) - 3 Jahre, 30 Mio. Dollar. © getty 56/108 Dwight Powell (Forward/Center) - blebt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 33 Mio. Dollar (ab 2020/21) © getty 57/108 Austin Rivers (Guard) - bleibt bei den Houston Rockets - 2 Jahre, Gehalt noch unbekannt (Spieleroption im zweiten Jahr) © getty 58/108 Frank Kaminsky (Power Forward/Center) - von den Charlotte Hornets zu den Phoenix Suns - 2 Jahre, 10 Mio. Dollar © getty 59/108 Cory Jospeh (Point Guard) - von den Indiana Pacers zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 37 Mio. Dollar © getty 60/108 Kyle O'Quinn (Center) - von den Indiana Pacers zu den Philadelphia 76ers - 1 Jahr, 2,1 Millionen. © getty 61/108 Anthony Tolliver (Forward) - von den Minnesota Timberwolves zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 2,6 Millionen. © getty 62/108 Troy Daniels (Shooting Guard) - von den Phoenix Suns zu den Los Angeles Lakers - 1 Jahr, 2,1 Mio. Dollar © getty 63/108 Tim Frazier (Point Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Detroit Pistons - 1 Jhar, 2 Mio. Dollar © getty 64/108 Edmond Sumner (Point Guard) - bleibt bei den Indiana Pacers - 3 Jahre, Details unbekannt © getty 65/108 DEALS VOM 1. JULI: Kevin Durant (Forward) - von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, rund 160 Millionen. © getty 66/108 Kyrie Irving (PG) - von den Boston Celtics zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, rund 140 Millionen Dollar. © getty 67/108 Kemba Walker (PG) - von den Charlotte Hornets zu den Boston Celtics - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 68/108 Tobias Harris (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 5 Jahre, 180 Millionen. © getty 69/108 Jimmy Butler (Forward) - von den Philadelphia 76ers zu den Miami Heat (wohl per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 70/108 Al Horford (Power Forward/Center) - von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers - 4 Jahre, 109 Millionen. © getty 71/108 D'Angelo Russell (Point Guard) - von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 117 Millionen (Max). © getty 72/108 Khris Middleton (Forward) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 5 Jahre, 178 Millionen. © getty 73/108 Julius Randle (Power Forward/Center) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 74/108 DeAndre Jordan (Center) - von den New York Knicks zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, 40 Millionen. © getty 75/108 Jonas Valanciunas (Center) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - 3 Jahre, 45 Mio. Dollar © getty 76/108 Brook Lopez (Center) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 4 Jahre, 52 Millionen. © getty 77/108 Kristaps Porzingis (Power Forward/Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 5 Jahre, 158 Millionen. © getty 78/108 Harrison Barnes (Forward) - bleibt bei den Sacramento Kings - 4 Jahre, 88 Millionen. © getty 79/108 Nikola Vucevic (Center) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 100 Millionen. © getty 80/108 Damian Lillard (Guard) - Super-Max-Verlängerung bei den Portland Trail Blazers - 4 Jahre, 196 Millionen (ab 2021). © getty 81/108 Thaddeus Young (Power Forward) - von den Indiana Pacers zu den Chicago Bulls - 3 Jahre, 41 Millionen. © getty 82/108 Malcolm Brogdon (Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Indiana Pacers - 4 Jahre, 85 Millionen. © getty 83/108 J.J. Redick (Shooting Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 26,5 Millionen. © getty 84/108 Terry Rozier (Guard) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - 3 Jahre, 58 Millionen. © getty 85/108 Al-Farouq Aminu (Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Orlando Magic - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 86/108 George Hill (Point Guard) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 87/108 Ricky Rubio (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Phoenix Suns - 3 Jahre, 51 Millionen. © getty 88/108 Bojan Bogdanovic (Forward) - von den Indiana Pacers zu den Utah Jazz - 4 Jahre, 73 Millionen. © getty 89/108 Garrett Temple (Guard) - von den L.A. Clippers zu den Brooklyn Nets - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 90/108 Terrence Ross (Shooting Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 54 Millionen. © getty 91/108 Patrick Beverley (Point Guard) - bleibt bei den L.A. Clippers - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 92/108 Derrick Rose (Guard) - von den Minnesota Timberwolves zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, 15 Millionen. © getty 93/108 Dewayne Dedmon (Center) - von den Atlanta Hawks zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 94/108 Trevor Ariza (Forward) - von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - 2 Jahre, 25 Millionen. © getty 95/108 Reggie Bullock (Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den New York Knicks - 2 Jahre, 21 Millionen. © getty 96/108 Ed Davis (Center) - von den Brooklyn Nets zu den Utah Jazz - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 97/108 Mike Muscala (Power Forward) - von den Los Angeles Lakers zu den Oklahoma City Thunder - Details unbekannt. © getty 98/108 Mario Hezonja (Forward) - von den New York Knicks zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 1,4 Millionen (Minimum). © getty 99/108 Robin Lopez (Center) - von den Chicago Bulls zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 9,6 Millionen (Room Exception). © getty 100/108 Taj Gibson (Power Forward/Center) - von den Minnesota Timberwolves zu den New York Knicks - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 101/108 DeMarre Carroll (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 13 Millionen. © getty 102/108 Nicolo Melli (Forward) - von Fenerbahce zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 8 Millionen. © getty 103/108 Jeremy Lamb (Shooting Guard) - von den Charlotte Hornets zu den Indiana Pacers - 3 Jahre, 31,5 Millionen. © getty 104/108 Rodney Hood (Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 105/108 Rudy Gay (Forward) - bleibt bei den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 32 Millionen. © getty 106/108 Thomas Bryant (Center) - bleibt bei den Washington Wizards - 3 Jahre, 25 Millionen. © getty 107/108 Mike Scott (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 9,8 Millionen. © getty 108/108 Nerlens Noel (Center) - bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Details noch unbekannt

PHILADELPHIA 76ERS

Der größte Konkurrent der Bucks dürften die Sixers sein, die zwar Jimmy Butler (nach Miami) und J.J. Redick (nach New Orleans) ziehen lassen mussten, dafür aber in Josh Richardson und Al Horford interessanten Ersatz bekamen. Zudem wurde der Vertrag von Tobias Harris um fünf Jahre verlängert.

Auf dem Papier liest sich wohl keine Starting Five in der NBA besser: Ben Simmons, Richardson, Harris, Horford und Joel Embiid - das ist ein verdammtes Brett. Richardson ist dabei mit 1,98 Meter der kleinste Spieler, Harris als nomineller Small Forward ist bereits 2,06 Meter groß, mehr Big Ball geht nicht. In Redick verließ zwar der beste Shooter das Team, dafür war er defensiv der große Schwachpunkt.

Ansonsten bleibt die Tiefe weiter das große Fragezeichen. Hinter der Starting Five heißen die besten Spieler James Ennis, Mike Scott und Kyle O'Quinn, als neuer Backup für Simmons wurde Raul Neto geholt. Das ist arg dünn und muss dringend adressiert werden, um tatsächlich nach den Sternen greifen zu können.

Immerhin haben die Sixers noch ihre Room-Exception in Höhe von knapp 5 Millionen Dollar. Möglich ist auch, dass Philly sich diese aufspart und wieder auf dem Buyout-Markt aktiv wird, die Alternativen für Spielmacher sind im Moment rar gesät (Jerryd Bayless, Trey Burke, Jeremy Lin). Für die Regular Season sollte es aber zunächst reichen, bevor dann ein weiterer Run auf den Titel gestartet werden soll.

BROOKLYN NETS

Neu in der Phalanx der besten Teams der Eastern Conference sind die Nets, natürlich aufgrund der großen Signings von Kevin Durant, Kyrie Irving oder auch DeAndre Jordan. Für die ganz großen Träume wiegt der Ausfall von KD (wohl die komplette Saison) zu schwer, doch D'Angelo Russell wurde im Prinzip mit Uncle Drew ersetzt und der Kader zudem punktuell verstärkt.

Mit Garrett Temple, Taurean Prince und Wilson Chandler kamen potente Alternativen für den Flügel, Jordan wird, wie im Vorjahr Ed Davis, den jungen Big Jarrett Allen unter seine Fittiche nehmen. Dazu ist Caris LeVert wieder komplett fit und wird nach Kyrie eine sehr gute zweite Option sein. Auch vom Letten Rodions Kurucs ist nach einer überraschend guten Rookie-Saison sicherlich einiges zu erwarten.

Von den Abgängen könnten aber die Führungsqualitäten von Davis und auch dem unterschätzten Jared Dudley fehlen, die Coach Kenny Atkinson immer wieder hervorhob. Kann Irving entgegen der Vergangenheit in Boston in dieser Hinsicht nun einen besseren Job als Leader machen?

Brooklyn wird wahrscheinlich mit dem umgebauten Team ein wenig Zeit brauchen, um eine funktionierende Truppe auf den Court zu bringen, aber durch die immense Qualität werden die Nets auf jeden Fall ein Anwärter auf den Heimvorteil in der Postseason sein. Sollte die Konkurrenz Schwächen zeigen, ist vielleicht sogar mehr drin, auch wenn der große Angriff erst mit der Rückkehr von Durant beginnen sollte.

BOSTON CELTICS

Das Dark Horse im Osten dürften dagegen die Celtics sein, die mit Irving und Horford ihre vermeintlich besten Spieler verloren. Gerade Horford, Mr. Zuverlässig, ein Spieler mit einem Skillset, wie kaum ein anderer Big in der NBA, wird merklich fehlen und schwer zu ersetzen sein. Anders verhält es sich mit Kyrie. Hier wurde All-Star Kemba Walker mit einem Maximal-Vertrag ausgestattet.

Dazu stehen aber auch noch die vor einem Jahr so hoch gelobten Youngster wie Jayson Tatum oder Jaylen Brown im Kader, die mit Boston 2018 noch die Conference Finals erreichten. Damals fehlte ein gewisser Gordon Hayward, der nun in seinem zweiten Jahr nach seiner schweren Beinverletzung auch wieder näher an alte Jazz-Tage herankommen könnte.

Problematisch bleibt dagegen der Frontcourt: Enes Kanter dürfte nach jetzigem Stand starten, dahinter bleiben Daniel Theis, Robert Williams und der aus Europa geholte Vincent Poirier. Das hat mit dem Prädikat Spitzenteam wenig zu tun. Allerdings ist Coach Brad Stevens auch berüchtigt dafür, aus Underdogs das Maximum herauszuholen.

Mehr als der Heimvorteil und die zweite Runde im Osten wird dabei aber nicht herausspringen, es sei denn, GM Danny Ainge zaubert mal wieder einen Hasen aus seinem Hut.

TORONTO RAPTORS

Never underestimate the heart of a champion. Die Worte des ehemaligen Rockets-Coachs Rudy Tomjanovich mögen platt klingen, wurden aber über die Jahre mehrfach bestätigt. Natürlich wiegt der Abgang von Kawhi Leonard (und auch Danny Green) schwer, aber der Kader der Raptors bleibt durchaus potent.

Auf dem Flügel hat Toronto zwar gewaltig an Qualität verloren, aber auf Guard und auf den großen Positionen ist weiter gehobenes NBA-Niveau zu finden. Noch mehr als in der vergangenen Saison werden die Raptors über ihre Defense kommen müssen, dazu braucht es mehr Scoring von Kyle Lowry, Pascal Siakam oder Marc Gasol.

Bei Lowry und Gasol ist es zumindest anzuzweifeln, ob sie in ihrem Karriere-Herbst noch einmal eine solche Last schultern können. So ist es auch nicht auszuschließen, dass Präsident Masai Ujiri während der Saison den roten Knopf drückt und seine Veteranen mit auslaufenden Verträgen (Lowry, Serge Ibaka, Gasol) verscherbelt und den Rebuild einleitet.

Bleibt das Team zusammen, wird Toronto ein sicheres Playoff-Team sein, welches mit dem Heimvorteil flirten wird. Nach der vergangenen Saison wird dies den Fans in Toronto aber herzlich egal sein.