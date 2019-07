NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Schielen die Dallas Mavericks auf Andre Iguodala?

Neuer Tag, neues RudNBA-Glück! Auch heute versorgt euch der Ticker mit allen wichtigen News und wilden Spekulationen aus der besten Basketballliga der Welt. Während das NBA-Universum weiterhin gespannt auf einen möglichen Trade von Russell Westbrook wartet, versuchen wohl die Mavs einen Trade für Andre Iguodala einzufädeln.

17.05 Uhr: Cousins unterschrieb für ein Jahr und 3,5 Millionen Dollar in Los Angeles, für einen Spieler seines Kalibers recht wenig. Boogie hatte dies aber schon vor dem Juli so vermutet. "Ich hatte nicht allzu viele Erwartungen", gab der Center zu. "Ich wusste, was auf mich zukommt", erklärte Cousins weiter und spielte damit auch auf seine Verletzungen in den vergangenen beiden Jahren an, also Achillessehnen- und ein Muskelriss im Oberschenkel.

16.57 Uhr: Verlassen wir Dallas in Richtung L.A., wo DeMarcus Cousins bei den Lakers vorgestellt wurde. Dabei kam natürlich die Frage auf, wo Boogie auf Center starten wird. Dem Big scheint dies recht egal zu sein, er will es den Coaches überlassen, ob nun er, JaVale McGee oder gar Anthony Davis zu Beginn auf dem Feld stehen.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Dallas Mavericks an Andre Iguodala interessiert?

16:50 Uhr: An Wright mag Cuban eben vor allem die Fähigkeit den Ball in Transition zu pushen und dass er verschiedene Positionen verteidigen kann. Probleme bereitet noch der Wurf, aber daran soll der Guard in Dallas arbeiten. "Er ist trotzdem ein guter Finisher, er kommt zum Ring und macht seine Mitspieler besser", beschrieb Cuban Wrights Stärken. Außerdem bestätigte Cuban, dass er Doncic gegen die besten Gegenspieler entlasten soll. Was meint ihr, gutes Signing?

16:43 Uhr: Bleiben wir in Dallas, wo Besitzer Marc Cuban über Neuzugang Delon Wright sprach und gleichzeitig zugab, dass Kemba Walker ein großes Thema in Dallas war. "Nachdem wir wussten, dass wir Kemba nicht kriegen würden, riefen wir gleich bei Delon an, weil wir jemanden haben wollten, der neben Luka Doncic verteidigen kann", erklärte Cuban gegenüber Brad Townsend von den Dallas Morning News. "Vor allem unsere Point Guards machen das Spiel gerne eher langsam." Da hat Dallas mit Derwisch Wright auf jeden Fall etwas verändert.

16:38 Uhr: Auch ein mögliches Paket verriet Fisher. Die Mavs sollen angeblich Shooting Guard Courtney Lee und einen Zweitrundenpick anbieten. Zu den Gehältern: Iggy bekommt in der kommenden Spielzeit noch stattliche 17,2 Millionen, Lee 12,8 Millionen Dollar. Beide werden 2020 Free Agents. Wo wir bei Free Agency sind: hier ist unser Ranking zu den besten Free Agents im kommenden Jahr.

NBA Ranking: Die besten Free Agents im Sommer 2020 © getty 1/26 Die Free Agency 2019 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen, so gut wie alle wichtigen Entscheidungen sind getroffen. Zeit für einen Ausblick auf das nächste Jahr: Welche Free Agents werden 2020 voraussichtlich zur Verfügung stehen? © getty 2/26 Platz 25: Caris LeVert (G, Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 2,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 3,9 Assists © getty 3/26 Platz 24: Hassan Whiteside (C, Portland Trail Blazers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,3 Punkte, 11,3 Rebounds, 1,9 Blocks © getty 4/26 Platz 23: Buddy Hield (G, Sacramento Kings, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 4,9 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 20,7 Punkte, 5 Rebounds, 42,7 Prozent Dreier © getty 5/26 Platz 22: Serge Ibaka (PF, Toronto Raptors, Alter: 29) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 23,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 15 Punkte, 8,1 Rebounds, 52,9 Prozent FG © getty 6/26 Platz 21: Marc Gasol (C, Toronto Raptors, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 25,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,6 Punkte, 7,9 Rebounds © getty 7/26 Platz 20: Paul Millsap (F, Denver Nuggets, Alter: 34) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 30 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,6 Punkte, 7,2 Rebounds © getty 8/26 Platz 19: Goran Dragic (PG, Miami Heat, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 19,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,7 Punkte, 4,8 Assists © getty 9/26 Platz 18: Otto Porter Jr. (F, Chicago Bulls, Alter: 26) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13,9 Punkte, 5,6 Rebounds © getty 10/26 Platz 17: Andre Iguodala (F, Memphis Grizzlies, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 17,2 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 5,7 Punkte, 3,7 Rebounds, 3,2 Assists © getty 11/26 Platz 16: Danilo Gallinari (F, Oklahoma City Thunder, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 22,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 19,8 Punkte, 6,1 Rebounds, 43,3 Prozent Dreier © getty 12/26 Platz 15: Wesley Matthews (G, Milwaukee Bucks, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 2,6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 12,2 Punkte, 2,5 Rebounds. 37,2 Prozent Dreier © getty 13/26 Platz 14: DeMarcus Cousins (C, Los Angeles Lakers, Alter: 28) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 3,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,3 Punkte, 8,2 Rebounds © getty 14/26 Platz 13: Montrezl Harrell (F, L.A. Clippers, Alter: 25) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 6 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,6 Punkte, 6,5 Rebounds, 61,5 Prozent FG © getty 15/26 Platz 12: Domantas Sabonis (F/C, Indiana Pacers, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 3,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 59 Prozent FG © getty 16/26 Platz 11: Eric Gordon (G, Houston Rockets, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 14,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,2 Punkte, 36 Prozent Dreier © getty 17/26 Platz 10: Kyle Lowry (PG, Toronto Raptors, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 33,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 14,2 Punkte, 8,7 Assists © getty 18/26 Platz 9: Mike Conley (PG, Utah Jazz, Alter: 31) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,5 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,1 Punkte, 6,4 Assists © getty 19/26 Platz 8: DeMar DeRozan (G, San Antonio Spurs, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 27,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,8 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 21,2 Punkte, 6,2 Assists, 6 Rebounds © getty 20/26 Platz 7: Brandon Ingram (F, New Orleans Pelicans, Alter: 21) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 7,3 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 18,3 Punkte, 5,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG © getty 21/26 Platz 6: Gordon Hayward (F, Boston Celtics, Alter: 29) - Status: Spieleroption in Höhe von 34,2 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 32,7 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 11,5 Punkte, 4,5 Rebounds, 3,4 Assists © getty 22/26 Platz 5: Jaylen Brown (G, Boston Celtics, Alter: 22) - Status Restricted / Gehalt 2019/20: 6,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 13 Punkte, 4,2 Rebounds © getty 23/26 Platz 4: Andre Drummond (C, Detroit Pistons, Alter: 25) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 17,3 Punkte, 15,6 Rebounds, 53,3 Prozent FG © getty 24/26 Platz 3: Pascal Siakam (PF, Toronto Raptors, Alter: 26) - Status: Restricted / Gehalt 2019/20: 2,4 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 16,9 Punkte, 6,9 Rebounds, 54,9 Prozent FG © getty 25/26 Platz 2: Draymond Green (PF, Golden State Warriors, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2019/20: 18,5 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 7,4 Punkte, 7,3 Rebounds, 6,9 Assists © getty 26/26 Platz 1: Anthony Davis (PF/C, Los Angeles Lakers, Alter 27) - Status: Spieleroption in Höhe von 28,8 Mio. Dollar / Gehalt 2019/20: 27,1 Mio. Dollar / Stats 2018/19: 25,9 Punkte, 12 Rebounds, 2,4 Blocks, 51,7 Prozent FG

16.33 Uhr: Starten wir in Dallas, wo die Free Agency eher semi-gut gut gelaufen ist. Noch ist aber nicht aller Tage Abend. Laut Mike Fisher (DallasBasketball) sind die Texaner an Andre Iguodala dran, der erst kürzlich von den Golden State Warriors zu den Memphis Grizzlies getradet worden ist. Und ja, richtig: Iggy wurde von den Grizzlies noch nicht entlassen. Memphis scheint lieber für einen Trade noch etwas für den dreifachen Champion herauszuholen.

16.30 Uhr: Hallo zusammen, weiter geht es mit unserem beliebten Ticker. Eine Enttäuschung gibt es schon einmal vorneweg: Summer League geht heute erst um Mitternacht los. Wie schade, aber dann brauchen wir eben die Ladung News, Gerüchte und Buntes aus der geilsten Liga der Welt.