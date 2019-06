Dirk Nowitzki hat seit Karriereende zugenommen: "Ich trinke und esse alles"

Dirk Nowitzki lässt es sich seit dem Karriereende gut gehen. Wie der 40-Jährige im Rahmen eines MLB-Spiels sagte, wird er von seiner aktuellen "Diät" auch nicht so bald abrücken. Mavericks-Besitzer Mark Cuban hatte dazu direkt Scherze parat.

Irgendwann möchte Nowitzki zwar wieder mit dem Training anfangen und einigermaßen fit bleiben, derzeit hat er jedoch noch keine gezielten Pläne dafür. Die ersten zwei Monate seit dem Karriereende hat er in jedem Fall genossen: "Es ist bisher alles, was ich mir erträumt habe, ich trinke und esse alles, was ich finden kann", sagte Nowitzki, nachdem er den ersten Pitch bei den Texas Rangers (MLB) werfen durfte.

"Im Urlaub mache ich mir keine Gedanken darüber, wie ich fit bleibe oder so. Ich werde irgendwann wieder damit anfangen, zu trainieren, und das auch genießen. Aber in diesem Moment habe ich keinerlei Motivation, trainieren zu gehen", erklärte der ewige Superstar der Dallas Mavericks.

Nachdem Nowitzki zum Saisonende seinen Abschied von den Mavericks erklärte, bot ihm Mavs-Besitzer Mark Cuban umgehend einen Job in der Franchise an, für den Moment will Nowitzki aber auch dies ganz ruhig angehen und seinen Rücktritt genießen.

Mark Cuban scherzt über Dirk Nowitzkis Gewicht

"Ich bin mir sicher, dass es da draußen eine weitere Herausforderung für mich gibt", erklärte Nowitzki. "Aber im Moment ist das nicht, worüber ich nachdenke. Ich will ein paar Dinge machen, die ich in den letzten 20 Jahren nicht tun konnte. Irgendwann wird mich das sicher ein bisschen langweilen, dann suche ich mir eine neue Herausforderung."

Der 40-Jährige war zuletzt viel unterwegs und konnte so nur Teile der Playoffs sehen, dafür war er anderweitig beschäftigt - wie Cuban witzelte: "Er hat jetzt schon Hall of Fame-Zahlen aufgelegt, und ich denke, er wird auch über die nächsten 30 Jahre mit viel Ausdauer und Stabilität Eis essen. Der glücklichste Mann in Dallas ist im Moment wahrscheinlich derjenige, der Dirks Anzüge macht."