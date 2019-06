NBA Finals: Kyle Lowry von den Raptors gerät am Rande von Spiel 3 gegen Warriors mit Fan aneinander

Die Toronto Raptors haben Spiel 3 der NBA Finals mit 123:109 für sich entschieden, einen gewichtigen Anteil daran hatte auch Kyle Lowry. Der geriet während der Partie allerdings mit einem Fan der Golden State Warriors in der ersten Reihe aneinander.

In den Anfangsminuten des vierten Viertels krachte der Point Guard der Raptors beim Kampf um einen Loose-Ball in die erste Zuschauerreihe der Oracle Arena. Beim Versuch, wieder aufzustehen, bekam er einen Schubser von einem Warriors-Fan.

Anschließend beschwerte sich Lowry bei den Referees und kehrte kopfschüttelnd auf das Parkett zurück. "Für so etwas ist in der NBA kein Platz", sagte der 33-Jährige auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Partie angesprochen auf die Szene.

"Er hatte keinen Grund, mich anzufassen und über zwei Sitze zu greifen oder vulgäre Sprache mir gegenüber zu benutzen. In unserer Liga gibt es für solche Leute keinen Platz", so Lowry weiter. "Hoffentlich kommt er nie wieder zu einem NBA-Spiel."

Bereits in der regulären Saison kam es zu Zwischenfällen mit NBA-Spielern und Fans gegnerischer Teams. Im März wurde ein Fan der Utah Jazz von der Franchise mit einem Hallenverbot bestraft, nachdem er Russell Westbrook während eines Gastspiels der Thunder in Salt Lake City rassistisch beleidigt hatte.

Ob der Vorfall aus Spiel 3 der Finals zwischen Lowry und dem Warriors-Fan Konsequenzen haben wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Fan wurde offenbar noch als die Partie lief der Halle verwiesen.

"Wir lieben unsere Fans, aber solche Fans sollte nicht in der Halle erlaubt sein. Ich habe bereits mit der Security und der Liga geredet. Ich hoffe, dass sie ihn von allen NBA-Spielen verbannen", bekräftige Lowry sein Anliegen bei ESPN. Der Raptors-Guard erzielte auf dem Weg zur 2-1-Führung für Toronto in den Finals 23 Punkte und verteilte 9 Assists.