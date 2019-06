NBA Draft News und Gerüchte: Zion Williamson will MVP und Rookie of the Year werden

Zion Williamson wird in der Nacht auf Freitag (ab 1 Uhr live auf DAZN) mit großer Sicherheit der neue Top-Pick. Für den Forward war dies lange ein Traum, nun will er unter anderem MVP werden. Die New York Knicks haben sich anscheinend auf R.J. Barrett festgelegt, während mehrere Teams nach oben traden wollen.

Zion Williamson will MVP werden

Zion Williamson wird im Draft mit ziemlicher Sicherheit als Erster aufgerufen werden und dann seine NBA-Karriere bei den New Orleans Pelicans beginnen. Der Ex-Dukie hat große Ziele, wie er den Medien in Brooklyn verriet. "Ich will MVP, Rookie of the Year und vielleicht sogar Defensive Player of the Year werden", gab der kommende Rookie an. "Ich glaube, dass man sich hohe Ziele setzen sollte, um den Antrieb zu haben, besser zu werden."

Gleichzeitig freute sich Zion auf die Aufgabe, das neue Gesicht der Pelicans zu sein. "Ich bin bereit dafür. Das muss immer der Anspruch sein. Wenn er das nicht ist, spielt man den falschen Sport", erklärte Williamson.

Dass Zion nun wirklich der erste Pick werden wird, hätte sich Williamson niemals erträumen lassen. "Ich habe mich selbst nicht mal als Top-3-Pick gesehen", gab Williamson in einem Interview mit ABC zu. "Dass die Leute nun sagen, dass ich der Top-Pick bin, bedeutet mir viel. Es zeigt mir, dass sich harte Arbeit auszahlt."

NBA Mock Draft 2019: Zion Williamson, Ja Morant ... und dann? © getty 1/31 Die NBA-Saison 2018/19 ist Geschichte, nun verschiebt sich der Fokus auf den NBA Draft 2019. Die ersten beiden Picks scheinen so gut wie sicher, doch dann? SPOX spielt die erste Runde durch und stellt die besten Talente vor. © getty 2/31 1. NEW ORLEANS PELICANS - ZION WILLIAMSON (Duke, F): Logisch, nichts geht über Zion. Seine Power, sein Gefühl für das Spiel und sein extremer Wille machen ihn zur klaren Nr. 1. Der Wurf ist noch etwas ausbaufähig, doch das spielt noch keine Rolle. © getty 3/31 2. MEMPHIS GRIZZLIES - JA MORANT (Murray State, PG): Nach Zion war er die Story der March Madness. Seine Übersicht ist grandios, dazu beim Drive kaum zu stoppen. Sein Wurf ist noch wacklig, im Turnier aber da. Defensiv bleibt er ein Fragezeichen. © getty 4/31 3. NEW YORK KNICKS - R.J. BARRETT (Duke, G/F): Das kleine Feld auf dem College kam dem Kanadier nicht unbedingt entgegen. Barrett ist ein starker Gestalter aus dem Pick’n’Roll. Der Wurf ist passabel, aber mit Luft nach oben. © getty 5/31 4. NEW ORLEANS PELICANS - JARRETT CULVER (Texas Tech, G/F): Aktuell scheint es wahrscheinlich, dass die Pels noch einen Trade um diesen Pick einfädeln, Culver könnte vielen Teams helfen. Es steckt einiges an Jimmy Butler in ihm, zumindest sportlich. © getty 6/31 5. CLEVELAND CAVALIERS - DE’ANDRE HUNTER (Virginia, PF): Der wohl beste Defender im Draft! Kann dank exzellenter Fußarbeit alles verteidigen. Steigerte sich im zweiten Jahr in Virginia auch offensiv, sein Wurf aus der Mitteldistanz ist zumindest solide. © getty 7/31 6. PHOENIX SUNS - DARIUS GARLAND (Vanderbilt, PG): Spielte aufgrund einer Verletzung wenig, ist aber nach Morant klar die Nr.2 auf Point. Die Kombination aus Fußarbeit, Ballhandling und dem Kreieren von Würfen ist ausgereift. Überzeugte bei Workouts. © getty 8/31 7. CHICAGO BULLS - COBY WHITE (Kentucky, PG): Die Bulls sind auf der Suche nach einem Point Guard, White ist der beste Verbliebene. Die Stärken des Freshman liegen klar im Scoring, sowohl vom Perimeter als auch in der Zone. © getty 9/31 8. ATLANTA HAWKS - CAM REDDISH (Duke, SF): Spielte neben Williamson und Barrett nur die dritte Geige bei Duke und enttäuschte. Schwachen Quoten und fehlendem Engagement stehen sein enormes Potenzial als Athlet und Shooter sowie seine Instinkte gegenüber. © getty 10/31 9. WASHINGTON WIZARDS - NASSIR LITTLE (North Carolina, SF): Ging mit Vorschusslorbeeren in seine Freshman-Saison, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen (9,8 Punkte). Seine Athletik, Energie und Talent sprechen jedoch für eine produktive Rolle. © getty 11/31 10. ATLANTA HAWKS - SEKOU DOUMBOUYA (Frankreich, SF): Der wohl interessanteste Pick in der Lottery: Erst 18-jähriger Top-Athlet, dessen Wurf sich stabilisieren muss. Sein Draft-Stock stieg zuletzt immer weiter an, die Hawks könnten das Risiko eingehen .. © getty 12/31 11. MINNESOTA TIMBERWOLVES - BRANDON CLARKE (Gonzaga, PF/C): Spiel mit klaren Stärken und Schwächen. Starker Rebounder und Shot-Blocker, auch als abrollender Big Man sehr effektiv. Fragezeichen beim Wurf und seiner optimalen Position in der NBA. © getty 13/31 12. CHARLOTTE HORNETS - JAXSON HAYES (Texas, C): Charlotte ist eine Baustelle, auch auf der Fünf klafft ein großes Loch. Für Hayes spricht die Athletik: Lebte am College über Ringniveau, Potenzial als Rim-Protector. © getty 14/31 13. MIAMI HEAT - RUI HACHIMURA (Gonzaga, PF): Der Japaner startete erst als Teenager mit dem Basketballsport, zeigte aber schnell großes Talent. Legte für Gonzaga 20 und 6 auf und traf 40 Prozent aus der Distanz. Sehr roh, aber entwicklungsfähig. © getty 15/31 14. BOSTON CELTICS - ROMEO LANGFORD (Indiana, SG): Bostons Schwäche war das Attackieren des Korbs, das liefert Langford. Scort in Ringnähe variabel. Probleme aus der Distanz, was auch mit einer Verletzung seiner Wurfhand zusammenhängt. © getty 16/31 15. DETROIT PISTONS - Kevin Porter (USC, SG): Riskanter Pick mit jeder Menge Upside: Großer Flügelspieler, der variabel scoren kann. Zweifel bestehen an seiner Einstellung. Dennoch könnte am Ende der Lottery ein Team zugreifen. © getty 17/31 16. ORLANDO MAGIC - TYLER HERRO (Kentucky, G): Die Magic brauchen variable Rollenspieler. Shooting ist Herros größte Stärke. Kann heiß laufen - oder aber auch phasenweise kalt werden. Fußarbeit und Defense sind Sorgenkinder. © getty 18/31 17. BROOKLYN NETS - GOGA BITADZE (Georgien, C): Der Big Man sprang zuletzt auf einigen Draft-Boards nach oben. Talentierter Scorer in der Zone, der auch als Passer überzeugt. Es fehlt jedoch an Explosivität, was ihn defensiv angreifbar macht. © getty 19/31 18. INDIANA PACERS - NICKEIL ALEXANDER-WALKER (Virginia Tech, G/F): Als Playmaker und vielseitiger Scorer eine Waffe. Allerdings dank durchschnittlicher Athletik mit Schwierigkeiten in der Zone abzuschließen. Guter Verteidiger beider Guard-Positionen. © getty 20/31 19. SAN ANTONIO SPURS - KELDON JOHNSON (Kentucky, G/F): Seine Einstellung und die Defense sind die großen Stärken, dazu solider Dreier und gute Athletik. Gerade offensiv fehlt es allerdings noch in einigen Bereichen. © getty 21/31 20. BOSTON CELTICS - P.J. WASHINGTON (Kentucky, F): Offensiv hat er sich in seiner Sophomore-Saison stark verbessert, guter Passer und Scorer. Auch von Downtown gefährlich (42,2 Prozent Dreier). Fragezeichen stehen hinter Rebounding und Einstellung. © getty 22/31 21. OKLAHOMA CITY THUNDER - BOL BOL (Oregon, C): Zählte vor der Saison zu den Top-Talenten des Jahrgangs, Sorgen macht aber die Verletzungsanfälligkeit. Eine Stressfraktur machte der Mischung aus Ringbeschützer und Floor Spacer zu schaffen. © getty 23/31 22. BOSTON CELTICS - CAMERON JOHNSON (North Carolina, F): 45,7 Prozent von Downtown sprechen eine eindeutige Sprache. Guter Spot-Up-Shooter, gute Balance, gute Fußarbeit. Abgehesen vom Floor-Spacing bringt Johnson jedoch nicht sonderlich viel mit. © getty 24/31 23. UTAH JAZZ - GRANT WILLIAMS (Tennessee, F): Die Offense der Volunteers lief vor allem durch Williams im Post, unter dem Ring auch mit Kontakt brandgefährlich. Das Gegenteil ist allerdings am Perimeter der Fall. Hoher Basketball-IQ, auch defensiv. © getty 25/31 24. PHILADELPHIA 76ERS - NIC CLAXTON (Georgia, C): Ein weiterer Riser der letzten Wochen. Könnte ein extrem variabler Big werden, der defensiv viel switchen kann. Die Frage ist, ob er einen Jumper entwickeln kann. © getty 26/31 25. PORTLAND TRAIL BLAZERS - ERIC PASCHALL (Villanova, F): Seine Einstellung macht ihn zu einem guten Verteidiger, auf der anderen Seite hat Paschall einen guten Dreier im Repertoire und viel Athletik. Das Problem: Kein allzu hohes Upside (22 Jahre alt). © getty 27/31 26. CLEVELAND CAVALIERS: Mfiondu Kabengele (Florida State, C): Der Neffe von Dikembe Mutombo überzeugt ebenfalls als Ringbeschützer, ansonsten ist er aber gerade offensiv sehr roh. Könnte sich aber zu einem echten Defensiv-Spezialisten entwickeln. © getty 28/31 27. BROOKLYN NETS - CARSEN EDWARDS (Purdue, PG): Combo-Guard, der in erster Linie zum Punktesammeln da ist. Muss sowohl als Shooter als auch mit seinen Drives respektiert werden. Problemzonen sind die Defense und das Playmaking. © getty 29/31 28. GOLDEN STATE WARRIORS - K.Z. OKPALA (Stanford, F): Anlagen als Two-Way-Flügel sind vorhanden: Athletisch, vielseitige Offense, zeigte immer wieder Anzeichen eines starken Verteidigers. Allerdings noch relativ roh, Einstellung teils zweifelhaft. © getty 30/31 29. SAN ANTONIO SPURS - TALEN HORTON-TUCKER (Iowa, G/F): Seine Spannweite von 2,16 Meter dürfte gegnerischen Guards das Leben schwer machen. Mit seinen 18 Jahren aber noch ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss. © getty 31/31 30. DETROIT PISTONS - LUKA SAMANIC (Slowenien): Einige Portale sehen Parallelen zu Maxi Kleber, doch dazu fehlt dem Slowenen noch die Physis. Könnte einen guten Touch entwickeln, bewegt sich schon jetzt flüssig. Er wird dennoch viel Zeit brauchen.

New York Knicks haben sich wohl auf R.J. Barrett festgelegt

Die New York Knicks halten im Draft den dritten Pick und die allgegenwärtige Meinung war, dass New York mit diesem Pick R.J. Barrett nehmen würde. Kurzzeitig kamen daran Zweifel auf, als die Knicks Point Guard Darius Garland zu einem kurzfristigen Workout mit der Franchise baten. Dies soll aber letztlich keinen Einfluss auf die Entscheidung haben, Barrett zu nehmen.

"Die Knicks sind voll auf Barrett fokussiert", sagte Adrian Wojnarowski bei ESPN im Hinblick auf die Draft-Entscheidung der Knicks. Für Barretts ehemaligen Coach bei Duke, Mike Krzyzewski, wäre es genau die richtige Wahl. "R.J. wird in New York aufblühen", sagte die Coaching-Legende bei SiriusXM. "Er will unbedingt nach New York."

Wolves wollen nach oben traden

Die Knicks haben an Position drei im Draft eigentlich eine gute Situation, viele andere Teams wollen ihre eigene verbessern und nach oben traden. Bei einer Franchise soll es sich laut Marc Stein (New York Times) um die Minnesota Timberwolves handeln, die den elften Pick halten. Laut Stein seien die Wolves "aggressiv" in ihrem Versuch, ein paar Spots nach oben zu kommen.

So sollen die Wolves bereits mit den New Orleans Pelicans wegen des vierten Picks gesprochen haben, den die Pels im Zuge des Trades für Anthony Davis bekommen hatten. Minnesota ist bei der Jagd nach dem vierten Pick nicht alleine. Laut Jonathan Givony (ESPN) haben auch die Boston Celtics und die Chicago Bulls bereits wegen des Auswahlrechts angefragt.

Wer auch immer nun in der Nacht auf Freitag (ab 1 Uhr live auf DAZN) den No.4-Pick hat, es erscheint wahrscheinlich, dass dieser für Spielmacher Darius Garland verwendet wird. Der Spielmacher, der fast die komplette Saison für Vanderbilt verletzt verpasste, scheint unter den Teams sehr gefragt zu sein und bezeichnete sich selbst vor einigen Tagen als "besten Guard im Draft."

Atlanta Hawks traden Zweitrundenpick nach Miami

Neben dem Bucks-Pistons-Trade, in dem Jon Leuer nach Milwaukee und Tony Snell mitsamt des Nr.30-Picks nach Detroit wechselte, gab es noch einen weiteren kleinen Deal. Wie Shams Charania von The Athletic berichtet, haben die Miami Heat einen Zweitundenpick (#44) von den Atlanta Hawks erworben.

Dafür schickten die Heat 1,88 Millionen Dollar sowie einen zukünftigen Zweitrundenpick im Jahr 2024 nach Atlanta. Die Heat halten somit den 13. und den 44. Pick im Draft, während Atlanta trotz des Trades weiter insgesamt fünf Picks (8, 10, 17, 35, 41) hält.