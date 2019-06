NBA Gerüchte: San Antonio Spurs erwägen offenbar Trade von DeMar DeRozan – Interesse an Bogdanovic?

Nach nur einer Saison bei den San Antonio Spurs steht offenbar bereits ein weiterer Wechsel von DeMar DeRozan im Raum. ESPN-Insider Bobby Marks zufolge würden die Texaner den Shooting Guard gerne abgeben.

In einem Gast-Auftritt beim Ryen Russillo Podcast sagte Marks, der früher selbst im Management der Brooklyn Nets arbeitete, dass San Antonio seinen Informationen zufolge DeRozan im Sommer verfügbar machen könnte.

In den kommenden beiden Jahren würde DeRozan noch jeweils knapp 28 Millionen Dollar verdienen, San Antonio würde durch einen Trade also vor allem finanzielle Flexibilität hinzugewinnen. Ein erklärter Wunschspieler, für den die Spurs diese Flexibilität gerne einsetzen würden, soll derweil Bojan Bogdanovic sein, dessen Vertrag bei den Indiana Pacers mit dem 30. Juni ausläuft.

DeRozan war erst im vergangenen Sommer im Tausch für unter anderem Kawhi Leonard nach San Antonio gekommen, auch der Österreicher Jakob Pöltl wechselte dabei vom derzeitigen Finals-Teilnehmer Toronto zum Team von Gregg Popovich.

In der Regular Season legte DeRozan für die Spurs 21,2 Punkte und 6,2 Assists auf, in den Playoffs waren es dann 22,0 Punkte und 4,6 Assists. San Antonio schied in der ersten Runde in sieben Spielen gegen die Denver Nuggets aus.