NBA Finals - Golden State Warriors News und Gerüchte: Klay Thompson fraglich für Spiel 3

Nachdem sich Klay Thompson in Spiel 2 am Oberschenkel verletzt hatte, hat eine genauere Untersuchung nun leichte Entwarnung ergeben. Ein Einsatz in Spiel 3 scheint nicht ausgeschlossen. Dagegen sind die NBA Finals für Kevon Looney wohl vorbei.

Golden State Warriors: Klay Thompson fraglich für Spiel 3

Beim 109:104-Sieg in Spiel 2 der NBA Finals gegen die Toronto Raptors mussten die Golden State Warriors gleich mehrere Schockmomente verkraften. Einer davon ereignete sich im vierten Viertel als Klay Thompson nach einem Dreierversuch merkwürdig landete und anschließend nur noch übers Parkett humpelte.

Dabei griff er sich immer wieder an den linken Oberschenkel, kurz darauf musste er die Partie verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Der Splash Brother hat sich nach der Rückkehr in die Bay Area einer MRT-Untersuchung unterzogen, dabei wurde eine leichte Zerrung im Oberschenkel festgestellt.

Wie die Franchise in einer offiziellen Stellungnahme auf Twitter verkündete, wird Thompson aktuell als "fraglich" für Spiel 3 in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 3 Uhr live auf DAZN) gelistet. Shams Charania von The Athletic fügte an, dass der Scharfschütze seinen Köper in den kommenden Tagen testen will, die Hoffnung ist aber, dass er aufs Parkett zurückkehren wird.

Warriors: Verpasst Looney die restlichen Finals?

Weniger gute Neuigkeiten gab es dagegen von Kevon Looney. Die Warriors teilten mit, dass eine Untersuchung der rechten Schulter des Big Man eine Fraktur am ersten Rippenknorpel ergeben habe. Er fällt damit auf unbestimmte Zeit aus.

Looney hatte sich bereits in der ersten Halbzeit von Spiel 2 bei einem harten Aufprall an der Schulter verletzt und musste die Partie ebenfalls vorzeitig verlassen. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, sei die Franchise nicht besonders optimistisch, dass Looney in den Finals noch einmal zurückkehren kann.