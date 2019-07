NBA - Fünf Fragen zum Trade von Russell Westbrook zu den Rockets: Die Risiko-Freundschaft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging der nächste Blockbuster-Deal des verrückten NBA-Sommers 2019 über die Bühne: Die Oklahoma City Thunder haben Russell Westbrook im Tausch für Chris Paul und mehrere Erstrundenpicks nach Houston abgegeben. Haben sich die Rockets damit bedeutend verbessert? Und was bedeutet der Deal für den Rest der Liga? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

1. Was ist passiert?

Langeweile in der Offseason? Fehlanzeige! Obwohl eigentlich vor knapp einer Woche in Person von Kawhi Leonard der letzte namhafte Dominostein der Free Agency 2019 fiel, wollte die Gerüchteküche in der besten Basketballliga der Welt einfach nicht aufhören, zu brodeln.

Der Grund war in gewisser Weise eben jener Kawhi selbst. Indem die Klaue Paul George nach Los Angeles rekrutierte, um dort mit den Clippers einen Angriff auf die Larry O'Brien Trophy zu starten, setzte er eine Kettenreaktion in Gang.

Durch den Verlust von PG-13 schien das Titelfenster der Thunder, das nur ein Jahr zuvor mit der langfristigen Verlängerung von George aus Sicht der Verantwortlichen noch weit aufgerissen wurde, in sich zusammenzubrechen. Auf einmal war in Oklahoma City ein Rebuild eine ernsthafte Option - und damit auch ein Abgang von Russell Westbrook.

Tagelang wurden die Miami Heat als potenzielle neue Destination für den 30-Jährigen gehandelt. Die Franchise aus Florida galt als Favorit, doch es kam anders. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sorgte Adrian Wojnarwoski (ESPN) mit einer seiner berühmt-berüchtigten Woj-Bombs für ein gewaltiges Beben - wieder einmal, muss man in diesem wahnsinnigen Sommer fast schon sagen.

Die Parameter des Westbrook-Paul-Trades

Die Houston Rockets erhalten Die OKC Thunder erhalten Russell Westbrook Chris Paul Zwei Erstrundenpicks (2024 und 2026, jeweils Top-4-protected) Zwei Pick-Swaps (2021 und 2025)

Rockets: Wiedervereinigung von Westbrook und Harden

Wie zunächst von Woj vermeldet und kurz darauf von zahlreichen weiteren Insidern bestätigt wurde, haben die Oklahoma City einen Trade mit den Houston Rockets eingefädelt, der Westbrook nach Texas schickt. Im Gegenzug erhalten die Thunder Chris Paul, zwei Erstrundenpicks (2024 und 2026) sowie zwei Pick-Swaps (2021 und 2025).

Den Informationen von Woj und Royce Young (ebenfalls ESPN) zufolge, habe Thunder-GM Sam Presti im Prozess der Trade-Verhandlungen eng mit Westbrook und dessen Agenten Thad Foucher zusammengearbeitet, um dem nun ehemaligen Star der Franchise entgegenzukommen.

NBA: Die Netzreaktionen zum Westbrook-Paul-Blockbuster-Trade © getty 1/21 Die Oklahoma City Thunder haben ihren Franchise-Star Russell Westbrook zu den Houston Rockets getradet - und das Netz rastet aus! SPOX hat die besten Reaktionen zum Blockbuster-Deal gesammelt. © getty 2/21 Achtung, Achtung, Woj-Bomb! Der ESPN-Insider versetzte das NBA-Universum mitten in der Nacht deutscher Zeit mal wieder in helle Aufregung. © getty 3/21 Der Grundtenor im Netz: Was für eine Liga! © getty 4/21 Schon der komplette Sommer 2019 ist einfach nur verrückt, das sehen ganz offenbar auch die Spieler so. © getty 5/21 Clint Capela scheint zumindest mal begeistert von den aktuellsten Entwicklungen. © getty 6/21 Bei Dwyane Wade ist die Überraschung zunächst einmal groß ... © getty 7/21 ... dann kommt die Erkenntnis, dass seine in der vergangenen Saison mühsam zusammengesammelte Trikot-Kollektion nach dieser Free Agency schon wieder überholt ist. © getty 8/21 Ist das der verrückteste NBA-Sommer aller Zeiten? © getty 9/21 Die NFL-Stars scheinen dieser Einschätzung zuzustimmen ... © getty 10/21 Und die Free Agency hat die Vorfreude auf die kommende Saison sicherlich nicht nur bei Patrick Beverley exponentiell steigen lassen. © getty 11/21 Dieser Sommer könnte für manche aber auch ... nun ja ... eher negative Auswirkungen haben - sofern dieser Twitter-User Wort hält. © getty 12/21 Man muss ihn allerdings auch etwas in Schutz nehmen: Mit diesem Trade dürften nach den Worten von Rockets-GM Daryl Morey wohl wirklich nur die wenigsten gerechnet haben. Aber wir wissen ja, wie das ist mit dieser Loyalität ... © getty 13/21 Ob auf diesem Foto der Moment eigefangen wurde, kurz nachdem CP3 von dem Trade erfahren hat? © getty 14/21 Wirklich begeistert scheint er nicht zu sein - dafür darf sich Thunder-GM Sam Presti über tonnenweise Erstrundenpicks in den kommenden Jahren freuen. © getty 15/21 Da könnte die NBA den Draft doch eigentlich gleich zu Presti nach Hause verlegen. © getty 16/21 Dadurch dürfte sich die derzeitige Trauer einiger Thunder-Fans wohl bald in Ekstase verwandeln. © getty 17/21 Statt Big Threes sind mittlerweile offenbar Superduos der heiße Trend in der NBA. © getty 18/21 Aber funktioniert das Duo Westbrook-Harden noch ein zweites Mal? © getty 19/21 Oder kommt es gerade in der Crunchtime zu Unstimmigkeiten zwischen den beiden Superstars? © getty 20/21 Die Antwort auf diese Frage wird wohl die kommende Saison liefern. Fest steht derzeit offenbar nur, dass Damian Lillard mit seinem unfassbaren Gamewinner in Spiel 5 der ersten Runde die Zukunft einer kompletten Franchise nachhaltig verändert hat. © getty 21/21 Und nicht nur die einer NBA-Franchise. Die wohl wichtigste Frage nach dem Westbrook-Paul-Trade: Wie geht es mit der State-Farm-Werbung weiter?

Schließlich wurde offenbar der Wunsch Westbrooks erfüllt: Eine Wiedervereinigung mit James Harden. Das Duo kennt sich aus gemeinsamen Thunder-Tagen gut, von 2009 bis 2012 spielten Westbrook, Harden und Kevin Durant in Oklahoma City und erreichten gemeinsam 2012 die Finals. Seitdem verbindet die beiden Guards eine enge Freundschaft.

Dementsprechend haben beide die Trade-Nachricht laut Woj mit Begeisterung aufgenommen - ob CP3 ähnliche Gefühle für einen Wechsel nach Oklahoma City hegt, ist eher fraglich. Doch womöglich sind die Thunder ohnehin nur eine Durchgangsstation für den 34-Jährigen auf dem Weg zu einem Contender. Doch dazu später mehr.