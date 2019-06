NBA-News: Zion Williamson erhält Einladung für WM-Vorbereitung von Team USA - Davis, Harden sicher dabei

Laut einem Medienbericht soll in der kommenden Woche der komplette Kader von Team USA für die Vorbereitung auf die Basketball-WM in China (31. August bis 15. September) bekanntgegeben werden. Einige Namen sind vorab bereits durchgesickert - darunter befindet sich auch Top-Prospect Zion Williamson.

Wie Marc Stein von der New York Times berichtet, hat Zion Williamson eine Einladung erhalten, als Teil des zehnköpfigen "Select Team" an der WM-Vorbereitung von Team USA teilzunehmen. Dieses Team dient als Trainingspartner für den vorläufigen 18-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in China.

Laut Jerry Colangelo, Direktor von USA Basketball, habe der wahrscheinliche Nr.1-Pick des kommenden Drafts allerdings auch die Chance, sich mit außergewöhnlichen Leistungen für den finalen Kader zu empfehlen.

Vier Plätze sind schon sicher vergeben: Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell und Kemba Walker werden definitiv in China mit dabei sein. Nach Informationen von Adrian Wojnarowski von ESPN werden auch Damian Lillard, C.J. McCollum, Bradley Beal und Kevin Love eine Einladung für den vorläufigen Kader erhalten.

Mitte August wird der Kader auf 12 Spieler getrimmt, die Head Coach Gregg Popovich mit nach China nehmen wird. Laut Woj werden wohl auch Eric Gordon, Jayson Tatum, Khris Middleton, Brook Lopez, LaMarcus Aldridge, Andre Drummond sowie Kyle Kuzma um einen Platz im Team kämpfen.

Tim MacMahon (ebenfalls ESPN) will erfahren haben, dass auch P.J Tucker beim Training Camp dabei sein wird, außerdem plant Paul Millsap, teilzunehmen. Andere potenzielle Namen für die Vorbereitung sind Tobias Harris und Myles Turner, während nach ESPN-Informationen John Collins und Marvin Bagley neben Zion im "Select Team" dabei sein werden.