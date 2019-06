NBA-News: Ex-Frankfurter Johannes Voigtmann weckt Interesse der Washington Wizards

Die NBA könnte in diesem Sommer einen weiteren deutschen Neuzugang bekommen. Offenbar soll der Ex-Frankfurter Johannes Voigtmann auf dem Radar der Washington Wizards gelandet sein.

Der Center hatte zuletzt drei Jahre bei Baskonia Vitoria in Spanien gespielt, bei denen er unter anderem in der EuroLeague mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machte.

Diese starken Leistungen blieben auch in der NBA nicht unbemerkt, weshalb sich nun die Washington Wizards beim ehemaligen Frankfurter gemeldet haben. Laut Fred Katz von The Athletic soll Voigtmann schon vor 2 Wochen für ein Workout in Washington gewesen sein und die Verantwortlichen überzeugt haben.

Die Statistiken von Johannes Voigtmann in der EuroLeague

Saison Team Spiele Quote in % Assists Rebounds Punkte 2016/17 Baskonia Vitoria 33 51,8 1,7 7,0 10,1 2017/18 Baskonia Vitoria 34 62,1 1,6 4,4 8,7 2018/19 Baskonia Vitoria 33 45,7 2,6 5,8 7,5

Zwar gibt es auch in Europa einige Interessenten - neben Anadolu Efes Istanbul und Maccabi Tel Aviv sollen auch die Bayern interessiert sein - einem Angebot aus Amerika könnte sich Voigtmann aber wohl nur schwer entziehen.

Bei den Wizards stehen mit Dwight Howard und Ian Mahinmi aktuell zwei Center unter Vertrag, zudem wird Thomas Bryant Restricted Free Agent und soll wohl erste Priorität in der Free Agency sein. Wenn sich der Deutsche also Chancen auf einen dauerhaften Kaderplatz einräumen möchte, müsste wohl mindestens noch einer der Erstgenannten abgegeben werden.