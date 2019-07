Los Angeles Lakers: Preseason, Spielplan und der Kader um LeBron James und Anthony Davis

Die Los Angeles Lakers gehen nach einem turbulenten Sommer als einer der Favoriten auf den NBA-Titel 2020 in die neue Saison. Mit LeBron James und Anthony Davis hat die Traditionsfranchise ein Superstar-Duo in L.A. gebildet. SPOX hat alle Infos zum Kader sowie zur Preseason und dem Spielplan der Lakers für euch gesammelt.

Alle wichtigen Entscheidungen der Free Agency 2019 sind getroffen, der Fokus aller 30 NBA-Teams liegt damit auf der Vorbereitung für die kommende Saison. Die Lakers wollen dann erstmals seit sechs Jahren wieder die Playoffs erreichen.

Los Angeles Lakers: Wann startet die NBA-Saison für LeBron James und Co.?

Der genaue Spielplan für die NBA-Saison 2019/20 ist noch nicht bekannt, dementsprechend ist auch der Termin für den Saisonstart der Lakers bisher ungewiss. Es ist aber davon auszugehen, dass die neue Spielzeit ähnlich wie im vergangenen Jahr auch Mitte Oktober beginnen wird.

Aufgrund der Starpower und der Strahlkraft der Lakers könnte es gut sein, dass die Franchise aus Hollywood direkt am ersten Tag der neuen Saison ran darf.

Der Preseason-Spielplan der Los Angeles Lakers 2019

Dafür steht allerdings der Preseason-Spieplan der Lakers fest. Das Team von LeBron und Davis wird vor dem Start der regulären Saison sechs Vorbereitungsspiele absolvieren.

Die Lakers sind am 5. Oktober der Gegner der Golden State Warriors, wenn das neue Chase Center in San Francisco eingeweiht wird. Anschließend geht es für LAL nach China, wo die Lakers zwei Preseason-Partien gegen Brooklyn im Rahmen der Global Games in Shanghai und Shenzhen spielen werden.

Datum Uhrzeit (deutscher Zeit) Team A Team B Ort 6. Oktober 2.30 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers San Francisco 10. Oktober 13.30 Uhr Los Angeles Laker Brooklyn Nets Shanghai 12. Oktober 13.30 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets Shenzhen 14. Oktober 4.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors Los Angeles 16. Oktober 4.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors Los Angeles 18. Oktober 4.30 Uhr Golden State Warriors Los Angeles Lakers San Francisco

Die Free Agency der Los Angeles Lakers 2019

Die Los Angeles Lakers haben in der Offseason 2019 einen großen Umbruch hinter sich. Kurz nach Saisonende fädelte General Manager Rob Pelinka einen Blockbuster-Trade für Superstar Anthony Davis ein, für den einige junge Talente wie Lonzo Ball oder Brandon Ingram sowie zahlreiche zukünftige Draft-Picks zu den New Orleans Pelicans wechselten.

Anschließend mussten auch die beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga, die erst im Vorjahr im Draft zum Team dazustießen, die Lakers per Trade verlassen. Das Duo ist nun für die Washington Wizards aktiv.

In der Free Agency hatten sich die Lakers Hoffnungen auf Kawhi Leonard gemacht. Die Klaue galt als einer der besten verfügbaren Spieler und ließ sich mit seiner Entscheidung einige Tage Zeit. Letztlich unterschrieb er aber beim Stadtrivalen, den Clippers, sodass GM Pelinka den Kader von der Resterampe auffüllen musste.

NBA: Die Kader der Los Angeles Lakers und L.A. Clippers im Vergleich © getty 1/31 Das Epizentrum der NBA liegt in der kommenden Saison in Los Angeles. SPOX stellt die beiden Kader der Titelanwärter Lakers und Clippers vor. © getty 2/31 LOS ANGELES LAKERS - POINT GUARD: Quinn Cook, Alter: 26, Gehalt: 2,9 Millionen Dollar - Stats 2018/19 (Warriors, 74 Spiele): 14,3 Minuten, 6,9 Punkte, 1,6 Assists, 40,5 Prozent 3P. © getty 3/31 Rajon Rondo, Alter: 33, Gehalt: 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (46 Spiele): 29,8 Minuten, 9,2 Punkte, 5,3 Rebounds, 8,0 Assists, 40,5 Prozent FG. © getty 4/31 Alex Caruso, Alter: 25, Gehalt: ca. 2,6 Mio. - Stats 2018/19 (25 Spiele): 21,2 Minuten, 9,2 Punkte, 3,1 Assists, 44,5 Prozent FG. © getty 5/31 SHOOTING GUARD: Danny Green, Alter: 32, Gehalt: 14,6 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 80 Spiele): 27,7 Minuten, 10,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 45,5 Prozent 3P. © getty 6/31 Kentavious Caldwell-Pope, Alter: 26, Gehalt: 7,7 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 24,8 Minuten, 11,4 Punkte, 2,9 Rebounds, 43,0 Prozent FG. © getty 7/31 Troy Daniels, Alter: 27, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Suns, 51 Spiele): 14,9 Minuten, 6,2 Punkte, 1,4 Rebounds, 38,1 Prozent 3P. © getty 8/31 FORWARDS: LeBron James, Alter: 34, Gehalt: 37,4 Mio. - Stats 2018/19 (55 Spiele): 35,2 Minuten. 27,4 Punkte, 8,5 Rebounds, 8,3 Assists, 51,0 Prozent FG. © getty 9/31 Jared Dudley, Alter: 33, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Nets, 59 Spiele): 20,7 Minuten, 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds, 35,1 Prozent 3P. © getty 10/31 Anthony Davis, Alter: 26, Gehalt: 27,1 Mio. - Stats 2018/19 (Pelicans, 56 Spiele): 33,0 Minuten, 25,9 Punkte, 12,0 Rebounds, 3,9 Assists, 51,7 Prozent FG. © getty 11/31 Kyle Kuzma, Alter: 23, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (70 Spiele): 33,1 Minuten, 18,7 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,6 Prozent FG. © getty 12/31 Johnathan Williams (ist noch Restricted Free Agent), Alter: 24, Gehalt: ? - Stats 2018/19 (24 Spiele): 15,5 Minuten, 6,5 Punkte, 4,1 Rebounds, 59,1 Prozent FG. © getty 13/31 CENTER: JaVale McGee, Alter: 31, Gehalt: 3,9 Mio., Stats 2018/19 (75 Spiele): 22,3 Minuten, 12,0 Punkte, 7,5 Rebounds, 62,4 Prozent FG. © getty 14/31 DeMarcus Cousins, Alter: 28, Gehalt: 3,5 Mio., Stats 2018/19 (Warriors, 30 Spiele): 25,7 Minuten, 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds, 3,6 Assists, 48,0 Prozent FG. © getty 15/31 Des Weiteren halten die Lakers die Rechte an ihrem Zweitrundenpick Talen Horton-Tucker. Ob der Shooting Guard mit einem Vertrag ausgestattet wird, ist aber noch nicht klar. © getty 16/31 L.A. CLIPPERS: POINT GUARD: Patrick Beverley, Alter: 30, Gehalt: 12,3 Mio. - Stats 2018/19 (78 Spiele): 27,4 Minuten, 7,6 Punkte, 5,0 Rebounds, 39,7 Prozent 3P. © getty 17/31 Landry Shamet, Alter: 22, Gehalt: 2,0 Mio. - Stats 2018/19 (Sixers/Clippers, 79 Spiele): 22,8 Minuten, 9,1 Punkte, 1,5 Assists, 42,2 Prozent 3P. © getty 18/31 SHOOTING GUARD: Lou Williams, Alter: 32, Gehalt: 8,0 Mio. - Stats 2018/19 (75 Spiele):26,6 Minuten, 20,0 Punkte, 5,4 Assists, 42,5 Prozent FG. © getty 19/31 Jerome Robinson, Alter: 22, Gehalt: 3,6 Mio. - Stats 2018/19 (33 Spiele): 9,7 Minuten, 3,4 Punkte, 40 Prozent FG. © getty 20/31 Rodney McGruder, Alter: 28, Gehalt: 4,6 Mio. - Stats 2018/19 (Heat, 66 Spiele): 23,5 Minuten, 7,6 Punkte, 3,6 Rebounds, 40,3 Prozent FG. © getty 21/31 FORWARDS: Paul George, Alter: 29, Gehalt: 33,0 Mio. - Stats 2018/19 (Thunder, 77 Spiele): 36,9 Minuten, 28,0 Punkte, 8,2 Rebounds, 4,1 Assists, 2,2 Steals, 38,6 Prozent 3P. © getty 22/31 Kawhi Leonard, Alter: 28, Gehalt: 32,7 Mio. - Stats 2018/19 (Raptors, 60 Spiele): 34,0 Minuten, 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 1,8 Steals, 49,6 Prozent FG. © getty 23/31 Maurice Harkless, Alter: 26, Gehalt:11,0 Mio. - Stats 2018/19 (Blazers, 60 Spiele): 23,6 Minuten, 7,7 Punkte, 4,5 Rebounds, 48,7 Prozent FG. © getty 24/31 JaMychal Green, Alter: 29, Gehalt: 5 Mio. Dollar - Stats 2018/19 (Grizzlies/Clippers, 65 Spiele): 21,1 Minuten, 9,4 Punkte, 6,3 Rebounds, 48,3 Prozent FG © getty 25/31 CENTER: Montrezl Harrell, Alter: 25, Gehalt: 6,0 Mio. - Stats 2018/19 (82 Spiele): 26,3 Minuten, 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG. © getty 26/31 Ivica Zubac, Alter: 22, Gehalt: 6,3 Mio. - Stats 2018/19 (Lakers/Clippers, 59 Spiele): 17,6 Minuten, 8,9 Punkte, 6,1 Rebounds, 55,9 Prozent FG. © getty 27/31 Mfiondu Kabengele, Alter: 21, Gehalt: 1,6 Mio. - Stats 2018/19 (Florida State, 37 Spiele): 21,6 Minuten, 13,2 Punkte, 5,9 Rebounds, 50,2 Prozent FG. © getty 28/31 Mit Terance Mann zogen die Clippers an Position 48 im Draft noch einen Shooting Guard von Florida State, der für seine Defense bekannt ist. Ob er einen Vertrag bekommen wird, ist noch nicht klar. © getty 29/31 FAZIT: Der Kader der Lakers ist im Moment ein wenig breiter und von den Namen her auch etwas prominenter besetzt, nimmt man die Beispiele Rondo und Cousins, die Davis auch aus alten Pelicans-Zeiten kennen. © getty 30/31 Die Teile der Clippers passen aber auf dem Papier besser zusammen, sei es durch elitäre Verteidigung oder Shooting von vier Positionen. Was aber noch dringend fehlt, ist ein weiterer Center. Davon sind aber noch einige auf dem Markt. © getty 31/31 Dennoch sollten die Clippers im Moment von der Kader-Stärke her die Nase leicht vorne haben. Das kann sich aber während einer langen Saison schnell ändern. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt.

Los Angeles Lakers: Der Kader 20190/20 im Überblick

Point Guards Shooting Guards Small Forwards Power Forwards Center LeBron James Danny Green Kentavious Caldwell-Pope Anthony Davis DeMarcus Cousins Rajon Rondo Avery Bradley Jared Dudley Kyle Kuzma JaVale McGee Quinn Cook Troy Daniels Talen Horton-Tucker Aric Holman

Los Angeles Lakers gehören zu den Favoriten der NBA-Saison 2019/20

Durch die zahlreichen Moves der Lakers in der Offseason und vor allem die Addition von Anthony Davis gehört die Franchise in den Kreis der Favoriten. Doch auch das zweite Team aus der Stadt der Engel um Kawhi und Paul George wird an der Spitze des Westens mitmischen wollen.

Zusätzlich werden die Houston Rockets nach dem Trade für Russell Westbrook den Thron attackieren wollen, auch die Denver Nuggets haben sich sinnvoll verstärkt. In der Eastern Conference werden sich unter anderem die Milwaukee Bucks und Philadelphia 76ers einen spannenden Kampf um den Einzug in die NBA-Finals liefern. Das Rennen um die NBA-Krone ist in der kommenden Saison wohl so offen wie selten zuvor.