NBA Free Agency: Gewinner und Verlierer an Tag eins - Freude und Ernüchterung trennt nur eine Brücke, Same old Mavs

Was für ein Auftakt in die Free Agency. Die Brooklyn Nets landen in Kevin Durant sowie Kyrie Irving den Hauptgewinn, während vor allem die New York Knicks und die Dallas Mavericks mal wieder in die Röhre schauen. Bei den Teams aus Los Angeles beginnt wegen Kawhi Leonard das Zittern.

NBA Free Agency 2019: Die Gewinner

Brooklyn Nets

Die Nets setzten genau das in die Tat um, was der Stadtrivale aus Manhattan so gerne gemacht hätte. Brooklyn hatte sich genug Cap Space für zwei Maximal-Verträge freigeschaufelt und konnte sich nach nur wenigen Minuten in der Free Agency mit Kevin Durant und Kyrie Irving einigen. Dass dann auch noch DeAndre Jordan und Garrett Temple hinzukamen, war ein netter Bonus.

Durant wird die kommende Saison wohl komplett wegen seines Achillessehnenrisses verpassen, doch dies gibt Brooklyn auch die Chance organisch zu wachsen. Zwar ist D'Angelo Russell nicht mehr Teil des Teams, doch der restliche Kern der vergangenen Saison bleibt intakt. Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Caris LeVert, Rodions Kurucs oder auch Jarrett Allen haben noch alle Luft nach oben und können so weiter an höhere Aufgaben herangeführt werden.

Brooklyn musste somit nur wenig Tiefe für die beiden Stars opfern, ein großes Verdienst des Front Offices, welches seit Jahren smarte Entscheidungen trifft (Ausnahme: der Trade für Allen Crabbe) und nun dafür belohnt wurde. 2020 warten aber schon wieder wichtige Entscheidungen, wenn Harris und vor allem LeVert (RFA) Free Agents werden. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass die Nets gewillt sind, auch die Luxussteuer zu zahlen. Darauf wird es in den kommenden Jahren hinauslaufen, alleine für die Saison 2020/21 stehen bereits 108,5 Millionen Dollar für acht Spieler in den Büchern.

Die Verträge der Neuzugänge der Brooklyn Nets

Name Alter Vertragsjahre Gehalt (gesamt, laut spotrac) Kevin Durant 30 4 164,3 Mio. Dollar Kyrie Irving 27 4 140,8 Mio. Dollar DeAndre Jordan 31 4 40 Mio. Dollar Garrett Temple 33 2 10 Mio. Dollar

Utah Jazz

Einen Schritt weiter sind vielleicht sogar die Utah Jazz. Das Kreieren von Offense war für die Mormonen in den vergangenen Playoffs das große Manko, gerade Ricky Rubio und Derrick Favors standen aufgrund ihrer Wurfschwäche vermehrt in der Kritik. Beide Akteure sind am Salzsee nun Geschichte. Rubio wird künftig bei den Phoenix Suns die Fäden ziehen, während Favors per Trade nach New Orleans geschickt wird.

Gleichzeitig wurde das Team sinnvoll verstärkt, ohne sich dabei seiner defensiven Identität zu berauben. Mike Conley kam schon vor ein paar Wochen als neuer Spielmacher aus Memphis, nun legten die Jazz mit Scoring-Punch für den Flügel in Bojan Bogdanovic nach. 73 Millionen Dollar für vier Jahre sind zwar kein Pappenstiel, aber als dritte Offensiv-Option nach Franchise-Star Donovan Mitchell und Conley ist der Kroate ein echter Luxus.

Außerdem beantworteten die Jazz endlich die Frage, ob Favors und Gobert zusammen eine Zukunft haben. Diese wurde verneint, auch wenn Favors auf dem Court häufig die Minuten ohne den Franzosen übernahm. Als reiner Backup war Favors zu teuer, deswegen ergibt die Verpflichtung von Ed Davis (zuvor Nets) umso mehr Sinn. Für rund 10 Millionen für zwei Jahre ist der Big die optimale Ergänzung hinter Gobert, ein knallharter Verteidiger, guter Rebounder und ein Leader für die Kabine.

Der Kader bei den Jazz scheint so gut wie fertig zu sein, nun gilt es abzuwarten, was die Konkurrenz aus Los Angeles, Golden State und Houston macht. So oder so wird Utah um den Heimvorteil im Westen spielen und vielleicht sogar ganz oben angreifen können.

NBA: Alle fixen Deals der Free Agency in der Übersicht © getty 1/47 Die Free Agency hat kaum begonnen und schon gibt es jede Menge Deals zu vermelden. Was ist außer Durant und Irving passiert? SPOX liefert die Übersicht über alle Einigungen am ersten Tag der Free Agency. © getty 2/47 Kevin Durant (Forward) - von den Golden State Warriors zu den Brooklyn Nets (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, rund 160 Millionen. © getty 3/47 Kyrie Irving (PG) - von den Boston Celtics zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, rund 140 Millionen Dollar. © getty 4/47 Kemba Walker (PG) - von den Charlotte Hornets zu den Boston Celtics - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 5/47 Tobias Harris (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 5 Jahre, 180 Millionen. © getty 6/47 Jimmy Butler (Forward) - von den Philadelphia 76ers zu den Miami Heat (wohl per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 141 Millionen (Max). © getty 7/47 Al Horford (Power Forward/Center) - von den Boston Celtics zu den Philadelphia 76ers - 4 Jahre, 109 Millionen. © getty 8/47 D'Angelo Russell (Point Guard) - von den Brooklyn Nets zu den Golden State Warriors (per Sign-and-Trade) - 4 Jahre, 117 Millionen (Max). © getty 9/47 Khris Middleton (Forward) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 5 Jahre, 178 Millionen. © getty 10/47 Julius Randle (Power Forward/Center) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 11/47 DeAndre Jordan (Center) - von den New York Knicks zu den Brooklyn Nets - 4 Jahre, 40 Millionen. © getty 12/47 Jonas Valanciunas (Center) - bleibt bei den Memphis Grizzlies - 3 Jahre, 45 Mio. Dollar © getty 13/47 Brook Lopez (Center) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 4 Jahre, 52 Millionen. © getty 14/47 Kristaps Porzingis (Power Forward/Center) - bleibt bei den Dallas Mavericks - 5 Jahre, 158 Millionen. © getty 15/47 Harrison Barnes (Forward) - bleibt bei den Sacramento Kings - 4 Jahre, 88 Millionen. © getty 16/47 Nikola Vucevic (Center) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 100 Millionen. © getty 17/47 Damian Lillard (Guard) - Super-Max-Verlängerung bei den Portland Trail Blazers - 4 Jahre, 196 Millionen (ab 2021). © getty 18/47 Dwight Powell (Forward/Center) - blebt bei den Dallas Mavericks - 3 Jahre, 33 Mio. Dollar (ab 2020/21) © getty 19/47 Thaddeus Young (Power Forward) - von den Indiana Pacers zu den Chicago Bulls - 3 Jahre, 41 Millionen. © getty 20/47 Julius Randle (Power Forward) - von den New Orleans Pelicans zu den New York Knicks - 3 Jahre, 63 Millionen. © getty 21/47 Malcolm Brogdon (Guard) - von den Milwaukee Bucks zu den Indiana Pacers - 4 Jahre, 85 Millionen. © getty 22/47 J.J. Redick (Shooting Guard) - von den Philadelphia 76ers zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 26,5 Millionen. © getty 23/47 Terry Rozier (Guard) - von den Boston Celtics zu den Charlotte Hornets - 3 Jahre, 58 Millionen. © getty 24/47 Al-Farouq Aminu (Forward) - von den Portland Trail Blazers zu den Orlando Magic - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 25/47 George Hill (Point Guard) - bleibt bei den Milwaukee Bucks - 3 Jahre, 29 Millionen. © getty 26/47 Ricky Rubio (Point Guard) - von den Utah Jazz zu den Phoenix Suns - 3 Jahre, 51 Millionen. © getty 27/47 Bojan Bogdanovic (Forward) - von den Indiana Pacers zu den Utah Jazz - 4 Jahre, 73 Millionen. © getty 28/47 Garrett Temple (Guard) - von den L.A. Clippers zu den Brooklyn Nets - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 29/47 Terrence Ross (Shooting Guard) - bleibt bei den Orlando Magic - 4 Jahre, 54 Millionen. © getty 30/47 Patrick Beverley (Point Guard) - bleibt bei den L.A. Clippers - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 31/47 Derrick Rose (Guard) - von den Minnesota Timberwolves zu den Detroit Pistons - 2 Jahre, 15 Millionen. © getty 32/47 Dewayne Dedmon (Center) - von den Atlanta Hawks zu den Sacramento Kings - 3 Jahre, 40 Millionen. © getty 33/47 Trevor Ariza (Forward) - von den Washington Wizards zu den Sacramento Kings - 2 Jahre, 25 Millionen. © getty 34/47 Reggie Bullock (Shooting Guard) - von den Los Angeles Lakers zu den New York Knicks - 2 Jahre, 21 Millionen. © getty 35/47 Ed Davis (Center) - von den Brooklyn Nets zu den Utah Jazz - 2 Jahre, 10 Millionen. © getty 36/47 Mike Muscala (Power Forward) - von den Los Angeles Lakers zu den Oklahoma City Thunder - Details unbekannt. © getty 37/47 Mario Hezonja (Forward) - von den New York Knicks zu den Portland Trail Blazers - 1 Jahr, 1,4 Millionen (Minimum). © getty 38/47 Robin Lopez (Center) - von den Chicago Bulls zu den Milwaukee Bucks - 2 Jahre, 9,6 Millionen (Room Exception). © getty 39/47 Taj Gibson (Power Forward/Center) - von den Minnesota Timberwolves zu den New York Knicks - 2 Jahre, 20 Millionen. © getty 40/47 DeMarre Carroll (Forward) - von den Brooklyn Nets zu den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 13 Millionen. © getty 41/47 Nicolo Melli (Forward) - von Fenerbahce zu den New Orleans Pelicans - 2 Jahre, 8 Millionen. © getty 42/47 Jeremy Lamb (Shooting Guard) - von den Charlotte Hornets zu den Indiana Pacers - 3 Jahre, 31,5 Millionen. © getty 43/47 Rodney Hood (Forward) - bleibt bei den Portland Trail Blazers - 2 Jahre, 16 Millionen. © getty 44/47 Rudy Gay (Forward) - bleibt bei den San Antonio Spurs - 2 Jahre, 32 Millionen. © getty 45/47 Thomas Bryant (Center) - bleibt bei den Washington Wizards - 3 Jahre, 25 Millionen. © getty 46/47 Mike Scott (Forward) - bleibt bei den Philadelphia 76ers - 2 Jahre, 9,8 Millionen. © getty 47/47 Nerlens Noel (Center) - bleibt bei den Oklahoma City Thunder - Details noch unbekannt

Golden State Warriors

Durant verloren und trotzdem bei den Gewinnern? Ja, das ist kein Versehen. Den Warriors ist es gelungen, noch etwas aus dem so gut wie sicheren Durant-Abgang herauszuschlagen und D'Angelo Russell ist dabei mehr als nur ein Trostpreis.

Vielmehr wird D-Lo den Dubs eine kleine Blutauffrischung verpassen und Stephen Curry entlasten, vor allem wenn Klay Thompson (machen wir uns nichts vor, er wird bei den Warriors bleiben) große Teile der Saison mit einem Kreuzbandriss verpasst. Dieser Coup mit Russell war gleichzeitig auch die einzige Chance, das Team mit einem Star zu verstärken, da Golden State auch ohne KD großen Cap-Limitationen unterlegen war.

Das lag auch an Andre Iguodala, der im gehobenen Alter von 35 Jahren mit über 17 Millionen Dollar überbezahlt ist. Für einen Erstrundenpick (frühestens 2024) konnten die Dubs diesen Vertrag nach Memphis schicken, auch wenn die Präsenz und Spielintelligenz von Iggy sicherlich fehlen wird. Dennoch muss der Move der Warriors positiv gesehen werden, da er den ersten Schritt einer Verjüngungskur des früheren Superteams darstellt.

New Orleans Pelicans

Die Wochen des David Griffin gehen weiter. Nach dem starken Trade von Anthony Davis und weiteren cleveren Moves im Draft nimmt das Team der Pelicans Formen an. Mit J.J. Redick gelang ein kleiner Coup, welcher das dringend benötigte Shooting bringen soll. Es ist schon beeindruckend, wie aus den dünnen Pelicans der Davis-Ära plötzlich ein tiefes Team entstanden ist.

Die Starting Five von New Orleans könnte sich wie folgt lesen: Jrue Holiday, J.J. Redick, Brandon Ingram, Zion Williamson und Derrick Favors, dazu kommen Lonzo Ball, E'Twaun Moore, Josh Hart, Nicolo Melli sowie No.8-Pick Jaxson Hayes von der Bank. Das schreit vielleicht noch nicht nach Contender, aber ein ernstzunehmender Playoff-Aspirant könnten die Pels schon sein. Wer hätte das vor der Draft Lottery für möglich gehalten?