NBA Finals: Stimmen zur Championship der Toronto Raptors: "DeMar DeRozan freut sich für uns"

Die Toronto Raptors sind erstmals NBA Champion. SPOX hat die Stimmen rund um Spiel 6 gesammelt. Kyle Lowry sprach dabei über seinen guten Freund DeMar DeRozan, während Marc Gasol noch einmal den Memphis Grizzlies dankte.

Kyle Lowry (Raptors) über DeMar DeRozan: "Ich liebe ihn und ich weiß, dass er sich für uns freut. Ich werde ihn später via FaceTime anrufen, aber im Moment geht es um uns und um die Fans. Morgen werden wir groß feiern."

Pascal Siakam (Raptors): "Es ist der Wahnsinn. Das ganze Jahr war ein Lernprozess für mich. Es war das erste Mal für mich auf einer solch großen Bühne und in jedem Spiel in den Playoffs konnte ich besser werden. Es ist für Kamerun und ganz Afrika toll hier zu sein."

Marc Gasol (Raptors): "Das hätte ich mir niemals erträumen lassen können. Es gibt so viele Leute, denen ich danken möchte. Ich will auch all den Jungs von den Grizzlies danken, die mich zu dem Spieler gemacht haben, der ich jetzt bin. Dafür werde ich auf ewig dankbar sein."

Fred VanVleet (Raptors) über seine wichtigen Würfe im vierten Viertel: "Dafür bin ich da. Kawhi kann schließlich nicht alle Würfe nehmen."

Kawhi Leonard (Raptors) über seine Entscheidung im Sommer: "Ich genieße das jetzt erst einmal mit meinen Mitspielern und den Coaches."

Steve Kerr (Head Coach Warriors): "Was ich in den vergangenen fünf Jahren gesehen habe, ist eine unglaubliche Kombination aus Talent, Charakter und Leidenschaft. Das gibt es sonst nicht. So eine Gruppe stellt man nicht einfach so zusammen. Ich bin stolz auf dieses Team."