NBA Free Agency - News und Gerüchte: Kawhi Leonard erwägt wohl Wechsel zu den New York Knicks

Kawhi Leonard hat Medienberichten zufolge wohl noch einige Teams mehr, die für seine Zukunft in Frage kommen könnten. Neben den Clippers und Raptors sollen unter anderem die New York Knicks für ein Treffen mit dem Finals-MVP in Frage kommen. Auch die Zukunft von Kevin Durant ist weiterhin ungewiss, soll aber wohl unabhängig von einem Move Kyrie Irvings zustande kommen.

Kyrie Irving hat wohl keinen Einfluss auf Kevin Durant

Mit Kevin Durant und Kyrie Irving wurden in den letzten Wochen immer wieder zwei der besten Free Agents der Liga in Verbindung miteinander gebracht, dass sie sich zusammen einem Team anschließen wollen. Unter anderem die New York Knicks galten lange Zeit als Favorit für eine gemeinsame Zukunft.

Nun soll dieser Gedanke allerdings vorerst vom Tisch sein, berichtet zumindest Adrian Wojnarowski von ESPN. Demnach soll sich Kevin Durant völlig unabhängig für sein zukünftiges Team entscheiden, egal wohin es Irving letztlich zieht.

Durant sei aktuell in der Phase, in der er sich entscheiden muss, wo er die letzten Jahre seiner Prime verbringen will, so Wojnarowksi. Die Golden State Warriors, Brooklyn Nets, New York Knicks und sogar die Los Angeles Clippers sollen dabei weiterhin die ernsthaftesten Favoriten sein. Vermutlich wird KD einen Vier-Jahresvertrag abschließen, bei Golden State könnte sogar für maximal fünf Jahre unterschreiben.

Kawhi Leonard: Auch Knicks, 76ers und Nets offenbar im Rennen

Auch zum nächsten großen Free Agent hat Wojnarowski weitere Insider-Infos. Kawhi Leonard soll wohl neben den Raptors und Clippers, die lange Zeit als Favoriten im Rennen um den Finals-MVP galten, drei weitere Optionen in Betracht ziehen.

Demnach sollen auch die New York Knicks, die Philadelphia 76ers und Brooklyn Nets eine Chance auf ein Treffen mit Leonard haben. Ein Verbleib in Kanada sei durch den Titel zwar ein wenig wahrscheinlicher geworden, Kawhi wurde zuletzt allerdings schon dabei gesichtet, wie er sich mit einer Menge Umzugskartons eindeckte.

Free Agency: Nikola Vucevic zu den Boston Celtics?

Die Boston Celtics haben in dieser Offseason wohl wieder mal einiges zu tun. Sowohl Kyrie Irving als auch Al Horford werden die Kelten wohl verlassen, im Draft wurde zudem der Vertrag von Aron Baynes entsorgt.

Gerade auf den großen Positionen herrscht also Nachholbedarf, weshalb sich GM Danny Ainge wohl ernsthaft mit einer Verpflichtung von Nikola Vucevic auseinander setzt. Der Montenegriner wird Unrestricted Free Agent und soll laut Wojnarowski die Celtics und Lakers in Betracht ziehen, wenn er sich mit den Magic nicht auf eine Verlängerung einigen kann.

