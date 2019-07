NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: New Orleans Pelicans mit Interesse an Vince Carter

Die erste Woche der Free Agency ist Geschichte, langweilig wird es in der besten Basketballliga der Welt aber noch lange nicht. Deshalb versorgen wir euch auch heute wieder mit allen News und Gerüchten aus der NBA. Steht womöglich schon bald ein Trade um Russell Westrbook auf dem Programm? Und schnappen sihc die New Orleans Pelicans Vince Carter?

Herzlich Willkommen zu unserem traditionellen Live-Ticker Rund um die NBA. Hier bekommt ihr alle News, Gerüchte und Trades aus der NBA. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Thunder fädeln nächsten Trade ein

17.15 Uhr: Die Offseason der Thunder ist womöglich noch lange nicht vorbei. Über allen Moves von General Manager Sam Presti schwebt die Frage, ob auch Russell Westbrook noch im Sommer getradet wird oder nicht. Als mögliche Abnehmer werden die Rockets, Heat oder Pistons gehandelt. Der geschätzte Kollege Arndt hat sich mal die Situation von Westbrook und mögliche Trade-Szenarien genauer angeschaut. Hier geht's lang!

17.07 Uhr: Welche Erstrundenpicks bekommen die Thunder nun in den kommenden Jahren aus den PG-13- und Grant-Trades? Hier eine kleine Übersicht mit Dank an Bobby Marks:

2020 (Nuggets)

2021 (Heat)

2022 (Clippers)

2023 (Heat, Top-14-protected)

2023 (Pick-Swap mit Clippers)

2024 (Clippers)

2025 (Pick-Swap mit Clippers)

2026 (Clippers)

Eigene Picks müssen sie unter Umständen nur zwei abgeben: 2020 an Orlando (Top-20-protected) und 2022 an Atlanta (Lottery-protected)

16.58 Uhr: Grant steht im Übrigen noch für zwei Jahre unter Vertrag (18,7 Mio. Dollar), für das zweite Jahr hat der 25-Jährige eine Spieleroption. Mit Grant (2,06 Meter) haben die Nuggets nun einen weiteren langen, athletischen Flügel in ihrem Kader. Was haltet ihr von dem Deal?

16.54 Uhr: Bobby Marks (ebenfalls ESPN) hat noch ein paar weitere Infos von der Nuggets-Seite des Trades für uns. Demnach wird Denver den Forward mit Hilfe der Trade-Exception aus dem Wilson-Chanlder-Deal mit den Sixers aus dem vergangenen Jahr ins Team holen. Diese wäre am heutigen Tag abgelaufen.

16.49 Uhr: Nach dem Paul-George-Deal zu den Clippers am Wochenende hat OKC nun in kürzester Zeit sechs (!) zukünftige Erstrundenpicks rivalisierender Teams angesammelt. Gleichzeitig sparen die Thunder laut Woj 39 Mio. Dollar an Luxussteuern. Das ist durchaus beeindruckend.

16.43 Uhr: Bei Carter ist also noch alles offen, machen wir lieber mit dem ersten fixen Deal des Tages weiter: Adrian Wojnarowski (ESPN) meldet sich zu Wort und berichtet, dass die Thunder Jerami Grant für einen 2020er Erstrundenpick nach Denver traden.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Vince Carter zu den New Orleans Pelicans?

16.38 Uhr: Sowohl Griffin als auch Carter waren in der vergangenen Nacht zu Gast in der ESPN-Show The Jump mit Rachel Nichols und Griffin ließ die Chance nicht ungenutzt, den 42-Jährigen nach NOLA zu rekrutieren. Die Pelicans könnten einen Leader für ihr junges Team gebrauchen und Carter könne immer noch gute Minuten liefern. "Wir hoffen, dass wir der richtige Fit sind", so Griffin - allerdings könne er nicht garantieren, dass der Guard auch wirklich die gewünschte Einsatzzeit in New Orleans erhalten wird.

16.30 Uhr: Vince Carter hatte vor weinigen Wochen bereits verkündet, dass er eine weitere Saison an seine bisher 21-jährige Karriere in der Association dranhängen will, bisher hat er sich allerdings noch keinem Team angeschlossen. David Griffin, der Executive Vice President of Basketball Operations bei den Pelicans, hat aber bereits ein Auge auf Vinsanity geworfen.

16.30 Uhr: Moin, Moin und herzlich Willkommen zu einem weiteren Tag mit Rund um die NBA! Ich gebe nach kurzer Pause mein Ticker-Comeback und werde euch die nächsten Stunden mit dem heißesten Gossip aus der NBA-Welt versüßen. Ihr kennt das Spiel, legen wir direkt los ...