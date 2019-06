NBA News: Mavericks-Coach Rick Carlisle rechnet mit Kristaps Porzingis zum Start des Training Camps

Die Dallas Mavericks stehen nach dem Karriereende von Dirk Nowitzki vor einer neuen Ära, deren Gesichter Luka Doncic und Kristaps Porzingis sein sollen. In einem Gespräch mit dem lettischen Fernsehsender LETA sprach Head Coach Rick Carlisle über die Zukunft der beiden und den Heilungsprozess von Porzingis.

"Die Liga wird mit diesen beiden Jungs sehr gut sein", sagte Carlisle im Rahmen eines Basketball Without Borders-Camps. "Sie passen gut zueinander. Man hat da einen 2,21 m langen Spieler und einen 2,04 m langen, die beide gut mit dem Ball umgehen können. Sie werden großartig im Pick'n'Roll sein, in Situationen, in denen sie passen und ziehen und sich gegenseitig finden können. Wir freuen uns sehr darauf, beide gemeinsam auf den Court zu bekommen."

Die Mavericks hatten Ende Januar einen Trade für Porzingis eingefädelt, dieser lief aber noch nicht für Dallas auf, da er sich von einem im Februar 2018 erlittenen Kreuzbandriss erholen musste.

"Im Moment geht es darum, ihn gesund zu bekommen und ihn zu stärken, damit er eine ganze NBA-Saison schaffen kann. Er hat extrem hart gearbeitet seit seiner Verletzung und wir gehen davon aus, dass er zum Start des Training Camps bei 100 Prozent ist", so Carlisle.

Rick Carlisle: "Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Kristaps und Dirk"

Die Mavs müssen den Letten dazu erst noch vom Verbleib überzeugen. Porzingis wird Restricted Free Agent, Dallas hat also Vorrechte und kann bei jedem konkurrierenden Angebot mitgehen. Das Front Office will aber wohl gar keine fremden Angebote abwarten und direkt einen eigenen langfristigen Vertrag mit Porzingis aushandeln.

"Er ist am 1. Juli Free Agent", sagte Carlisle. "Wir müssen ihn wieder unter Vertrag nehmen und dann wird er über den Sommer ein Programm haben. Das Training Camp beginnt soweit ich weiß am 30. September und der Plan für ihn ist, dass er dann bereit ist." Auch Porzingis sagte, dass er nun wieder gesund sei und sich sehr auf die kommende Saison freue.

Carlisle wurde zudem gefragt, inwiefern Porzingis vergleichbar mit seinem früheren Schützling Nowitzki sei. Dazu sagte der Coach: "Es gibt Ähnlichkeiten zwischen Kristaps und Dirk Nowitzki. Sie sind beide 2,13 m lange Spieler mit gutem Wurf, trotzdem sind ihre Spiele ziemlich verschieden. Aber unsere Erfahrung mit einem so großen Shooter kann uns sicherlich dabei helfen, mit Kristaps Spiele zu gewinnen."

