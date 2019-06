NBA News – Portland Trail Blazers traden Evan Turner für Kent Bazemore zu den Atlanta Hawks

Die Portland Trail Blazers haben Evan Turner zu den Atlanta Hawks getradet. Im Gegenzug kam Kent Bazemore nach Oregon. Der Deal wurde am Montag bereits offiziell bekannt gegeben.

Es sind keine Draft-Picks in den Trade involviert, es geht also um einen reinen Tausch von Spieler für Spieler. Beide Veteranen gehen in das letzte Jahr ihrer jeweiligen Vierjahresverträge.

Bazemore, der fünf Jahre lang für die Hawks spielte und damit der dienstälteste Spieler in Atlanta war, bedankte sich bereits via Twitter bei der Franchise.

Bazemore legte in der vergangenen Saison 11,6 Punkte, 3,9 Rebounds und 2,3 Assists für die Hawks auf, Turner erzielte für Portland 6,8 Punkte, 4,5 Rebounds und 3,9 Assists, fast durchgängig von der Bank kommend.