NBA Free Agency im Live-Ticker - Rund um die NBA: Kawhi Leonard überrascht - nur drei statt vier Jahre bei den L.A. Clippers

Herzlich Willkommen zu unserem traditionellen Live-Ticker Rund um die NBA. Hier bekommt ihr alle News, Gerüchte und Trades aus der NBA. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Boston Celtics entlassen Yabusele

18.13 Uhr: Weiter geht's mit einer Info von Chris Haynes von Yahoo Sports. Seinen Quellen zufolge werden die Boston Celtics Guerschon Yabusele entlassen. Der Power Forward war der 16. Pick im Draft 2016 der Celtics.

18.05 Uhr: Warum "nur" vier Jahre und 196 Mio. Dollar? Die Erklärung kommt von Bobby Marks (ESPN). Aufgrund der Early-Bird-Rights können ihm die Clippers nicht fünf Jahre und 253 Mio Dollar bieten. Übrigens: Durch seinen Wechsel von den Spurs zu Toronto und nun nach Los Angeles hat Kawhi laut Marks insgesamt 118 Mio. Dollar auf dem Tisch liegen gelassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er trotzdem über die Runden kommt ...

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Kawhi Leonard unterschreibt für drei Jahre bei den Clippers

17.58 Uhr: Weiterer positiver Nebeneffekt des kürzeren Vertrags der Klaue: 2021 hat Kawhi zehn Jahre in der NBA auf dem Buckel und kann einen neuen Max-Vertrag unterschreiben, der ihm 35 Prozent des Salary Caps bringen würde. Laut Tom Haberstroh von NBC Sports könnten das vier Jahre und 196 Mio. Dollar werden ...

17.51 Uhr: User Hamamaa hat es in den Kommentaren bereits angesprochen: Der Sommer 2021 wird aller Voraussicht nach ziemlich heftig werden. Dann könnten neben Kawhi und PG-13 unter anderem LeBron, Giannis, Blake Griffin, Gordon Hayward, C.J. McCollum, Bradley Beal oder Anthony Davis Free Agents werden - und das ist nur eine kleine Auswahl der Superstars, die möglicherweise auf dem Markt sein werden.

17.43 Uhr: Das dritte Jahr ist laut Shams eine Spieleroption, faktisch hat Kawhi also einen Two-plus-One-Vertrag unterschrieben. Damit haben sowohl die Klaue als auch Paul George im Jahr 2021 die Möglichkeit, eine Spieleroption für die anschließende Spielzeit bei den Clippers verstreichen zu lassen und Unrestricted Free Agents zu werden.

17.39 Uhr: Achtung, Shams-Bomb! Der Insider von The Athletic vermeldet soeben via Twitter, dass Kawhi Leonard seinen Vertrag bei den L.A. Clippers offiziell unterschrieben hat - allerdings nur für 3 Jahre und 103 Mio. Dollar (Max) statt wie zuvor berichtet für vier Jahre.

17.34 Uhr: Nach drei Jahren bei den Celtics ist Al Horfords Zeit in Boston vorbei. Nachdem sich der Big Man in der Free Agency den Sixers angeschlossen hat, hat er sich nun mit ein paar netten Worten von den Celtics-Fans verabschiedet.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Commissioner Silver spricht über Superstar-Trades

17.26 Uhr: Hier habe ich zusätzlich nochmal ein paar weitere, interessante Aussagen Silvers für euch zusammengefasst. Der Commissioner über ...

... Stars in den großen Märkten: "Das spricht für die Tatsache, dass die Nets und Clippers sich in den vergangenen Jahren in eine attraktive Position für Top-Free-Agents gebracht haben. Ich denke, am Ende des Tages ist das etwas Positives für die Liga."

... über Trades am Draft-Abend, wodurch Spieler mit dem Outfit des falschen Teams abgelichtet werden: "Das müssen wir reparieren. Wir reden darüber, fanfreundlich zu sein, aber das ist nicht fanfreundlich."

17.17 Uhr: Zum Thema Superstar-Trades fügte Silver zudem an, dass dies ein Problem sei, "das adressiert werden muss." Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt.

17.15 Uhr: Commissioner Silver hat sich auf der Pressekonferenz im Übrigen auch zu den zahlreichen Superstar-Trades, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, geäußert: "Das beunruhigt uns alle. Man hat einen Vertrag und der sollte für beide Seiten etwas bedeuten. Ich will sagen, ohne auf spezifische Sachverhalte einzugehen, dass die Trade-Forderungen entmutigend sind. Für das Team, für die Community und sie leisten dem Spieler keine guten Dienste."

17.10 Uhr: Nachdem die wichtigsten Free Agents 2019 bereits eine Bleibe gefunden haben, lohnt sich ein Blick auf die Titelfavoriten der kommenden Saison. Meine Kollegen Robert Arndt und Philipp Schmidt haben festgestellt, dass das Rennen um die Spitze wohl so offen ist wie schon lange nicht mehr.

NBA Free Agency im Liveticker - Rund um die NBA: Regeländerungen zur Free Agency? NBA "hat Arbeit vor sich"

17.06 Uhr: Da einige Signings, beispielsweise Kemba Walker zu den Celtics oder Kyrie Irving und Kevin Durant zu den Nets, offensichtlich schon vor dem Start der Free Agency in trockenen Tüchern waren, gab Silver zu, diese Regeln anpassen zu müssen, sodass ein Umfeld geschaffen werden kann, in dem die Teams "das Vertrauen haben, dass ihre Mitstreiter nach den selben Regeln spielen wie sie selbst."

16.59 Uhr: "Mein Job ist es, faire Regeln für alle Teams durchzusetzen, die klar sind und für jeden Sinn machen. Ich denke nicht, dass wir aktuell an diesem Punkt sind", sagte Silver auf einer Pressekonferenz am Rande der Summer League. Dies betreffe vor allem die Regeln zum Tampering.

16.55 Uhr: Schon kurz vor dem offiziellen Start der Free Agency 2019 schienen einige Deals so gut wie fix - dabei verbieten die Tampering-Regeln eigentlich Kontakt zwischen Spielern und Teams vor dem 30. Juni um 18 Uhr Ortszeit. Commissioner Adam Silver hat sich in Las Vegas zu diesem Umstand geäußert und erklärt, dass die NBA "Arbeit vor sich hat", was die Regeln zur Free Agency und Tampering betrifft.

16.55 Uhr: Moin, Moin und herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Rund um die NBA! Ich entschuldige micht für die kurze Verspätung, dafür legen wir ohne Umschweife direkt los.