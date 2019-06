NBA Free Agency News und Gerüchte: Jimmy Butler steigt aus, Kyrie Irving vor dem Absprung?

Wie erwartet hat Jimmy Butler angekündigt, aus seinem Vertrag bei den Philadelphia 76ers auszusteigen, während sich die interessierten Teams bei Kyrie Irving weiter nicht abschrecken lassen. D'Angelo Russell könnte zu den Pacers wechseln, die New York Knicks haben ihre erste Entscheidung getroffen.

Medien: Jimmy Butler steigt aus Vertrag bei den 76ers aus

Jimmy Butler wird aller Voraussicht nach aus seinem Vertrag bei den Philadelphia 76ers aussteigen und damit Unrestricted Free Agent werden, wie Yahoo! Sports berichtet. Per Option hätten dem Star für die kommende Saison noch 19,8 Millionen Dollar zugestanden, auf dem offenen Markt kann er jedoch weitaus mehr verdienen, insofern war dieser Schritt erwartet worden, auch von Seiten der Sixers.

An deren Interesse an Butler ändert dies jedoch nichts - dem Bericht zufolge werden sie weiterhin alles dafür tun, um den 29-Jährigen zu halten, was einen Maximalvertrag bedeuten dürfte. Auch die Los Angeles Lakers sollen nach wie vor stark an Butler interessiert sein.

Tim Reynolds von der Associated Press brachte zudem die Miami Heat als Abnehmer für Butler ins Spiel. Demnach habe Butler Vertrauten gesagt, dass er "sicherlich - und gerne" zuhören würde, sollte Miami ihm ein Angebot machen. Die Heat werden jedoch kaum die Ressourcen für einen Maximalvertrag haben, nachdem Goran Dragic jüngst erklärt hat, seine Option ziehen zu wollen.

NBA Free Agency: Diese Stars haben eine Spieler- oder Team-Option im Vertrag © getty 1/27 Während einige Hochkaräter wohl eine Menge Geld liegen lassen werden, um im Sommer Free Agents zu werden, können andere dank lukrativer Spieleroptionen kräftig abkassieren. SPOX zeigt, welche Stars Spieler- oder Teamoptionen in ihrem Verrag haben. © getty 2/27 SPIELER-OPTION - Nerlens Noel (Center, Alter: 25), Oklahoma City Thunder: 1,9 Millionen Dollar © getty 3/27 Nene Hilario (Center, 36), Houston Rockets: 3,8 Mio. Dollar © getty 4/27 Aron Baynes (Center, 32), Boston Celtics: 5,4 Mio. Dollar © getty 5/27 Julius Randle (Power Forward, 24), New Orleans Pelicans: 9 Mio. Dollar © getty 6/27 Michael Kidd-Gilchrist (Forward, 25), Charlotte Hornets: 13 Mio. Dollar © getty 7/27 Khris Middleton (Shooting Guard, 27), Milwaukee Bucks: 13 Mio. Dollar © getty 8/27 Jonas Valanciunas (Center, 27), Memphis Grizzlies: 17,6 Mio. Dollar © getty 9/27 Goran Dragic (Point Guard, 33), Miami Heat: 19,2 Mio. Dollar © getty 10/27 Tyler Johnson (Guard, 27), Phoenix Suns: 19,2 Mio. Dollar © getty 11/27 Jimmy Butler (Guard/Forward, 29), Philadelphia 76ers: 19,8 Mio. Dollar - wird die Option Berichten zufolge verstreichen lassen © getty 12/27 Kyrie Irving (Point Guard, 27), Boston Celtics: 21,3 Mio. Dollar - Irving hat die Option bereits abgelehnt und wird damit zum Free Agent © getty 13/27 Kawhi Leonard (Small Forward, 27), Toronto Raptors: 21,3 Mio. Dollar © getty 14/27 Harrison Barnes (Small Forward), Sacramento Kings: 25,1 Mio. Dollar © getty 15/27 Marc Gasol (Center, 34), Toronto Raptors: 25,6 Mio. Dollar © getty 16/27 Hassan Whiteside (Center, 29), Miami Heat: 27,1 Mio. Dollar © getty 17/27 Al Horford (Center, 32), Boston Celtics: 30,1 Mio. Dollar © getty 18/27 Kevin Durant (Small Forward, 30), Golden State Warriors: 31,5 Mio. Dollar © getty 19/27 TEAM-OPTION - Billy Garrett (Shooting Guard, 24), New York Knicks: 1,4 Mio. Dollar © getty 20/27 Wesley Iwundu (Small Forward, 24), Orlando Magic: 1,6 Mio. Dollar © getty 21/27 Jahlil Okafor (Center, 23), New Orleans Pelicans: 1,7 Mio. Dollar © getty 22/27 Jimmer Fredette (Guard, 30), Phoenix Suns: 1,9 Mio. Dollar © getty 23/27 John Jenkins (Shooting Guard, 28), New York Knicks: 1,9 Mio. Dollar © getty 24/27 Allonzo Trier (Shooting Guard, 23), New York Knicks: 3,6 Mio. Dollar © getty 25/27 Glenn Robinson III (Guard/Forward, 25), Detroit Pistons: 4,3 Mio. Dollar © getty 26/27 Jabari Parker (Power Forward, 24), Washington Wizards: 20 Mio. Dollar © getty 27/27 Paul Millsap (Power Forward, 34), Denver Nuggets: 30,2 Mio. Dollar

Kyrie Irving: Doch noch nichts entschieden?

Auch bei Kyrie Irving brodelt die Gerüchteküche weiter. Unter der Woche hieß es noch, dass sich Irving schon mehr oder weniger sicher dafür entschieden hätte, seine Option ebenfalls verstreichen zu lassen und dann zu den Brooklyn Nets zu wechseln, noch lässt sich davon aber wohl niemand abschrecken.

SportsNet New York zufolge sollen sowohl die New York Knicks als auch die Los Angeles Lakers weiterhin versuchen, sich um Irving zu bemühen. Dem Boston Globe zufolge haben derweil auch die Celtics noch nicht endgültig aufgegeben, der Glaube daran, dass der Point Guard in Beantown bleibt, sei jedoch sehr viel geringer geworden.

Demnach sei noch immer die Hoffnung da, dass man Irving mit einem Trade für Pelicans-Superstar Anthony Davis davon überzeugen könnte, doch noch in Boston zu verlängern. Die Celtics werden demnach trotz der Ansage von Davis-Berater Rich Paul, dass sein Klient "nur für ein Jahr" nach Boston kommen würde, ein Paket für den Big Man schnüren.

Die Statistiken von Kyrie Irving 2018/19

Spiele Punkte Assists FG% 3FG% Regular Season 67 23,8 6,9 48,7 40,1 Playoffs 9 21,3 7,0 38,5 31,0

Falls Irving kommt - D'Angelo Russell zu den Pacers?

Sollte Kyrie Irving wiederum tatsächlich zu den Brooklyn Nets wechseln, hätte dies wohl Auswirkungen auf deren eigenen Point Guard, Restricted Free Agent D'Angelo Russell. SportsNet New York berichtet, dass die Nets Russell wohl nicht halten würden, sollten sie den Zuschlag für Irving bekommen.

Der 23-jährige Russell, der in der vergangenen Saison erstmals All-Star wurde, hätte auf dem offenen Markt allerdings sicherlich auch Optionen. Dem Bericht zufolge sollen etwa die Indiana Pacers große Fans von Russell sein.

© getty

New York Knicks ziehen die Option bei Allonzo Trier

Die Knicks gehen mit großen Plänen in die Offseason, unter anderem wollen die New Yorker wohl Kevin Durant trotz seines Achillessehnenrisses und auch Kyrie Irving von sich überzeugen. Am Freitag wurde jedoch erstmal eine Entscheidung im eigenen Kader getroffen: The Athletic zufolge haben die Knicks ihre 3,5-Mio.-Dollar-Team-Option für Allonzo Trier gezogen.

Trier kam vergangene Saison als ungedrafteter Rookie nach New York und überzeugte mit 10,9 Punkten im Schnitt, mit dieser Entscheidung war also zu rechnen. Die Knicks verfügen trotzdem noch über 70,5 Mio. Dollar an Cap Space und hätten somit Platz für Irving und Durant, sollten diese tatsächlich nach New York wechseln wollen.