NBA-News: Dirk Nowitzki über Kristaps Porzingis: "Er war noch nicht bereit"

Dirk Nowitzki genießt endlich seinen verdienten Ruhestand hat aber nach 21 Jahren bei den Dallas Mavericks noch immer ein Auge auf sein altes Team. Die Mavs-Legende blickt hoffnungsvoll in die Zukunft der Franchise und verrät, dass er zum Ende der Saison gerne noch ein wenig mit Kristaps Porzingis gespielt hätte.

"Natürlich beobachte ich, was die Jungs so machen", sagte Nowitzki bei ESPN Dallas 103.3. "Ich werde hoffentlich bei ein paar Spielen in der kommenden Saison sein, auch wenn ich nächstes Jahr viel reisen werden. Ich will aber natürlich sehen, was Luka (Doncic) und Kristaps (Porzingis) so machen", erklärte der Große Blonde.

Gerade Porzingis bleibt natürlich ein Fragezeichen, nachdem er die komplette vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses aussetzen musste. "20 Monate sind eine lange, lange Zeit. Ich hatte gehofft, dass er zum Ende der Saison noch ein bisschen spielen könnte, aber sein Körper war noch nicht bereit für ein paar Spiele in der Regular Season", führte Nowitzki weiter aus. Dennoch ist Nowitzki der Überzeugung, dass der Lette in Dallas sein Potenzial ausschöpfen wird.

NBA - Free Agents, Gerüchte, Planstellen: Die Offseason der Dallas Mavericks im Überblick © getty 1/23 Während die Playoffs noch laufen, ist die Gerüchteküche gerade bei den eliminierten Teams schon längst am Brodeln. So auch bei den Dallas Mavericks. Welche Pläne hat Dallas in der Offseason? Der Überblick. © getty 2/23 Ruhestand: Erstmals seit 21 Jahren müssen die Mavericks wieder eine Saison ohne Dirk Nowitzki absolvieren. Die Franchise-Ikone hat ihre Karriere zum Saisonende beendet. © getty 3/23 Free Agency – Unrestricted: J.J. Barea (Point Guard, 34). Der Puerto Ricaner erholt sich noch von einem Achillessehnenriss. Zuvor hatte er eigentlich eine starke Saison absolviert. © getty 4/23 Free Agency – Unrestricted: Devin Harris (Point Guard, 36). Harris hat bisher nur geäußert, dass er seine Karriere noch nicht beenden will. Hält ihn Dallas noch einmal zum Minimum? © getty 5/23 Free Agency – Unrestricted: Trey Burke (Point Guard, 26). Nach dem Trade mit New York gehörte Burke zu den positiven Überraschungen und startete zeitweise sogar. Bei ihm ist es wohl eine Kostenfrage. © getty 6/23 Free Agency – Unrestricted: Salah Mejri (Center, 32). Der Tunesier ist eine Blockmaschine zum Schnäppchenpreis. Falls er bleibt, wäre die kommende seine fünfte Saison in Dallas. © getty 7/23 Free Agency – Restricted: Kristaps Porzingis (Power Forward, 23). Der Lette hat zwar noch kein Spiel für Dallas absolviert, die Mavs bieten ihm aber wohl das maximal mögliche Gehalt an. © getty 8/23 Free Agency – Restricted: Maxi Kleber (Power Forward, 27). Kleber hat sich als wohl bester Verteidiger der Mavs etabliert. Reicht das Geld, um auch ihn zu bezahlen? Zuletzt kassierte er nur 1,4 Mio. © getty 9/23 Free Agency – Restricted: Dorian Finney-Smith (Small Forward, 25). Bei DFS verhält sich die Situation ähnlich wie bei Kleber, nur auf dem Flügel. Dallas würde den Stopper sicherlich gern halten, wenn möglich. © getty 10/23 Spieleroption: Vor mehreren Wochen kursierte ein Bericht, dass Dwight Powell auf seine Option für 19/20 verzichten würde. Stattdessen wird er aber wohl seine Option ziehen und erst dann einen neuen Vertrag unterschreiben. © getty 11/23 Salary Cap: Bisher stehen knapp 57 Mio. Dollar an garantierten Gehältern in Dallas‘ Büchern. Topverdiener ist kommende Saison Tim Hardaway Jr. mit 20 Mio. Jahresgehalt. © getty 12/23 Die Mavs haben damit theoretisch über 50 Mio. Dollar an Platz. Rund die Hälfte davon dürfte aber an Porzingis gehen, wenn der Lette ein neues Angebot annimmt. Damit bliebe noch Platz für einen Max-Contract. © getty 13/23 Gerüchte: Auf dem Zettel der Mavs steht angeblich Khris Middleton. Der Forward der Milwaukee Bucks wird Unrestricted Free Agent und dürfte von vielen Teams umworben werden, nicht zuletzt von den Bucks selbst. © getty 14/23 Das gilt auch für Kemba Walker. Die Mavs würden den Point Guard der Charlotte Hornets jedoch liebend gerne nach Texas holen. © getty 15/23 Übrigens: Walker und Middleton werden wie Powell von Agent Jeff Schwartz vertreten. Hatte dessen Extension Hintergedanken? © getty 16/23 Auch auf Tobias Harris von den Philadelphia 76ers haben die Mavericks angeblich ein Auge geworfen. Die Sixers haben jedoch erst während der Saison für den Forward getradet und wollen ihn halten. © getty 17/23 Mavs-Insider Marc Stein zufolge ist Patrick Beverley von den L.A. Clippers jemand, über den bei den Mavs "intern diskutiert" wurde. Der Point Guard und Kettenhund wird Unrestricted Free Agent. © getty 18/23 Draft: Die Mavs hatten in der Lotterie kein Glück. Die Mavs landeten an Position 10 und müssen den Pick im Zug des Doncic-Young-Trades an die Hawks abgeben. Dallas hat nur den Zweitrundenpick. © getty 19/23 Projizierte Starting Five (Nach Kaderstand 2.5.2019): POINT GUARD: Jalen Brunson (22; Stats 18/19: 9,3 Punkte, 3,2 Assists, 46,7 Prozent FG) © getty 20/23 SHOOTING GUARD: Tim Hardaway Jr. (27; Stats 18/19 nach Trade: 15,5 Punkte, 3,2 Rebounds, 40,4 Prozent FG) © getty 21/23 SMALL FORWARD: Luka Doncic (20; Stats 18/19: 21,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 6 Assists, 42,7 Prozent FG) © getty 22/23 POWER FORWARD: Dwight Powell (27; Stats 18/19: 10,6 Punkte, 5,3 Rebounds, 59,7 Prozent FG) © getty 23/23 CENTER: Kristaps Porzingis (23; Stats 18/19: DNP - Kreuzbandriss)

Dirk Nowitzki spricht über Free Agency der Dallas Mavericks

Vielleicht bekommt das europäische Duo in dieser Free Agency auch noch ein wenig Unterstützung. "Wir sind auf dem richtigen Weg", findet Dirkules. "Wir haben ein Gerüst, mit dem wir für lange Zeit sehr gut sein können. Vielleicht bekommen wir noch einen Veteranen mit einem großen Vertrag, mit dem wir hoffentlich bald wieder die Playoffs erreichen können."

Die Mavs verpassten in den vergangenen drei Jahren die Playoffs jeweils recht deutlich. Zuvor hagelte es vier Pleiten in der ersten Runde in fünf Jahren. Zuletzt gewannen die Mavs im Jahr 2011 eine Playoff-Serie, damals natürlich als die Texaner ihre erste und einzige Meisterschaft in ihrer Team-Historie gewannen.