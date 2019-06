NBA Finals – Golden State Warriors News und Gerüchte: Kevin Durant für Spiel 5 offiziell "fraglich"

Bei den Golden State Warriors besteht weiter die Hoffnung, dass Superstar Kevin Durant für Spiel 5 der NBA Finals zurückkehren könnte (Di., 3 Uhr live auf DAZN), sein finaler Status ist aber noch nicht bekannt. Klay Thompson bleibt derweil optimistisch und Andre Iguodala wird seine Karriere nun doch in jedem Fall fortsetzen.

Kevin Durant für Spiel 5 als "fraglich" gelistet

Kevin Durant hat bis dato die gesamten Finals verpasst, seit mehr als einem Monat fällt der Superstar mit einer Wadenverletzung aus. Nun gibt es für Spiel 5 jedoch zumindest Hoffnung; Durant wurde am Sonntag als "fraglich" gelistet, nachdem er erstmals wieder richtig mittrainieren konnte. Wie Connor Letourneau berichtete, verließ Durant das Training mit einem Eisbeutel an der Wade, konnte sich aber ohne zu Humpeln bewegen.

Warriors-Coach Steve Kerr sagte dabei beim Medientermin am Sonntag, dass er zumindest ein wenig optimistischer sei, dass der zweimalige Finals-MVP im fünften Spiel mitwirken könne, der Angesprochene selbst sprach wiederum nicht mit den Medien.

Dafür äußerten andere Spieler ihre Hoffnung, Stephen Curry etwa sagte: "Egal, bei wieviel Prozent er gerade steht, ich bin mir sicher, dass er einen Effekt haben könnte." Die nächste Statusmeldung wird am Montagmorgen (US-Zeit) erwartet, wenn Durant beurteilen kann, wie sein Körper auf die Trainingseinheit reagiert hat.

Klay Thompson: Warriors am Besten mit dem Rücken zur Wand

Klay Thompson gab derweil schon im vierten Spiel sein Comeback nach einer Oberschenkelverletzung. Der Shooting Guard gab am Sonntag zu, dass er sich danach nicht so gut gefühlt habe, nun sei jedoch alles in Ordnung und er sei bei etwa 80 bis 90 Prozent, in Spiel 5 werde er also auf jeden Fall wieder mitwirken.

Auch Thompson würde sich auf eine Rückkehr von Durant freuen: "Er wäre sehr willkommen. Er hat uns zu zwei Meisterschaften getrieben. Es wäre ziemlich märchenhaft, wenn er das nochmal tun könnte. Ich weiß, wie gerne er spielen möchte. Er ist einer der besten Wettkämpfer, die ich je erlebt habe."

So oder so zeigte sich Thompson angesichts der Erfahrung der Warriors trotz des 1-3-Rückstands recht optimistisch, dass man die Serie zumindest noch einmal verlängern könnte. "Normalerweise antworten wir am besten, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen."

Die Statistiken von Klay Thompson in den Playoffs

Gegner Spiele Punkte FG% 3FG% Clippers 6 17,3 46,5 41,7 Rockets 6 19,2 44,1 40,8 Trail Blazers 4 21,5 37,9 34,4 Raptors 3 24,7 55,8 59,1

Andre Iguodala wird seine Karriere nicht beenden

Die Zukunft von Kevin Durant ist bekanntlich ungewiss, da niemand weiß, ob der Superstar im Sommer bei den Warriors verlängern oder das Team wechseln wird. Auch sein Ersatz Andre Iguodala hatte seine Zukunft zuletzt ein wenig im Dunkeln gelassen und angedeutet, dass er vielleicht schon in diesem Sommer seine Karriere beenden könnte. Dies schloss der 35-Jährige nun jedoch aus.

"Ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall zurückkommen, und ich bin recht zuversichtlich, dass wir unseren Kern halten und einen weiteren Run starten werden", sagte der Finals-MVP von 2015. Iguodala stehen in der kommenden Saison noch 17,2 Millionen Dollar bei den Warriors zu.

© getty

Stephen Curry über 1-3-Rückstand: "Wir wissen, dass wir es können"

Zuerst steht jedoch das nächste Spiel an und die Warriors haben ihre Hoffnung natürlich nicht aufgegeben, dass sie die Serie noch einmal verlängern können. Zwar wird ein 1-3-Rückstand selten noch gedreht, die Warriors haben es jedoch erlebt, als sie 2016 in den Conference Finals so einen Rückstand drehten und dann in den Finals gegen die Cleveland Cavaliers auf der falschen Seite eines solchen Comebacks standen.

Stephen Curry beschrieb daher am Sonntag wie folgt das derzeitige Mantra seines Teams: "Könnt ihr jetzt erstmal ein Basketball-Spiel gewinnen?" Danach gehe es weiter. Über den 1-3-Rückstand sagte Curry: "Wir wissen, dass wir es schaffen können. Es geht jetzt nur darum, das zu beweisen."