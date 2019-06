NBA Finals - Toronto Raptors News und Gerüchte: DeMar DeRozan über Raptors-Erfolg: "War das Bauernopfer"

Gut ein Jahr nachdem Franchise-Star und Publikumsliebling DeMar DeRozan für Kawhi Leonard getradet wurde, stehen die Toronto Raptors erstmals in ihrer Franchise-Geschichte in den NBA Finals. Der Guard sieht sich als "Bauernopfer" - seiner Meinung nach ist auch er für den Erfolg mitverantwortlich.

DeRozan über Raptors-Erfolg: "War das Bauernopfer"

"Ehrlich gesagt: Wenn ich nicht in all den Jahren zuvor die Grundlagen aufgebaut hätte, wäre all das nicht möglich gewesen", sagte der 29-Jährige in einem Interview mit Bleacher Report. "Ich habe mich geopfert. Ich habe die Limits bis zu dem Punkt gepusht, bis ich das Bauernopfer sein musste."

DeRozan wurde im vergangenen Sommer in einem Blockbuster-Deal gemeinsam mit Jakob Pöltl und einem Erstrundenpick nach San Antonio getradet. Als Gegenwert erhielten die Raptors Kawhi Leonard und Dann Green. Vor allem die Klaue lieferte eine überragende Postseason ab und führte Toronto bis in die Finals gegen die Golden State Warriors.

"Anerkennend muss man sagen, dass sie wahrscheinlich das Gefühl hatten, dass sie schauen mussten, was man tun kann, um den nächsten Schritt zu machen", so DeRozan weiter. Damals sei er aber "verletzt" gewesen, nach neun Jahren in Toronto getradet zu werden.

"Einfach so weg zu sein, ohne dass man es erwartet, das wirft einen aus der Bahn", erklärte DeRozan. "Am Ende des Tages sind wir Menschen und das trifft dich definitiv." Allerdings hege er mittlerweile keinen Groll mehr gegen die Franchise. Seinem guten Kumpel Kyle Lowry drücke er in den Finals weiterhin die Daumen.

"Ich feuere meinen besten Freund an, etwas zu erreichen, was wir all die Jahre versucht haben. Jeder im Team weiß, dass ich sie anfeuere", so DeRozan. Gleichzeitig betonte er aber auch nochmal seinen Verdienst für die Raptors: "Man muss einfach verstehen, dass man der Grund ist, warum so viele Dinge überhaupt möglich sind."

Toronto Raptors: Kyle Lowry kündigt mehr Aggressivität an

Nachdem die Raptors in Spiel 2 den Heimvorteil abgeben mussten, wechselt die Finals-Serie nun in die Bay Area, wo in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Spiel 3 stattfindet (ab 3 Uhr live auf DAZN). Bisher hatte Kyle Lowry einen eher durchwachsenen Start in die Finals, für die kommenden Partien kündigte er allerdings Besserung an.

Auf die Frage, was er für Spiel 3 von sich selbst erwarte, sagte Lowry: "Zu spielen. Alles zu tun, was nötig ist, um meinem Team zum Sieg zu verhelfen. Da es ein Auswärtsspiel ist, werde ich wohl mehr nach meinem eigenen Wurf schauen, werde aggressiver sein."

In den beiden Auftaktpartien in Toronto blieb Lowry eher blass und traf nur 6 seiner 20 Feldwurfversuche (4/12 Dreier). In Spiel 2 kassierte er zudem wenige Minuten vor Schluss sein sechstes Foul und musste auf die Bank. Aber: "Ich spiele auswärts besser, das war schon immer so. Auswärts soll es am härtesten sein und ich liebe das", so der 33-Jährige.

NBA Finals 2019: Die Termine im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag 31. Mai 3 Uhr 1 Toronto Golden State 118:109 Montag 3. Juni 2 Uhr 2 Toronto Golden State 104:109 Donnerstag 6. Juni 3 Uhr 3 Golden State Toronto Samstag 8. Juni 3 Uhr 4 Golden State Toronto Dienstag 11. Juni 3 Uhr 5 Toronto Golden State Freitag 14. Juni 3 Uhr 6* Golden State Toronto Montag 17. Juni 2 Uhr 7* Toronto Golden State

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors Spiel 2: Die Rückkehr von Strength in Numbers - Siakam enttäuscht © getty 1/20 Die Warriors haben die Finalserie mit einer starken Teamleistung ausgeglichen, angeführt von Draymond Green und Klay Thompson. Bei den Raptors konnte Pascal Siakam seine Fabelleistung aus Spiel 1 nicht wiederholen. Ein starker Kawhi ist nicht genug. © getty 2/20 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Startete schwach in die Partie, am Comeback war der Chefkoch aber entscheidend beteiligt. Am Ende mit Glück beim Pass vor Iggys Dagger. Note: 3 © getty 3/20 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): In der ersten Hälfte der einzige konstant gefährliche Scorer. Danach weniger als Scorer, dafür als Verteidiger gegen Leonard auffällig. Wie heilt der Oberschenkel? Note: 2+ © getty 4/20 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Für solche Spiele lebt Iggy. Offensiv lange gar kein Faktor, traf er am Ende doch den wichtigsten Wurf des Spiels. Defensiv gewohnt eine Bank. Note: 2- © getty 5/20 Draymond Green (Starting Power Forward): Massive Steigerung gegenüber Game 1. Diesmal gewann Green das Duell gegen Siakam und glänzte defensiv wie offensiv. Mit Thompson der stärkste Warrior. Note: 1- © getty 6/20 DeMarcus Cousins (Starting Center): Beeindruckend, wie Cousins im erst zweiten Spiel seit der Verletzung auftrat. Defensiv zwar in Halbzeit 1 mit großen Problemen, aber seine zweite Hälfte war stark. Note: 3+ © getty 7/20 Quinn Cook (Backup Guard): Kein Bankspieler durfte länger als Cook ran, und dieser machte seine Sache überwiegend gut - vor allem traf er drei Dreier, zwei davon im vierten Viertel. Das brachte enorme Entlastung. Note: 2- © getty 8/20 Shaun Livingston (Backup Guard): Der Oldie sah in dieser Partie wie schon in Game 1 ordentlich aus. Beim letzten Play als "Receiver" zudem entscheidend beteiligt. Note: 3+ © getty 9/20 Kevon Looney (Backup Big): Konnte diesmal nur in 10 Minuten mitwirken, bevor er sich verletzte. Looney machte seine Sache defensiv gewohnt gut, offensiv trat er nicht in Erscheinung. Note: 3 © getty 10/20 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Durfte teilweise gegen Leonard verteidigen, sah dabei allerdings völlig verloren aus. Dieses Experiment wird Kerr wohl nicht mehr so oft wiederholen. Note: 4 © getty 11/20 Jonas Jerebko (Backup Forward): Toronto verteidigte den Schweden nicht wirklich, trotzdem traf er auch die ganz offenen Würfe nicht. Entsprechend ließ Kerr ihn nur sechs Minuten spielen. Note: 4- © getty 12/20 Andrew Bogut (Backup Big): Rückte aufgrund von Looneys Verletzung wieder in die Rotation. Wurde dreimal von Green für Lobs bedient - und traf dreimal. Defensiv langsam, aber solide. Note: 3+ © getty 13/20 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): Wie gewohnt viel Einsatz in der Defensive trotz Foulproblemen. Insbesondere Foul Nummer sechs war jedoch äußerst unnötig. Offensiv ordentlich, schlechtestes Plus-Minus aller Spieler (-17). Note: 3- © getty 14/20 Danny Green (Starting Shooting Guard): Gegen die Warriors-Guards mit argen Problemen, auch offensiv abgesehen von einem späten Dreier kaum ein Faktor. Musste einige Minuten an VanVleet abtreten. Note: 4 © getty 15/20 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Erzielte die ersten 5 Punkte der Raptors, kühlte danach aber etwas ab. Spätestens ab dem 3. Viertel klar bester Raptor und hinsichtlich Scoring und Rebounding Alleinunterhalter. Aber es war nicht genug. Note: 2 © getty 16/20 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Nach der Gala in Spiel 1 erwischte der Kameruner einen gebrauchten Abend: Offensiv mit schlechter Wurfauswahl und schwachen Quoten (5/18 FG), defensiv ein ums andere Mal von Green überpowert. Note: 4- © getty 17/20 Marc Gasol (Starting Center): Nach 20 Punkten in Spiel 1 dieses Mal blass. Früh mit vier Fouls und gegen Green und Cousins auch mit Problemen beim Rebounding. Konnte das Feld im Angriff nicht breit machen (0/2 3FG). Note: 4 © getty 18/20 Serge Ibaka (Backup Big): Wichiger Tip-In zum Ende des ersten Viertels. Gute Minuten in der Defense, vor allem gegen Cousins. Machte seine Sache besser als Kollege Gasol und schnappte sich 10 Rebounds. Note: 3 © getty 19/20 Fred VanVleet (Backup Guard): Ein typisches VanVleet-Spiel: Sehr engagiert und mit wichtigen Punkten, aber auch mit einigen falschen Entscheidungen und offenen Fehlwürfen. Insgesamt aber definitiv ein positiver Faktor bei den Kanadiern. Note: 3+ © getty 20/20 Norman Powell (Backup Forward): Spielte clever und machte die kleinen Dinge gut. Mit Abstand bestes Plus-Minus der Hausherren. Wurde mit deutlich mehr Einsatzzeit als in Spiel 1 belohnt. Note: 3

Raptors vor Spiel 3 der NBA Finals: Veränderungen von Coach Nurse?

Im vierten Viertel von Spiel 2 überraschten die Raptors mit einer Box-and-One-Defense, die man so in der NBA eher selten zu Gesicht bekommt. "Wir hatten Probleme, unsere Defense aufzustellen, hatten Probleme am Ring und mit dem Rhythmus", erklärte Head Coach Nick Nurse seine Umstellung auf die Zonenverteidigung.

"Wir haben auch in der regulären Saison manchmal Zone gespielt, normalerweise machen wir das, wenn das Spiel ein wenig merkwürdig ist", so der 51-Jährige weiter. "Es schien, als ob wir dadurch den Ring besser beschützt und sie vom Cutting abgehalten haben. Das war gut. Ich habe einfach versucht, mir etwas auszudenken, wie wir sie stoppen können."

Ob die Zonenverteidigung auch in Spiel 3 zum Einsatz kommen wird, wollte Coach Nurse allerdings noch nicht verraten. Und auch zu anderweitigen Veränderungen im Spiel seines Teams hielt er sich noch bedeckt. Aber: "Es werden vielleicht ein paar Veränderungen nötig sein."