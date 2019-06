NBA-News: Boston Celtics-GM Danny Ainge: Austausch mit Kyrie Irving “ist bisher exzellent“

Mit Kyrie Irving und Al Horford werden zwei der besten Spieler der Boston Celtics in diesem Sommer zu Free Agents. Der Austausch mit Ersterem sei bislang allerdings vielversprechend gewesen, behauptet Celtics-GM Danny Ainge.

"Er geht an alle unsere Anrufe, antwortet auf alle unsere Nachrichten. Er ist bisher exzellent", sagte der 60-Jährige am Rande des Draft-Abends gegenüber NBC Sports Boston.

Zwar gab er zu, dass es in dieser Free Agency "weniger Klarheit" gibt, als noch in der letztjährigen Offseason, mit dem bisherigen Verlauf sei er allerdings zufrieden. Zwar darf er bis zum Start der Free Agency am 1. Juli noch keine offiziellen Gespräche mit Free Agents führen, ließ aber durchblicken, dass schon einiges im Hintergrund gelaufen ist: "Ich wünschte ich könnte euch alles erzählen, was ich weiß, aber ich darf leider nicht."

Neben Kyrie Irving soll auch Al Horford bei den Kelten gehalten werden. Während der Draft-Night sickerte allerdings durch, dass die Celtics ein verstärktes Interesse an Nikola Vucevic haben dürften, sollte sich Horford gegen einen Verbleib bei Boston entscheiden. Backup Aron Baynes wurde während des Drafts bereits für einen zukünftigen Erstrundenpick nach Phoenix verschifft.