NBA Finals: Golden State Warriors News und Gerüchte - Trotz Verletzung: Vier Teams jagen Kevin Durant

Kevin Durant von den Golden State Warriors verletzte sich in Spiel 5 der Finals bei seiner Rückkehr erneut - diesmal an der Achillessehne. Die Warriors gehen vom Schlimmsten aus, doch noch immer gibt es keine Diagnose. Der zweifache Finals-MVP ist nun wohl nach New York geflogen, um sich untersuchen zu lassen. Derweil jagen weiterhin vier Teams den Finals-MVP.

Das berichtet Shams Charania von The Athletic. Demnach ist Durant am Morgen nach Spiel 5 der Finals nach New York geflogen, um sich dort einem MRT zu unterziehen. Bisher gibt es jedoch noch keinerlei Informationen zwecks einer genauen Diagnose.

Die Warriors selbst gehen weiterhin vom Schlimmsten aus, nämlich, dass Durant sich die rechte Achillessehne gerissen hat. Der Forward verletzte sich im zweiten Viertel ohne gegnerischen Kontakt, nachdem er zuvor 12 der 14 Minuten des Spiels auf dem Feld stand.

Warriors-GM Bob Myers nahm nach dem Spiel während einer emotionalen Pressekonferenz die Schuld für die Verletzung auf sich. "Wenn jemand die Verantwortung dafür tragen muss, bin das ich", stellte Myers klar.

Kevin Durants Free Agency: Teams bleiben trotz Verletzung interessiert

Durant kann im Sommer bekanntlich Free Agent werden, auch darum ist die Verletzung für den 30-Jährigen so bitter. Dennoch soll das Interesse am Superstar keinesfalls geringer geworden sein. Wie David Aldridge (The Athletic) meldet, wollen weiterhin vier Teams Durant im Sommer jagen - die New York Knicks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers und L.A. Clippers.

Dabei soll es für die Teams auch keine Rolle spielen, wie schwer Durant nun verletzt ist und inwieweit die Verletzung Durants Karriere beeinflussen wird. KD besitzt für die kommende Saison auch noch eine Spieleroption in Höhe von 31,5 Millionen Dollar, die er ziehen könnte, wenn er bei den Warriors bleiben möchte.

Natürlich kann Durant auch langfristig bei Golden State verlängern, die Dubs könnten bis zu 5 Jahre und 221 Millionen Dollar anbieten, während alle anderen Teams maximal 4 Jahre und 164 Millionen auf den Tisch legen können.

Die Free Agents der Golden State Warriors

Spieler Position Gehalt Sonstiges Kevin Durant Forward 30,0 Spieleroption Klay Thompson Shooting Guard 18,99 UFA DeMarcus Cousins Center 5,34 UFA Quinn Cook Point Guard 1,54 RFA Kevon Looney Forward/Center 1,51 UFA Jonas Jerebko Forward 1,51 UFA Jordan Bell Center 1,38 RFA

NBA Finals: Kevin Durant verletzt sich bei Comeback schwer - Die Reaktionen auf den KD-Schock © getty 1/17 Bei seinem Comeback in Spiel 5 der Finals hat sich Kevin Durant schwer an der Achillessehne verletzt. Die NBA-Familie reagiert geschockt, neben Genesungswünschen und Kritik am Einsatz von KD stehen auch die Raptors-Fans im Fokus. © getty 2/17 Der Verletzte selbst meldete sich kurz nach Spielende bei Instagram zu Wort: "Dub-Nation wird verdammt laut sein für Spiel 6. Ich bin tief in meiner Seele getroffen. Zu sehen, wie meine Jungs diesen Sieg geholt haben, war wie ein Shot Tequila." © getty 3/17 Und auch die Reaktionen der NBA-Kollegen ließen nicht lange auf sich warten: Unter anderem wünschte Karl-Anthony Towns seinem "Lieblingsspieler" eine schnellstmögliche Genesung. © getty 4/17 Top-Rookie Trae Young von den Hawks zollte Durant großen Respekt für seinen Einsatz, um die Warriors doch noch zur Meisterschaft zu führen. © getty 5/17 Dwayne Wade hob Durants Liebe zum Sport hervor und outete sich als großer Fan von KD. © getty 6/17 Blazers-Center Jusuf Nurkic schickte Gebete in die Bay Area. Der Bosnier kennt sich mit schweren Verletzungen aus: Im März brach sich Nurkic Schien- und Wadenbein. © getty 7/17 Joel Embiid hingegen richtete sein Augenmerk auf die Anhänger der Raptors, die sich über die Verletzung des Superstars gefreut hatten. "Widerlich", meinte der Kameruner. © getty 8/17 Kendrick Perkins, ehemaliger Teamkamerad von KD, brachte seine Wut auf die Warriors zum Ausdruck, die Durant seiner Meinung nach zu früh auf den Court geschickt hätten. © getty 9/17 Sogar Drake, der sich während der Finals im Dauerbeef mit Golden State befindet, konnte kaum hinsehen. Erst schlug er seine Hände über dem Kopf zusammen, dann spendete er Durant Beistand. © getty 10/17 Auf der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich Warriors-GM Bob Myers untröstlich: "Wenn Sie jemandem die Schuld geben müssen, geben Sie sie mir. Durant liebt es, Basketball zu spielen und die Leute, die ihn in Frage gestellt haben, lagen falsch." © getty 11/17 Stephen Curry richtete seinen Blick über den Basketball hinaus: "Jeder ist darauf fokussiert eine Meisterschaft zu jagen, aber im Leben geht es um mehr. KD hatte dieses Jahr mit vielen Herausforderungen zu kämpfen und hat für uns seinen Körper geopfert." © getty 12/17 Auf die Frage, ob Durant den Warriors wirklich weiterhelfen könne, hatte Klay Thompson eine klare Antwort: "Alle die gesagt haben, dass wir besser ohne ihn sind: Das ist lächerlich, das ist verrückt, wir reden da über den besten Spieler der Welt." © getty 13/17 Auch wenn Durant nur 12 Minuten auf dem Feld stand - Shaun Livingston war beeindruckt: "Kevin war heute auf dem Weg zu 40 Punkten und hat auf einem Bein gespielt. Es war hart zu sehen. Wir wissen, wie intensiv er gearbeitet hat, um zurückzukommen." © getty 14/17 Steve Kerr sprach dem Gegner ein Lob für dessen Verhalten nach der Verletzung aus: "Die Raptors-Spieler haben die Zuschauer aus Respekt darum gebeten ruhig zu sein. Das schätze ich sehr. Die Spieler haben gespürt, wie ernst die Sache ist." © getty 15/17 Kyle Lowry, einer der Ruhestifter, nahm seine Anhänger in Schutz: "Ich glaube nicht, dass die Fans gewusst haben, was genau passiert ist. In dieser Liga sind wir alle Brüder. Du willst nie, dass ein Wettkämpfer wie er auf den Boden sinkt." © getty 16/17 Raptors-Coach Nick Nurse war der Schock ins Gesicht geschrieben: "Ich fühle wirklich mit ihm. Ich liebe KD und ich liebe es, ihm zuzuschauen. Er war wahrscheinlich nicht bei 100 Prozent und hat trotzdem alles versucht." © getty 17/17 Welches Team man auch in den Finals unterstützt, so steht eines fest: Durch die Verletzung von Kevin Durant wird Spiel 5 als trauriger Tag für die gesamte NBA in Erinnerung bleiben.

Warriors: Iguodala riet Looney, dass er nicht mehr spielen solle

Neben Durant hat auch Warriors-Center Kevon Looney Verletzungssorgen während der Finals. Der Big Man zog sich während Spiel 2 eine Rippenverletzung zu und verpasste in der Folge das nächste Spiel. In den Spielen 4 und 5 kam der Center dann aber wieder jeweils knapp 20 Minuten zum Einsatz.

In Spiel 5 musste sich Looney jedoch auswechseln lassen, auf Ratschlag von Veteran Andre Iguodala. "Er konnte nicht mehr spielen. Ich habe ihm gesagt, dass er sich auswechseln lassen solle", erklärte Iggy nach der Partie.

Für das letzte Heimspiel der Warriors in der Serie in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (ab 3 Uhr live auf DAZN) will der Center aber wieder dabei sein. "Ich habe das Gefühl, dass ich in Spiel 6 wieder dabei sein sollte", sagte Looney den San Jose Mercury News.