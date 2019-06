NBA News - Cast steht: LeBron James, Anthony Davis und Chris Paul bei "Space Jam 2" dabei

Die Neuauflage von Filmklassiker "Space Jam" nimmt weiter Formen an, am Mittwoch sickerte nun durch, welche Spieler neben LeBron James am zweiten Teil teilnehmen werden. Unter anderem ist sein künftiger Teamkollege bei den Los Angeles Lakers dabei.

Mehreren Berichten zufolge werden beim Cast von "Space Jam 2" unter anderem die NBA-Spieler Anthony Davis (Lakers), Damian Lillard (Trail Blazers), Klay Thompson (Warriors) und Chris Paul (Rockets) mit dabei sein. James ist als Produzent des Films natürlich ebenfalls auch als Schauspieler mit von der Partie.

Auch die WNBA soll vertreten sein: Die vielleicht beste Spielerin der Geschichte Diana Taurasi (Phoenix Mercury/UMMC Ekaterinburg) soll eine Rolle erhalten, ebenso wie die Ogwumike-Schwestern Nneka und Chiney, die derzeit für die Los Angeles Sparks spielen.

Bereits im September hatte James bekannt gegeben, dass der renommierte Regisseur Ryan Coogler ("Black Panther") als Produzent und Terence Nance ("Random Acts of Flyness") als Regisseur fungieren werden.

Die Dreharbeiten werden wohl im kommenden Sommer beginnen, die Veröffentlichung ist allerdings erst für 2021 angesetzt. Der Kinohit "Space Jam" erschien 1996 mit Michael Jordan in der Hauptrolle.