L.A. Clippers, News und Gerüchte - Besitzer Steve Ballmer denkt über Namensänderung nach

Mit den Akquisitionen von Kawhi Leonard und Paul George bricht für die L.A. Clippers ein neues Zeitalter an. Besitzer Steve Ballmer will deswegen nicht ausschließen, dass die Clippers eine Namensänderung durchführen werden. Berater Jerry West freut sich dagegen über eine gelungene Offseason.

L.A. Clippers: Steve Ballmer kann sich Namensänderung vorstellen

Es tut sich etwas bei den Clippers. Leonard und George sind da, 2024 wollen sie das Staples Center verlassen und in eine neue Arena in Inglewood umziehen. Besitzer Steve Ballmer kann sich sogar noch größere Veränderungen vorstellen, auch das Logo, die Farben und sogar der Name stehen zur Disposition.

"Wir haben die einmalige Chance, um unsere Identität auf ein neues Level zu heben", erklärte Ballmer zu Bill Shaikin von den Los Angeles Times. "Ich glaube nicht, dass wir eine Veränderung vornehmen, aber das ist eine einmalige Gelegenheit. Das ist aber eine Sache, die man mit den Fans diskutieren muss.

L.A. Clippers: Jerry West begeistert von Offseason

Der heimliche Architekt hinter den Kulissen bei den Clippers ist Berater Jerry West, der einst die Fäden bei den Lakers zog und auch bei den Warriors als Berater massiv Einfluss nahm, bevor er 2018 zu den Clippers wechselte.

Der Mann für die großen Blockbuster-Deals war entsprechend erfreut über die Offseason der Clippers. "Dass man zwei Spieler von diesem Schlage bekommt, ist nicht zu fassen", sagte West zu Jovan Buha von The Athletic. In der Dan Patrick Show hatte West zuletzt dementiert, dass er eine große Rolle spielte. "Ich hatte kaum Einfluss, nur eine Stimme. Unser Front Office ist einfach fantastisch."

Ganz besonders freut sich West auf enge Spiele bei den Clippers, um zu sehen, wie Kawhi und George defensiv ihren Gegenspielern das Leben zur Hölle machen werden und dann auch offensiv Akzente setzen. "Ich weiß nicht, wie man die beiden verteidigen soll. Vielleicht bekommst du einen in den Griff, aber du wirst nicht beide abmelden können."

© getty

Preseason: Wann spielen die L.A. Clippers?

Einige Teams haben bereits ihren kompletten Spielplan für die Preseason veröffentlicht, bei den Clippers ist dies noch nicht der Fall. Klar ist nur, dass die Denver Nuggets am 11. Oktober (deutscher Zeit) im Staples Center zu Gast sein werden. Das geht aus dem Spielplan der Nuggets für die Vorbereitung vorher.