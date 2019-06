NBA Finals - Kevin Durant gibt Comeback für die Golden State Warriors und verletzt sich erneut!

Die Golden State Warriors konnten in Spiel 5 (jetzt live auf DAZN) der Finals wieder auf Kevin Durant bauen - zumindest für einige Minuten. KD stand in der Starting Five, verletzte sich zu Beginn des zweiten Viertels allerdings erneut an seiner rechten Wade.

Kevin Durant hat in Spiel 5 der Finals bei den Toronto Raptors sein Comeback gefeiert. KD hatte bis dahin die gesamten Finals verpasst, der Superstar fiel mehr als einen Monat mit einer Wadenverletzung aus.

In den ersten Minuten der Partie meldete er sich allerdings eindrucksvoll zurück. Seine ersten drei Versuche von Downtown landeten allesamt im Ring, so führte Durant die Warriors zu einer frühen Führung. Doch nach wenigen Minuten im zweiten Viertel verletzte sich KD erneut an der rechten Wade.

Nach einer Offensiv-Aktion gegen Serge Ibaka ging der 30-Jährige sofort zu Boden und hielt sich das rechte Bein. In der anschließenden Auszeit humpelte er mit der Unterstützung seiner Teamkollegen vom Feld und direkt in die Kabine.

"Wir sind alle besorgt und denken an Kevin", wurde Head Coach Steve Kerr nach der Halbzeitpause von ESPN-Reporterin Doris Burke zitiert. Genauere Informationen über die Verletzung von Durant konnte der 53-Jährige allerdings noch nicht teilen.

Kevin Durant verlässt die Arena auf Krücken

Kurz darauf gaben die Warriors jedoch bekannt, dass Durant nicht mehr aufs Parkett zurückkehren kann und am Dienstag Ortszeit sich einer MRT-Untersuchung unterziehen wird. KD verließ die Arena schließlich auf Krücken und mit einem dicken Schuh zum Schutz seines rechten Beins.

Ein paar Raptors-Fans leisteten sich zunächst eine unsportliche Aktion, als sie die Verletzung von KD mit lautem Jubel feierten. Nachdem die Raptors-Spieler allerdings das Publikum beruhigt hatten, wurde der Warriors-Star mit Applaus und "KD"-Rufen in die Kabine begleitet.