NBA-News: Kevin Durant zieht Spieler-Option bei den Golden State Warriors wohl nur im Notfall

Kevin Durant hat sich in Spiel 5 der Finals gegen die Toronto Raptors wohl schwer verletzt und wird lange ausfallen. Die Verletzung dürfte auch seine anstehende Free Agency beeinflussen. Auch das Ziehen seiner Spieler-Option bleibt eine Möglichkeit, auch wenn dies weiter sehr unwahrscheinlich ist.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) bei der Show Get Up erklärte, sei das Ziehen der Option in Höhe von 31,5 Millionen Dollar der "letzte Ausweg" für Durant. Der zweifache Finals-MVP würde dies nur tun, wenn kein anderes Team ihm ein angemessenes Angebot machen würde.

Noch am Tag zuvor hatte Brian Windhorst (ESPN) berichtet, dass die Verletzung keine Rolle für die Free Agency von Durant spielen wird. Noch immer sind wohl vier Teams (beide Teams aus New York und Los Angeles) bereit, Durant einen Maximal-Vertrag anzubieten.

NBA Free Agency: Diese Stars haben eine Spieler- oder Team-Option im Vertrag © getty 1/27 Während einige Hochkaräter wohl eine Menge Geld liegen lassen werden, um im Sommer Free Agents zu werden, können andere dank lukrativer Spieleroptionen kräftig abkassieren. SPOX zeigt, welche Stars Spieler- oder Teamoptionen in ihrem Verrag haben. © getty 2/27 SPIELER-OPTION - Nerlens Noel (Center, Alter: 25), Oklahoma City Thunder: 1,9 Millionen Dollar © getty 3/27 Nene Hilario (Center, 36), Houston Rockets: 3,8 Mio. Dollar © getty 4/27 Aron Baynes (Center, 32), Boston Celtics: 5,4 Mio. Dollar © getty 5/27 Julius Randle (Power Forward, 24), New Orleans Pelicans: 9 Mio. Dollar © getty 6/27 Michael Kidd-Gilchrist (Forward, 25), Charlotte Hornets: 13 Mio. Dollar © getty 7/27 Khris Middleton (Shooting Guard, 27), Milwaukee Bucks: 13 Mio. Dollar © getty 8/27 Jonas Valanciunas (Center, 27), Memphis Grizzlies: 17,6 Mio. Dollar © getty 9/27 Goran Dragic (Point Guard, 33), Miami Heat: 19,2 Mio. Dollar © getty 10/27 Tyler Johnson (Guard, 27), Phoenix Suns: 19,2 Mio. Dollar © getty 11/27 Jimmy Butler (Guard/Forward, 29), Philadelphia 76ers: 19,8 Mio. Dollar © getty 12/27 Kyrie Irving (Point Guard, 27), Boston Celtics: 21,3 Mio. Dollar © getty 13/27 Kawhi Leonard (Small Forward, 27), Toronto Raptors: 21,3 Mio. Dollar © getty 14/27 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings: 25,1 Mio. Dollar © getty 15/27 Marc Gasol (Center, 34), Toronto Raptors: 25,6 Mio. Dollar © getty 16/27 Hassan Whiteside (Center, 29), Miami Heat: 27,1 Mio. Dollar © getty 17/27 Al Horford (Center, 32), Boston Celtics: 30,1 Mio. Dollar © getty 18/27 Kevin Durant (Small Forward, 30), Golden State Warriors: 31,5 Mio. Dollar © getty 19/27 TEAM-OPTION - Billy Garrett (Shooting Guard, 24), New York Knicks: 1,4 Mio. Dollar © getty 20/27 Wesley Iwundu (Small Forward, 24), Orlando Magic: 1,6 Mio. Dollar © getty 21/27 Jahlil Okafor (Center, 23), New Orleans Pelicans: 1,7 Mio. Dollar © getty 22/27 Jimmer Fredette (Guard, 30), Phoenix Suns: 1,9 Mio. Dollar © getty 23/27 John Jenkins (Shooting Guard, 28), New York Knicks: 1,9 Mio. Dollar © getty 24/27 Allonzo Trier (Shooting Guard, 23), New York Knicks: 3,6 Mio. Dollar © getty 25/27 Glenn Robinson III (Guard/Forward, 25), Detroit Pistons: 4,3 Mio. Dollar © getty 26/27 Jabari Parker (Power Forward, 24), Washington Wizards: 20 Mio. Dollar © getty 27/27 Paul Millsap (Power Forward, 34), Denver Nuggets: 30,2 Mio. Dollar

Sollte sich Durant wirklich die Achillessehne gerissen haben, könnte KD die komplette kommende Saison ausfallen. Eine weitere Option für Durant wäre es auch, einen kürzeren Vertrag zu unterschreiben. Hier könnten die Warriors und alle anderen Teams rund 38 Millionen Dollar pro Jahr bieten.

Durant verletzte sich bei seinem Comeback in Spiel 5 der Finals nach nur wenigen Minuten an der Achillessehne. Der zweifache Finals-MVP flog danach nach New York, um sich einem MRT zu unterziehen. Eine Diagnose für den Forward ist aber noch nicht bekannt.