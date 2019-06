NBA Free Agency: Minnesota Timberwolves weiter heiß auf D'Angelo Russell - auch Lakers und Suns interessiert

Was passiert mit D'Angelo Russell in der Free Agency? Durch den wahrscheinlichen Wechsel von Kyrie Irving nach Brooklyn wird D-Lo bei den Nets überflüssig. Die Minnesota Timberwolves gelten als heißes Eisen, aber auch die Los Angeles Lakers sollen Russell nicht abgeneigt sein.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, werden die Brooklyn Nets D'Angelo Russell kein Qualifying Offer unterbreiten, wodurch der Point Guard nicht Restricted, sondern Unrestricted Free Agent wäre. D-Lo wurde zwar erstmals zum All-Star gewählt, doch die Nets werden nach Medienberichten Kyrie Irving verpflichten, was Russell im Big Apple überflüssig macht.

Dennoch arbeiten die Nets und Russell gemeinsam an einer Lösung. So sollen die Nets gewillt sein, den Guard einen Wechsel zu einem Team seiner Wahl zu ermöglichen, wenn ein Sign-and-Trade-Deal auf dem Tisch liegen würde.

Minnesota Timberwolves heiß auf Russell

Gemäß Chris Haynes von Yahoo Sports kommen da die Minnesota Timberwolves ins Spiel, die im Moment nicht genügend Cap Space haben, um Russell einen angemessenen Deal anzubieten. Die Wolves sollen großes Interesse am Guard haben und werden sich in der Free Agency auch mit dem ehemaligen No.2-Pick in Los Angeles treffen.

Bei diesem Meeting wird dann auch Wolves-Star Karl-Anthony Towns anwesend sein. Der Center und Russell sind bereits seit der High School gute Freunde und waren im Draft 2015 die beiden Top-Picks. Um Russell aber verpflichten zu können, müssen die Wolves einige Altlasten loswerden. Es bräuchte schon einen Trade von Andrew Wiggins oder ein Paket mit Jeff Teague sowie Gorgui Dieng, damit ein Deal gemacht werden könnte.

NBA Free Agency - Alle Deals und Gerüchte zur Offseason 2019: Gelingt Philly mit Horford ein Coup? © getty 1/36 Al Horford wird die Boston Celtics mit großer Sicherheit verlassen, doch wohin verschlägt es den Big Man? Laut Brian Windhorst könnten die Philadelphia 76ers die große Unbekannte sein. Horford und Embiid zusammen??? © getty 2/36 Außenseiter-Chancen gibt Windhorst übrigens auch den Sacramento Kings. © getty 3/36 Den Vertrag von Harrison Barnes würde dies nicht beeinflussen. Von den Kings bekommt der Forward laut Carmichael Dave (KHTK Sports) einen Vierjahresvertrag über knapp 90 Mio. Dollar! © getty 4/36 Nikola Vucevic (Orlando Magic): Der Center wird den Magic treu bleiben, es wird laut Shams nur noch auf den Beginn der Free Agency gewartet. 100 Millionen soll Vuc für vier Jahre kassieren. © getty 5/36 Kemba Walker (Charlotte Hornets): Der quirlige Point Guard wird wohl die Nachfolge von Kyrie Irving in Boston antreten. Laut übereinstimmenden Medienberichten haben sich Kemba und die C's auf einen Vertrag über vier Jahre und 141 Mio. Dollar geeinigt. © getty 6/36 Ein Grund für den Wechsel war wohl die Aussicht auf einen tiefen Playoff-Run in Boston. Dort wird im Gegensatz zu seiner Zeit bei den Hornets die Verantwortung nicht mehr allein auf seinen Schultern ruhen. © getty 7/36 Die Mavs wollen angeblich keinen großen Star und sich stattdessen in der "Mittelklasse" bedienen. Ein Kandidat soll Patrick Beverley sein. Laut Brad Townsend (L.A. Times) soll es ein Meeting geben. © getty 8/36 Konkurrenten der Mavs sollen unter anderem die Chicago Bulls und die L.A. Clippers sein. © getty 9/36 Kyrie Irving (Boston Celtics): Ja, und was macht Uncle Drew? Der hat sich offenbar mit den Nets geeinigt. Auch Irving wird wohl einen Vertrag über 4 Jahre und 141 Mio. Dollar bekommen. © getty 10/36 In der Verlosung waren laut Marc Stein (New York Times) auch die Los Angeles Lakers, die zwar Platz unter dem Salary Cap haben nun aber leer ausgehen. © getty 11/36 D'Angelo Russell (Brooklyn Nets): Kommt dafür Russell zurück nach L.A.? Die Nets werden ihren Point Guard ziehen lassen, entweder als Free Agent oder in einem Sign-and-Trade. © getty 12/36 Russell scheint einer Rückkehr zu seinem Ex-Team offenbar nicht abgeneigt. Zudem soll es ein Treffen mit den Timberwolves geben. Man darf gespannt sein ... © getty 13/36 Bleibt Daniel Theis in Boston? Die Celtics haben laut Adrian Wojnarowski zumindest mal ein Qualifying Offer für den Deutschen abgegeben. Damit wird Theis zum Retricted Free Agent, die Celtics können also mit jedem Angebot mitziehen. © getty 14/36 Derrick Rose (Minnesota Timberwolves): Der Point Guard absolvierte 2018/19 im hohen Norden eine gute Saison, nun könnte der Unrestricted Free Agent aber neue Wege gehen. Laut Frank Isola (The Athletic) werden die Pistons als heißer Favorit gehandelt. © getty 15/36 JaVale McGee spielte eine überraschend gute Saison bei den Lakers. Das ist auch den Rockets nicht verborgen geblieben. Laut Chris Haynes (Yahoo) werden sich die Texaner mit den Center treffen. © getty 16/36 Kevon Looney (Golden State Warriors): Auch der Warriors-Center ist begehrt nach zwei guten Jahren. Neben Golden State wird sich der Big auch Mark Medina (Mercury News) mit den Houston Rockets und den Chicago Bulls treffen. © getty 17/36 Kevin Durant (Golden State Warriors): KD ist nicht zu lesen. Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) wird Durant wohl Meetings mit den Knicks, Nets, Clippers und Warriors wahrnehmen. © getty 18/36 Problematisch ist natürlich, dass KD wahrscheinlich das komplette Jahr mit einem Achillessehnenriss ausfallen wird. Dennoch dürfte Durant den vollen Max bekommen. © getty 19/36 In den vergangenen Wochen wurden immer wieder die Nets als Favorit im KD-Poker genannt. Doch laut Ian Begley (SNY.tv) ist das Rennen weiterhin komplett offen. © getty 20/36 Am Samstag machten Gerüchte die Runde, dass Durant wohl eine gemeinsame Zukunft mit Kawhi Leonard diskutiert habe. Davon berichteten sowohl Shams Charania (The Athletic) als auch Woj und Ramona Shelburne (beide ESPN). © getty 21/36 Entsteht also ein neues Superteam entweder bei den Knicks oder Clippers? Diese beiden Teams haben angeblich Meetings mit KD und Kawhi vereinbart. Anschließend wird jedoch Toronto die Chance auf den letzten Pitch bei der Klaue bekommen. © getty 22/36 Und auch die Lakers gelten als heißer Kandidat. Kawhi soll der Franchise ebenfalls ein Meeting zugesagt und ein Treffen mit Magic Johnson angestrebt haben! © getty 23/36 Begehrt ist auch Jimmy Butler. Geben die Sixers dem Forward einen Maximal-Vertrag über 5 Jahre? Es dürfte schwer werden, weil Philly auch Tobias Harris und J.J. Redick bezahlen will/muss. © getty 24/36 Zuletzt mehrten sich deshalb die Gerüchte um einen Wechsel. Sowohl die Miami Heat als auch die Houston Rockets sind im Gespräch, Butler per Sign-and-Trade ins Team zu holen. © getty 25/36 Gelingt den Utah Jazz ein weiterer Coup? Laut Tony Jones (The Athletic) sollen die Jazz Bojan Bogdanovic von den Pacers holen. Der Kroate könnte die Lösung für den Flügel in Utah sein. © getty 26/36 Tobias Harris (Philadelphia 76ers): Neben Jimmy Butler will Philly auch Harris halten. Doch auch er könnte teuer warden, vielleicht sogar zu teuer. Laut Ric Bucher (Bleacher Report) wollen die Sixers wohl keinen Max-Deal vorlegen. © getty 27/36 Das könnte Harris zu einem Wechsel bewegen - doch auch andere Teams sind unsicher, ob sie Harris den Max anbieten wollen, darunter auch die Mavs. Weitere Interessenten: Nets, Kings, Pelicans, Grizzlies oder Harris‘ altes Team, die L.A. Clippers. © getty 28/36 Terry Rozier (Boston Celtics): Die Zeit des Point Guards bei den Celtics ist so gut wie sicher vorbei. Geht es nun zu den Knicks? Es besteht angeblich beidseitiges Interesse an einem Deal für ein oder zwei Jahre. Auch Charlotte ist interessiert. © getty 29/36 Ärgern die Mavs die Milwaukee Bucks? Laut Ramona Shelburne von ESPN zählt Dallas zu den Teams, die Interesse an RFA Malcolm Brogdon haben. Demnach wollen die Mavs dem Guard ein Offer Sheet vorlegen. © getty 30/36 Aber auch andere Teams denken über den 26-Jährigen nach. Angeblich sind dies die Chicago Bulls, Boston Celtics und auch die Phoenix Suns. © getty 31/36 Für Entlastung der Bucks-Bücher könnte ein Trade von Ersan Ilyasova sorgen. Laut Bucks-Insider Gary Woelfel würde Milwaukee den Türken und dessen 14 Mio. für 2 Jahre für "alles" traden. © getty 32/36 Klay Thompson (Golden State Warriors): Klay ist ein stolzer Spieler und will wohl von den Warriors einen Maximal-Vertrag (5 Jahre/ 190 Mio.) - trotz seiner schweren Kreuzbandverletzung. © getty 33/36 Wie Woj bereits am Freitag vermeldete, wird er den von den Warriors wohl auch bekommen und in der Bay Area bleiben. Shams bestätigte am Samstag die Einigung. Damit gehen unter anderem die Clippers und Lakers leer aus. © getty 34/36 DeAndre Jordan (New York Knicks): Der Center gilt als Kandidat für die Lakers, doch gemäß Kelly Iko (The Athletic) könnte auch Houston eine Alternative sein. DJ kommt aus der texanischen Metropole. Weitere Interessenten: Die Knicks und Nets. © getty 35/36 DeMarcus Cousins (Golden State Warriors): Viel hört man nicht über den Warriors-Center, der so lange verletzt war. Selbst eine Rückkehr zu den Dubs scheint nicht ausgeschlossen. Zuletzt wurden die Knicks als möglicher Abnehmer ins Gespräch gebracht. © getty 36/36 Allerdings soll Boogie nicht die erste Wahl der Knicks sein. Laut Ian Bagley (ESPN) besitzen andere Namen eine höhere Priorität. So sollen Bobby Portis (Wizards) und Julius Randle (Pelicans) zuerst angefragt werden.

Los Angeles Lakers wollen Russell keinen Maximalvertrag geben

Aber die Wolves sind nicht das einzige Team, welches ein Auge auf Russell geworfen haben soll. Laut Tania Ganguli (L.A. Times) wird auch Russells Ex-Team, die Los Angeles Lakers, ein Meeting bekommen. Allerdings würden die Lakers Russell nur ungern einen Maximal-Vertrag anbieten, was für die kommende Saison 27,3 Millionen Dollar wären.

Eine weitere mögliche Destination für Russell sollen die Phoenix Suns sein, die laut Jared Weiß (The Athletic) genau beobachten werden, ob Russell ein RFA oder UFA wird. Sollte der Nets-Spielmacher sich anders entscheiden, würden die Suns ihren Fokus auf Terry Rozier von den Boston Celtics legen, der kein Qualifying Offer bekommen hat und Unrestricted Free Agent wird.