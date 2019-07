NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Lakers, Sixers und Bucks wohl an Kyle Korver dran

Weiter geht es mit Rund um die NBA! Kommt heute Bewegung in die Trade-Gespräche um Russell Westbrook? Und welcher Titelanwärter schnappt sich Kyle Korver? Bei SPOX verpasst ihr wie immer keinerlei News und Gerüchte aus der besten Basketballliga der Welt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Zion Williamson nach Summer-League-Aus frustriert

17.50 Uhr: Neben den jungen Spielern in der Summer League, den Coaches, Executives und natürlich zahlreichen Journalisten treiben sich aktuell noch weitere Stars und Sternchen des NBA-Universums in Las Vegas herum. Wie Marc Berman von der New York Post erfahren haben will, gehören dazu auch Dennis Smith Jr. und Chris Paul. Angeblich hat der Knicks-Guard sich bei einem gemeinsamen Workout ein paar Tips vom Point God abgeholt.

17.39 Uhr: Zion kündigte an, sich nun auf die kommende Saison vorbereiten zu wollen, gab aber zu, dass es "frustrierend" sei, nicht mehr in der Summer League auflaufen zu können. Ein ganz ähnliches Gefühl dürfte sich auch bei den Fans breit gemacht haben. Das Spiel zwischen den Pelicans und Knicks mit Williamson und Nr.3-Pick R.J. Barrett hatte die mit Abstand besten Einschaltquoten für ein Summer-League-Spiel.

17.34 Uhr: Das heiß ersehnte Debüt von Zion Williamson war nach seiner neuerlichen Knieverletzung schneller wieder vorbei als sich die Pelicans-Fans wohl erhofft hatten. Nach neun Minuten war in der ersten Partie in Las Vegas Schluss für den Nr.1-Pick, der nicht mehr in der Summer League antreten wird. Gegenüber Malika Andrews von ESPN nannte er dies aber immerhin nur eine "Vorsichtsmaßnahme". Wir können also alle einmal tief durchatmen.

17.25 Uhr: Nach Kawhi Leonards Abschied aus Toronto wird bereits viel darüber spekuliert, ob die Raptors das Trikot der Klaue irgendwann unter die Hallendecke ziehen werden oder nicht. Zumindest bei einem Raptors-Fan stellt sich diese Frage gar nicht mehr ...

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Durant-Entscheidung für die Nets wohl nie an Irving gebunden

17.18 Uhr: In dem lesenswerten Artikel von Mannix kommt auch Sean Marks, der General Manager der Nets, zu Wort, der sich offenbar schon seit einigen Jahren Hoffnungen auf Superstar-Free-Agents in Brooklyn gemacht hat: "Wir haben ein paar Jahre im Voraus geplant, dass wir hier eine Möglichkeit bekommen könnten. Ich denke, wenn du solch ein Fenster oder eine Möglichkeit bekommst und du die richtigen Leute hast, dann musst du es machen."

17.11 Uhr: Die Möglichkeit, an der Seite seines gute Kumpels Irving zu spielen, habe Durant dennoch gefallen - und Brooklyn hatte sich bereits kurz nach Ende der Saison als die präferierte Destination für den Point Guard etabliert, will Mannix von zwei anaonymen Quellen erfahren haben.

17.06 Uhr: Kurz nach dem Bekanntwerden der Wechsel von Kevin Durant und Kyrie Irving zu den Nets kursierten Gerüchte, dass das Duo schon lange zuvor entschieden hatte, künftig gemeinsam für ein Team auflaufen zu wollen. Chris Mannix von Sports Illustrated berichtet nun in einer ausführlichen Story jedoch, dass KDs Entscheidung "niemals direkt an Irvings gebunden war".

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Lakers, Sixers und Bucks wohl an Kyle Korver dran

16.52 Uhr: Warum Las Vegas? Ganz einfach, dort sind derzeit ohnehin alle Teams zur Summer League versammelt, zum Beispiel um Moritz Wagner bei seinem Debüt im Trikot der Wizards in der vergangenen Nacht zuzusehen (bestimmt nur deswegen). Nach 16 Minuten Einsatzzeit hatte der Deutsche 8 Punkte und einige nette Dunks vorzuweisen.

16.44 Uhr: In Person von Marreese Speights ist derzeit ein weiterer Veteran auf Teamsuche. Nach einer Saison in China will der Big Man offenbar zurück in die NBA, laut Marc J. Spears von The Undefeated wird er am Mittwoch Workouts für mehrere Teams in Las Vegas absolvieren.

16.35 Uhr: Adrian Wojnarowski von ESPN will erfahren haben, dass der 38-Jährige wohl bei den Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks oder Philadelphia 76ers unterschreiben wird. Bei welchem Titelanwärter wollt ihr Korver sehen?

16.30 Uhr: Die Phoenix Suns haben am Montag (Ortszeit) bekanntgegeben, dass sie Kyle Korver entlassen haben. Dieser Schritt kommt nach dem Trade mit den Grizzlies in der vorigen Woche wenig überraschend. Nun ist nur noch die Frage, wo der Scharfschütze als nächstes landen wird ...

Weiter geht die wilde Fahrt names Free Agency - keine großen Umschweife, wir legen direkt los.