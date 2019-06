NBA News und Gerüchte Free Agency: Dennis Schröder und Steven Adams offenbar "sehr verfügbar" bei OKC

Die Oklahoma City Thunder spielten eine enttäuschende Saison und das mit einem extrem teuren Kader. Es könnte zu Einsparungen kommen, wobei auch Dennis Schröder betroffen sein könnte. Der Deutsche ist wohl per Trade zu haben. Kevin Durant hat derweil noch keine Entscheidung im Hinblick auf seine Free Agency getroffen.

Dennis Schröder per Trade zu haben?

Verdächtig ruhig war es die vergangenen Wochen um die Oklahoma City Thunder, die eine enttäuschende Saison spielten und bereits in der ersten Playoff-Runde an den Portland Trail Blazers scheiterten - und das mit dem zweitteuersten Team der Liga. Auch für die kommende Saison ist der Cap bereits mit knapp 150 Millionen Dollar belastet, 16,5 Millionen in der Luxussteuer.

So verwundert es nicht, dass Jake Fisher (SportsIllustrated) berichtet, dass die Thunder auf der Suche nach Deals sind, um ein wenig Gehalt einzusparen. Laut Fisher sind Steven Adams, Andre Roberson und auch Dennis Schröder deswegen "sehr verfügbar." Schröder besitzt noch einen Vertrag bis 2021, der ihm pro Saison 15,5 Millionen Dollar einbringt, Adams kassiert im gleichen Zeitraum sogar noch insgesamt 53 Millionen. Roberson bekommt in der nächsten Saison noch 10,7 Millionen.

Die teuersten Teams jeder Saison seit 1990 © getty 1/30 Die OKC Thunder sind trotz einer astronomischen Payroll von 142,869 Millionen Dollar (ohne Luxussteuer) schon wieder in der ersten Runde ausgeschieden. Nur ein Team zahlt diese Saison mehr. SPOX zeigt die teuersten Teams seit 1990. © getty 2/30 Saison 2018/19 - Salary Cap: 101,869 Mio. - Höchste Pay Roll: Golden State Warriors (145,299 Mio.) - Resultat: ? © getty 3/30 Saison 2017/18 - Salary Cap: 99,093 Mio. - Höchste Pay Roll: Golden State Warriors (135,357 Mio.) - Resultat: Champion © getty 4/30 Saison 2016/17 - Salary Cap: 94,143 Mio. - Höchste Pay Roll: Cleveland Cavaliers (126,609 Mio.) - Resultat: Niederlage in den Finals © getty 5/30 Saison 2015/16 - Salary Cap: 70,0 Mio. - Höchste Pay Roll: Cleveland Cavaliers (107,019 Mio.) - Resultat: Champion © getty 6/30 Saison 2014/15 - Salary Cap: 63,065 Mio. - Höchste Pay Roll: Brooklyn Nets (88,132 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 7/30 Saison 2013/14 - Salary Cap: 58,679 Mio. - Höchste Pay Roll: Brooklyn Nets (102,817 Mio.) - Resultat: Aus in den Eastern Conference Finals © getty 8/30 Saison 2012/13 - Salary Cap: 58,044 Mio. - Höchste Pay Roll: Los Angeles Lakers (99,954 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 9/30 Saison 2011/12 - Salary Cap: 58,044 Mio. - Höchste Pay Roll: Los Angeles Lakers (87,393 Mio.) - Resultat: Aus in den Western Conference Semifinals © getty 10/30 Saison 2010/11 - Salary Cap: 58,044 Mio. - Höchste Pay Roll: Los Angeles Lakers (90,433 Mio.) - Resultat: Aus in den Western Conference Semifinals © getty 11/30 Saison 2009/10 - Salary Cap: 57,7 Mio. - Höchste Pay Roll: Los Angeles Lakers (91,378 Mio.) - Resultat: Champion © getty 12/30 Saison 2008/09 - Salary Cap: 58,68 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (96,644 Mio.) - Resultat: Playoffs verpasst (Platz 14 im Osten) © getty 13/30 Saison 2007/08 - Salary Cap: 55,63 Mio. - Höchste Pay Roll: Dallas Mavericks (101,022 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 14/30 Saison 2006/07 - Salary Cap: 53,135 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (117,024 Mio.) - Resultat: Playoffs verpasst (Platz 11 im Osten) © getty 15/30 Saison 2005/06 - Salary Cap: 49,5 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (126,610 Mio.) - Resultat: Playoffs verpasst (Platz 15 im Osten) © getty 16/30 Saison 2004/05 - Salary Cap: 43,87 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (102,443 Mio.) - Resultat: Playoffs verpasst (Platz 11 im Osten) © getty 17/30 Saison 2003/04 - Salary Cap: 43,84 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (89,445 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 18/30 Saison 2002/03 - Salary Cap: 40,27 Mio. - Höchste Pay Roll: Portland Trail Blazers (105,203 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 19/30 Saison 2001/02 - Salary Cap: 42,5 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (85,458 Mio.) - Resultat: Playoffs verpasst (Platz 13 im Osten) © getty 20/30 Saison 2000/01 - Salary Cap: 35,5 Mio. - Höchste Pay Roll: Portland Trail Blazers (86,504 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 21/30 Saison 1999/00 - Salary Cap: 34,0 Mio. - Höchste Pay Roll: Portland Trail Blazers (73,899 Mio.) - Resultat: Aus in den Western Conference Finals © getty 22/30 Saison 1998/99 - Salary Cap: 30,0 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (69,4 Mio.) - Resultat: Niederlage in den Finals © getty 23/30 Saison 1997/98 - Salary Cap: 26,9 Mio. - Höchste Pay Roll: Chicago Bulls (61,331 Mio.) - Resultat: Champion © getty 24/30 Saison 1996/97 - Salary Cap: 24,363 Mio. - Höchste Pay Roll: Chicago Bulls (58,27 Mio.) - Resultat: Champion © getty 25/30 Saison 1995/96 - Salary Cap: 23,0 Mio. - Höchste Pay Roll: New York Knicks (43,329 Mio.) - Resultat: Aus in den Eastern Conference Semifinals © getty 26/30 Saison 1994/95 - Salary Cap: 15,964 Mio. - Höchste Pay Roll: Los Angeles Lakers (42,068 Mio.) - Resultat: Aus in den Western Conference Semifinals © getty 27/30 Saison 1993/94 - Salary Cap: 15,175 Mio. - Höchste Pay Roll: Cleveland Cavaliers (23,7 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 28/30 Saison 1992/93 - Salary Cap: 14,0 Mio. - Höchste Pay Roll: Boston Celtics (24,998 Mio.) - Resultat: Aus in der ersten Playoff-Runde © getty 29/30 Saison 1991/92 - Salary Cap: 12,5 Mio. - Höchste Pay Roll: Boston Celtics (25,343 Mio.) - Resultat: Aus in den Eastern Conference Semifinals © getty 30/30 Saison 1990/91 - Salary Cap: 11,871 Mio. - Höchste Pay Roll: Cleveland Cavaliers (14,473 Mio.) - Resultat: Playoffs verpasst (Platz 9 im Osten)

Kevin Durant weiter unentschlossen

Was macht Kevin Durant in seiner Free Agency? Selbst sein Achillessehnenriss schreckt interessierte Teams wohl nicht davon ab, KD den vollen Maximal-Vertrag geben zu wollen. Durant selbst soll noch keine Entscheidung getroffen haben, wie Adrian Wojnarowski bei ESPN berichtet.

"Mir wurde gesagt, dass KD gerade in sich geht, Abstand von der Verletzung nimmt und alles genau analysiert. Er kann bei Golden State für fünf Jahre und für mehr als 200 Millionen Dollar unterschreiben. Das würde ihm genug Absicherung nach seiner Achillessehnen-Verletzung geben", erklärte Woj, um aber auch anzufügen: "Brooklyn und New York kämpfen dennoch hart um ihn."

Es ist davon auszugehen, dass Durant in der kommenden Saison kein Spiel absolvieren wird, nachdem er sich in Spiel 5 der NBA Finals gegen die Toronto Raptors die Achillessehne riss. Die Warriors können KD bis zu 57 Millionen Dollar mehr über die Länge seines Vertrages bieten als jedes andere Team.

Boston Celtics: Großes Interesse an Jaylen Brown

Die Boston Celtics haben in diesem Draft gleich drei Picks in der ersten Runde und gemäß Jonathan Givony (ESPN) gehören die Celtics zu den Teams, die gerne nach oben traden wollen. Vor allem der vierte Pick, den die New Orleans Pelicans nach dem Trade von Anthony Davis halten, ist in der Liga heiß begehrt.

Laut Adam Himmelsbach (The Boston Globe) haben sich inzwischen mehrere Teams, die in diesem Draft einen hohen Pick halten, bei den Celtics informiert, wie der Status von Jaylen Brown ist und ob der junge Flügelspieler nicht vielleicht doch verfügbar ist. Allerdings erscheint es fragwürdig, ob Bostons GM Danny Ainge den 22-Jährigen in einen Trade packen würde, wenn mit Kyrie Irving und Al Horford die beiden wohl besten Spieler die Celtics im Sommer verlassen könnten, wie derzeit angenommen wird.