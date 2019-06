NBA-News: Top-Prospect R.J. Barrett will nur für die New York Knicks spielen

Top-Prospect R.J. Barrett hat vor dem Draft klar gemacht, dass er nur für die New York Knicks in der NBA auflaufen will. Die Franchise aus dem Big Apple besitzt den dritten Pick.

"Ich werde mich nicht mit anderen Teams treffen. Dies ist der Ort, an dem ich sein will. Ich hoffe, sie draften mich", sagte Barrett, nachdem er am Montag ein Workout in New York absolvierte.

Der ehemalige Duke-Star wird als dritter Pick im Draft am 20. Juni gehandelt, den die Knicks innehaben. Jedoch ist nicht sicher, ob diese den Pick behalten. Unter anderem könnten die Knicks ihre Draft-Rechte in einem Trade für Anthony Davis involvieren.

Derweil gilt es als quasi sicher, dass die New Orleans Pelicans sich an Nr. 1 für Zion Williamson entscheiden werden. Mit dem zweiten Pick werden die Memphis Grizzlies aller Voraussicht nach Ja Morant ziehen.

Barrett feiert am kommenden Freitag seinen 19. Geburtstag. In seiner Freshman-Saison für Duke legte der Forward 22,6 Punkte, 7,6 Rebounds und 4,3 Assists auf.