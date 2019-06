NBA Finals: Stephen Curry legt bei Niederlage in Spiel 3 Career High in den Playoffs auf

Die Golden State Warriors haben Spiel 3 der NBA Finals mit 109:123 gegen die Toronto Raptors verloren. Stephen Curry zeigte dabei dennoch eine beeindruckende Vorstellung und legte die meisten Punkte seiner bisherigen Playoff-Karriere auf.

In Abwesenheit der verletzten Kevin Durant (Wade), Klay Thompson (Oberschenkel) und Kevon Looney (Rippen-Fraktur) musste Curry in der Partie eine größere Last schultern als sonst und legte dabei in 43 Minuten eine überragende Statline hin: 47 Punkte, 8 Rebounds und 7 Assists lieferte Curry und traf dabei 14/31 aus dem Feld, 6/14 von der Dreierlinie und 13/14 von der Freiwurflinie.

Seine 47 Punkte stellten dabei einen neuen Karrierebestwert in den Playoffs dar: Zuvor betrug seine Bestmarke 44 Punkte, die er 2013 gegen die San Antonio Spurs aufstellte.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors, Spiel 3: Der beste Mann war ein Verlierer © getty 1/21 Die Raptors konnten sich gegen dezimierte Warriors Spiel 3 der Finals sichern - aufgrund eines bärenstarken Kollektivs. Bei den Warriors enttäuschen mit einer großen Ausnahme zu viele Leistungsträger. Die Noten zu Spiel 3. © getty 2/21 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Muss man zu Curry noch viel sagen? Die One-Man-Show des verbliebenen Splash Brothers hielt die Warriors in Schlagdistanz. Überragender Auftritt von Curry. Note: 1 © getty 3/21 Shaun Livingston (Starting ShootingGuard): Wurde auf Lowry angesetzt, um Curry zumindest in der Defense Ruhepausen zu verschaffen, konnte den Point Guard aber nicht wirklich einschränken. Auch offensiv konnte er für keinerlei Entlastung sorgen. Note: 4- © getty 4/21 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Offensiv machte er sich erst in der zweiten Hälfte mit ein paar Dreiern und einem Alley-Oop bemerkbar. Ansonsten aber unauffällig, defensiv mal wieder solide. Note: 3 © getty 5/21 Draymond Green (Starting Power Forward): Sein Abend begann mit einem üblen Airball von Downtown - nicht sein einziger in Spiel 3! Erst im Schlussabschnitt kam er etwas in Fahrt. Das war aber zu spät. Note: 4 © getty 6/21 DeMarcus Cousins (Starting Center): Defensiv war das überhaupt kein guter Auftritt von DMC, dazu konnte er in der Offense nicht die erhofften Akzente setzen. Gegen Marc Gasol sah er an beiden Ende des Courts kein Land. Note: 5 © getty 7/21 Quinn Cook (Backup Guard): Der 26-Jährige versuchte sich als die dringend benötigte Scoring-Option von der Bank und machte in seinem Rahmen einen guten Job. Note: 3 © getty 8/21 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Als Backup-Verteidiger gegen Kawhi machte er einen soliden Job, außerdem hatte er vereinzelt gute Aktionen in der Offense. Kam immerhin auf einen Plus/Minus-Wert von 0. Note: 4 © getty 9/21 Andrew Bogut (Backup Big): Gemeinsam mit McKinnie hatte der Australier den besten Plus/Minus-Wert aller Warriors (0). Gerade im Vergleich zum schwachen Cousins war er defensiv wie offensiv die deutliche bessere Option. Note: 3 © getty 10/21 Jonas Jerebko (Backup Forward): Defensiv sah er im zweiten Viertel im Matchup mit Pascal Siakam ein ums andere Mal extrem alt aus, auch auf der anderen Seite wollte wenig klappen (1/6 FG). Note: 5 © getty 11/21 Jordan Bell (Backup Big): Direkt in seinen ersten Minuten zog Kawhi nach einem Switch eiskalt an dem Big Man vorbei und stopfte ihm einen wilden Dunk ins Gesicht. Bedeutend besser wurde es in den insgesamt 9:22 Minuten nicht. Note: 4- © getty 12/21 Jacob Evans (Backcup Guard) und Damian Jones (Backup Center): Beide kamen erst in der Garbage Time zum Einsatz und konnten sich nicht im Statsheet verewigen. Evans setzte alle seiner 3 Würfe daneben. Keine Benotung. © getty 13/21 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): Eine zu große Risikobereitschaft bei Fouls war der einzige Wermutstropfen, ansonsten legte Lowry ein überragendes Spiel hin. Gab offensiv als Shooter und Playmaker den Ton an. Note: 1- © getty 14/21 Danny Green (Starting Shooting Guard): Foul-Probleme limitierten seine Minuten und ließen ihn zu Beginn der zweiten Hälfte auf der Bank schmoren. Doch Greens Shooting war überragend (6/10 3FG) - ebenso wie die Transition Defense. Note: 2+ © getty 15/21 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Verhältnismäßig "unauffällige" 30 Punkte für die Klaue, wobei Kawhi dafür mal wieder von allem etwas machte. Gerade als Passer und Rebounder mal wieder sehr wertvoll. Note: 2+ © getty 16/21 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Gemeinsam mit Gasol gleich zu Spielbeginn sehr druckvoll. Nach dem ersten Viertel war Siakam offensiv allerdings ziemlich unauffällig. Note: 3+ © getty 17/21 Marc Gasol (Starting Center): Diesmal ließ der Spanier Cousins richtig arbeiten und forcierte auch mal den Weg zum Korb, dazu wertvoll als Passer und Verteidiger. Nur gegen Curry ein, zwei Mal unachtsam. Note: 2 © getty 18/21 Fred VanVleet (Backup Guard): Ein sehr undankbarer Job, Curry in dieser Form zu verteidigen, aber VanVleet machte tatsächlich noch das Beste draus. Sein Dagger räumte dazu am Ende die letzten Zweifel am Sieg aus. Note: 2- © getty 19/21 Norman Powell (Backup Forward): Seine Probleme in der Help-Defense limitierten Powells Minuten diesmal sehr stark - in seinen 6:13 Minuten hatte er keine nennenswerten Aktionen, um das auszugleichen. Note: 4 © getty 20/21 Serge Ibaka (Backup Big): Eine ganz kuriose Vorstellung des Spaniers. Über weite Strecken mit massiven Problemen, dann wurde er zu Iblocka (6 Rejections) - wer erinnert sich später schon, dass mindestens 2 der Blocks Goal-Tendings waren? Note: 3 © getty 21/21 Patrick McCaw, Malcolm Miller, Jodie Meeks und Jeremy Lin: Abgesehen von McCaw standen alle drei nur in der Schlussminute auf dem Court, auch der Ex-Warrior absolvierte aber nur 2:13 Minuten und war somit nicht zu benoten.

Den Warriors fehlte abgesehen von Curry allerdings die Firepower. Nach dem zweimaligen MVP war Draymond Green mit 17 Punkten schon der beste Scorer des amtierenden Champions. Bei den Raptors, deren Topscorer Kawhi Leonard mit 30 Punkten war, erzielte die gesamte Starting Five mindestens 17 Punkte.

Die Warriors hoffen also darauf, für Spiel 4 wenigstens einen aus Thompson oder Durant zurückzubekommen. Steve Kerr deutete nach Spiel an, dass es bei Thompson gut dafür aussieht. Looney wird definitiv die restliche Serie verpassen. Bereits in der Nacht auf Samstag findet die vierte Partie der Finals ebenfalls in Oakland statt (ab 3 Uhr auf DAZN).