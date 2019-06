NBA-News: Lakers traden Wagner und Bonga nach Washington und schaffen Platz für Max-Contract

Die Los Angeles Lakers haben die beiden Deutschen Moritz Wagner und Isaac Bonga sowie Jemerrio Jones im Zuge des Anthony-Davis-Deals zu den Washington Wizards getradet. Das berichtet ESPN-Insider Adrian Wojnarowski.

Darüber hinaus wird Anthony Davis auf seinen Trade Kicker in Höhe von vier Millionen Dollar verzichten, wodurch die Lakers mit einem Cap Space von 32 Millionen Dollar in die am 1. Juli beginnende Free Agency gehen.

Dadurch kann die Franchise neben AD und LeBron James einem weiteren Spieler einen Max-Contract anbieten oder das verbleibende Geld auf mehrere Spieler aufteilen. Die Lakers schicken als Teil des Three-Team-Deals dazu noch einen Zweitrundenpick 2020 nach New Orleans und die Wizards schicken ihrerseits Geld zu den Pelicans. Der Trade wird am 6. Juli offiziell gemacht.

Woj berichtet weiter, dass die Wizards schon im 2018er Draft Interesse an Moe Wagner hatten, der dann in der ersten Runde aber schließlich nach L.A. ging. In Washington wird Wagner nun eine neue Chance erhalten.

Welchem Spieler die Lakers mit dem neu geschaffenen Cap Space einen Vertrag anbieten wollen, ist noch unklar. Derzeit soll Ex-Lakers-Guard D'Angelo Russel einer der heißesten Kandidaten sein, genau wie Finals-MVP Kawhi Leonard. Sollten sich die Lakers entscheiden, das Geld aufzuteilen, wird der Fokus wohl vor allem auf starken Shootern liegen. Laut ESPN sind verschiedene Kombinationen aus Danny Green, Terrence Ross, Seth Curry und einigen weiteren Free Agents möglich.

Lakers: LeBron vermacht AD seine Rückennummer

Yahoo berichtet außerdem, dass LeBron James seine Trikotnummer 23 an AD vermacht, der seine gesamte Karriere über ebenfalls die 23 trug. Welche Trikotnummer LeBron in Zukunft tragen wird, ist noch nicht bekannt. Denkbar ist jedoch, dass er wie bei den Miami Heat die Nummer 6 tragen wird.