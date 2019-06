NBA Summer League: Sieger, Spieler, Rookies, Spielplan, Ergebnisse und die Deutschen

Die Summer League wird seit 2004 von der NBA in der Offseason ausgerichtet, um kurz nach dem Draft Rookies und jungen Spielern, die weniger als drei Saisons gespielt haben, Spielpraxis zu bieten. Ab dem 1. Juli wird in Utah und Sacramento gespielt, ab dem 5. Juli startet auch die "echte" Summer League in Las Vegas mit allen 30 NBA-Teams. Auch die Nationalmannschaften von China und Kroatien werden erstmals mit dabei sein.

Was ist die NBA Summer League?

Die Summer League ist ein Vorbereitungsturnier der NBA im Sommer, inzwischen gibt es im Juli sogar drei davon, wobei die Summer League vor allem vom Turnier in Las Vegas definiert wird. Zweck ist es, dass sich junge Spieler empfehlen können und Spielpraxis erhalten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Summer League wird seit 2004 ausgetragen. Die Liga gilt als Sprungbrett für Spieler, die beim Draft nicht ausgewählt wurden oder bereits in Europa spielten.

Wo kann man die Summer League im Livestream sehen?

Die Summer League wird es nicht im deutschen Fernsehen zu sehen geben. Mit Ausnahme einiger Partien in Utah werden aber ansonsten alle Spiele über den NBA League Pass gezeigt, darunter auch alle 83 Spiele aus Las Vegas. Derzeit kann ein Abo des League Pass für 29,99 Euro im Monat erworben werden.

Wann und wo findet die Summer League statt?

Die Summer League findet wie schon im vergangenen Jahr an drei unterschiedlichen Orten statt. Dabei treten einige Teams bei gleich zwei Turnieren an. Bei der Las Vegas Summer League sind wieder alle 30 Teams mit dabei, erstmals nehmen mit Kroatien und China auch zwei Nationalmannschaften am Turnier teil. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es mit dem California Classic wieder ein kleines Turnier im Golden 1 Center zu Sacramento. In den Jahren zuvor war Orlando zumeist der dritte Spielort in der Summer League.

Stadt Zeitraum Utah 01.07.-03.07. Sacramento 01.07.-03.07. Las Vegas 05.07.-15.07.

Welche Teams nehmen an der Summer League teil?

In Las Vegas werden alle 30 NBA-Teams an den Start gehen, dazu komplettieren die Nationalteams von China und Kroatien das Teilnehmerfeld. Somit kämpfen erstmals in der Geschichte der Summer League 32 Mannschaften um den Titel. Bei den Turnieren in Sacramento und Salt Lake City spielen dagegen je vier Teams um die Krone.

Utah Sacramento Cleveland Cavaliers Golden State Warriors Memphis Grizzlies Los Angeles Lakers San Antonio Spurs Miami Heat Utah Jazz Sacramento Kings

Summer League Utah: Spielplan und Ergebnisse

Wie schon im vergangenen Jahr nehmen neben den Utah Jazz auch die San Antonio Spurs und die Memphis Grizzlies an der Summer League in Utah teil. Neu dabei sind die Cleveland Cavaliers, die anstelle der Atlanta Hawks antreten. Titelverteidiger sind die Memphis Grizzlies.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 2. Juli 1 Uhr San Antonio Spurs Cleveland Cavaliers 2. Juli 3 Uhr Memphis Grizzlies Utah Jazz 3. Juli 1 Uhr San Antonio Spurs Memphis Grizzlies 3. Juli 3 Uhr Cleveland Cavaliers Utah Jazz 4. Juli 1 Uhr Cleveland Cavaliers Memphis Grizzlies 4. Juli 3 Uhr San Antonio Spurs Utah Jazz

Summer League Sacramento: Spielplan und Ergebnisse

In Sacramento geht dagegen das gleiche Teilnehmerfeld wie im vergangenen Jahr an den Start. Hier sind die Golden State Warriors der amtierende Champion, nachdem die Dubs alle drei Spiele recht deutlich für sich entschieden hatten.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 2. Juli 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 2. Juli 5 Uhr Golden State Warriors Sacramento Kings 3. Juli 3 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors 3. Juli 5 Uhr Miami Heat Sacramento Kings 4. Juli 3 Uhr Golden State Warriors Miami Heat 4. Juli 5 Uhr Los Angeles Lakers Sacramento Kings

Summer League Las Vegas: Spielplan, Ergebnisse

Die "echte" Summer League in Las Vegas beginnt am 5. Juli 2019. Nach deutscher Zeit ist der Tip-Off des ersten Spiels um 21 Uhr am Freitag Abend.

Das ist der Spielplan der Vorrunde in Las Vegas

Day 1: Zion Williamson trifft auf R.J. Barrett

Eröffnet wird die Summer League mit dem Duell zwischen Kroatien und den Detroit Pistons. Das Highlight des Tages steigt aber um 3.30 Uhr deutscher Zeit, wenn Zion Williamson wohl sein Debüt für die New Orleans Pelicans geben wird und gleich auf seinen ehemaligen Duke-Mitspieler R.J. Barrett und die New York Knicks trifft.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 5. Juli 21 Uhr Kroatien Detroit Pistons 21.30 Uhr Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers 23 Uhr Cleveland Cavaliers Minnesota Timberwolves 23.30 Uhr China Miami Heat 6. Juli 1 Uhr Brooklyn Nets Dallas Mavericks 1.30 Uhr Chicago Bulls Los Angeles Lakers 3 Uhr Golden State Warriors Charlotte Hornets 3.30 Uhr New Orleans Pelicans New York Knicks 5 Uhr San Antonio Spurs Orlando Magic 5.30 Uhr Denver Nuggets Phoenix Suns

Day 2: Duell der L.A.-Teams

Der zweite Tag bietet das Duell beider Teams aus Los Angeles und auch der Neuauflage der Finals. New Orleans und Williamson treffen derweil auf die Washington Wizards um Nr.9-Pick Rui Hachimura

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 6. Juli 21 Uhr Utah Jazz Oklahoma City Thunder 21.30 Uhr Detroit Pistons Portland Trail Blazers 23 Uhr Milwaukee Bucks Atlanta Hawks 23.30 Uhr Philadelphia 76ers Boston Celtics 7. Juli 1 Uhr Indiana Pacers Memphis Grizzlies 1.30 Uhr Los Angeles Lakers L.A. Clippers 3 Uhr Houston Rockets Dallas Mavericks 4 Uhr Washington Wizards New Orleans Pelicans 5 Uhr China Sacramento Kings 6 Uhr Golden State Warriors Toronto Raptors

Day 3: DeAndre Hunter gegen Jarrett Culver

DeAndre Hunter gegen Jarrett Culver - dieses Duell gab es zuletzt im NCAA-Finale, als Hunters Virginia die Texas Tech Red Raiders um Culver bezwang. Beim Duell zwischen Atlanta und Minnesota kommt es zur Neuauflage. Ebenfalls interessant: Zwischen den Bulls und den Cavs könnten zwei hochgehandelte Guards, Darius Garland (Nr.5-Pick) und Coby White (Nr.7-Pick) sich gegenseitig verteidigen.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 7. Juli 21.30 Uhr Charlotte Hornets San Antonio Spurs 22 Uhr Kroatien Brooklyn Nets 23.30 Uhr Atlanta Hawks Minnesota Timberwolves 8. Juli 0 Uhr Orlando Magic Denver Nuggets 1.30 Uhr Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 2 Uhr Miami Heat Utah Jazz 3.30 Uhr Phoenix Suns New York Knicks 4 Uhr Portland Trail Blazers Houston Rockets 5.30 Uhr L.A. Clippers Memphis Grizzlies

© getty

Day 4: Lakers fordern die Warriors

An Tag vier dürfte es stimmungsvoll in Vegas werden. Traditionell bringen die Los Angeles Lakers und die Golden State Warriors die meisten Fans in die Stadt der Sünde, zum Abschluss des Tages duellieren sich die beiden Teams.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 8. Juli 21 Uhr Philadelphia 76ers Oklahoma City Thunder 21.30 Uhr Dallas Mavericks Sacramento Kings 23 Uhr Detroit Pistons Indiana Pacers 23.30 Uhr Brooklyn Nets Washington Wizards 9. Juli 1 Uhr Toronto Raptors Milwaukee Bucks 1.30 Uhr Boston Celtics Cleveland Cavaliers 3 Uhr Minnesota Timberwolves San Antonio Spurs 3.30 Uhr Chicago Bulls New Orleans Pelicans 5 Uhr Charlotte Hornets China 5.30 Uhr Los Angeles Lakers Golden State Warriors

Day 5: R.J. Barrett spielt gegen seine Landsmänner

Barrett könnte der beste kanadische Spieler in der NBA werden, an Tag fünf geht es erstmals gegen Kanadas Team, den NBA-Champion Toronto Raptors.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 9. Juli 21.30 Uhr Oklahoma City Thunder Kroatien 22 Uhr Orlando Magic Miami Heat 23.30 Uhr Atlanta Hawks Indiana Pacers 10. Juli 0 Uhr Utah Jazz Portland Trail Blazers 1.30 Uhr Memphis Grizzlies Phoenix Suns 2 Uhr Boston Celtics Denver Nuggets 3.30 Uhr Toronto Raptors New York Knicks 4 Uhr Houston Rockets Sacramento Kings 5.30 Uhr Washington Wizards L.A. Clippers

Day 6: Zion Williamson trifft auf Garland

Und auch Tag sechs bietet womöglich ein interessantes Treffen zweier Top-5-Picks. Zion und seine Pelicans treffen auf Cleveland um Darius Garland. Beim Guard ist aber noch nicht sicher, ob er überhaupt in der Summer League auflaufen wird.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 10. Juli 21 Uhr Detroit Pistons Philadelphia 76ers 21.30 Uhr Dallas Mavericks Kroatien 23 Uhr Chicago Bulls Charlotte Hornets 23.30 Uhr Brooklyn Nets Orlando Magic 11. Juli 1 Uhr Miami Heat Minnesota Timberwolves 1.30 Uhr New Orleans Pelicans Cleveland Cavaliers 3 Uhr Phoenix Suns San Antonio Spurs 3.30 Uhr New York Knicks Los Angeles Lakers 5 Uhr Milwaukee Bucks China 5.30 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors

Day 7: Grizzlies und Celtics schließen Gruppenphase ab

Der Gegner der Grizzlies, die Boston Celtics, pickten im Draft gleich viermal, unter anderem holten sie Romeo Langford (Indiana) am Ende der Lottery.

Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis 12. Juli 0 Uhr Indiana Pacers Toronto Raptors 0.30 Uhr Washington Wizards Atlanta Hawks 2 Uhr Oklahoma City Thunder Portland Trail Blazers 2.30 Uhr Houston Rockets Utah Jazz 4 Uhr L.A. Clippers Sacramento Kings 4.30 Uhr Memphis Grizzlies Boston Celtics

Der Modus der Summer League in Las Vegas

Der Modus der Summer League in Las Vegas wurde noch nicht vollständig veröffentlicht. Klar ist zunächst nur, dass jedes Team mindestens fünf Spiele absolvieren wird. Neben den drei Vorrundenspielen, welches jede Mannschaft absolviert, soll zumindest ein Playoff- und ein Platzierungsspiel hinzukommen.

NBA Summer League Stars - Die Besten aller Zeiten © getty 1/28 In der Summer League stehen die Rookies erstmals auf der großen Bühne - und manche sind schon unter die Top-Performer aller Zeiten aufgestiegen. Von ihnen sind die Hälfte heute Stars, die andere Hälfte ist in der Versenkung verschwunden © getty 2/28 PUNKTE - Platz 5: Damian Lillard (2012), 26,5 Punkte pro Spiel © getty 3/28 Platz 4: Donovan Mitchell (2017), 28 Punkte pro Spiel © getty 4/28 Platz 3: Kevin Durant (2007), 29 Punkte pro Spiel © getty 5/28 Platz 2: Jerrd Bayless (2009), 29,8 Punkte pro Spiel © getty 6/28 Platz 1: Dorell Wright (2004), 30 Punkte pro Spiel © getty 7/28 REBOUNDS: Platz 5: Alan Williams (2015), 11,8 Rebounds pro Spiel © getty 8/28 Platz 4: Matt Costello (2017), 12 Rebounds pro Spiel © getty 9/28 Platz 3: Dwight Howard (2004), 12,2 Rebounds pro Spiel © getty 10/28 Platz 2: Amile Jefferson (2018) - 12,6 Rebounds pro Spiel © getty 11/28 Platz 1: Kevin Love (2008), 13,5 Rebounds pro Spiel © getty 12/28 Platz 5: John Wall (2010), 7,8 Assists pro Spiel © getty 13/28 Platz 3: Frank Mason (2018) - 8 Assists pro Spiel © getty 14/28 Platz 3: Marcus Williams (2006), 8 Assists pro Spiel © getty 15/28 Noch im Turnier ist Wade Baldwin IV von den Blazers. Er legt im Moment auch 8 Assists pro Partie auf. © getty 16/28 Platz 2: Brandon Jennings (2009), 8,2 Assists pro Spiel © getty 17/28 Platz 1: Lonzo Ball (2017), 9,8 Assists pro Spiel © getty 18/28 BLOCKS: Platz 5: Hamed Haddadi (2008), 3,7 Blocks pro Spiel © getty 19/28 Platz 4: Mouhamed Sene (2006), 3,8 Blocks pro Spiel © getty 20/28 Noch im Turnier ist Jaren Jackson Jr. von den Memphis Grizzlies. Er legt im Moment 3,8 Blocks pro Spiel auf. © getty 21/28 Platz 2: Mitchell Robinson (2018) - 4 Blocks pro Spiel © getty 22/28 Platz 2: Greg Oden (2007), 4 Blocks pro Spiel © getty 23/28 Platz 1: Myles Turner (2015), 4,3 Blocks pro Spiel © getty 24/28 STEALS - Platz 5: Bryon Allen (2016), 3,5 Steals pro Spiel © getty 25/28 Platz 4: Thabo Sefolosha (2006), 3,5 Steals pro Spiel © getty 26/28 Platz 3: Brandon Jennings (2009), 3,6 Steals pro Spiel © getty 27/28 Platz 2: Michael Kidd-Gilchrist (2012), 4 Steals pro Spiel © getty 28/28 Platz 1: Donovan Mitchell (2017), 6 Steals pro Spiel

Die Regeln in der Summer League

Anders als in der NBA werden in der Summer League keine 48 Minuten gespielt, stattdessen beträgt die Dauer eines Viertels nur zehn Minuten. Auch die Halbzeit-Pause ist mit nur acht Minuten deutlich kürzer. Jedes Team kann in einem Viertel zehn statt wie in der NBA fünf Fouls pro Viertel begehen, einzelne Spieler werden erst nach dem zehnten Foul disqualifiziert (nur im K.o.-System sind es sechs).

Auch für die Overtime gibt es angepasste Regeln. Die erste Verlängerung dauert zwei Minuten, bei einer zweiten Verlängerung entscheidet der Sudden Death, das heißt, wer zuerst einen Punkt erzielt, gewinnt die Partie. Dies gilt aber nur für die Gruppenphase, in den Turnierspielen werden solange Verlängerungen a zwei Minuten gespielt, bis ein Sieger feststeht.

NBA: Deutsche Spieler in der Summer League

Die Kader für die Summer League wurden von den Teams noch nicht veröffentlicht. Kandidaten für die Summer League sind auf jeden Fall Moritz Wagner und Isaac Bonga. Da beide aber zuletzt in Trade-Gerüchten involviert waren, ist es nicht auszuschließen, dass die Lakers beide Youngster nicht spielen lassen.

Mit ziemlicher Sicherheit wird sich aber Isaiah Hartenstein erneut für die Houston Rockets beweisen dürfen. Für den G-League-Finals-MVP wäre es die dritte Teilnahme und eine weitere Chance, ein fester Bestandteil des Rockets-Kaders zu werden.

Anbieten will sich auch Joshua Obiesie, der im Draft 2019 nicht ausgewählt wurde. Nach Informationen von SPOX hat der 19-Jährige von mehreren Teams Einladungen für die Summer League erhalten, sich aber noch nicht entschieden, wo und ob er dabei sein wird.

NBA Summer League: Diese Rookie sind nicht dabei

Eine prominente Absage hat es bereits gegeben. No.2-Pick Ja Morant wird wegen eines Eingriffs am Knie weder in Utah noch in Las Vegas dabei sein. Auch No.5-Pick Darius Garland ist fraglich. Der Guard, der sich früh in der College-Saison verletzte, ist zwar einsatzbereit, doch die Cavs wollen vorsichtig mit ihrem neuen Talent verfahren.

All-NBA Summer League Teams: Josh Hart, Kevin Knox, Trae Young und Co. © getty 1/12 Die NBA Summer League in Las Vegas ist vorbei. Wer konnte den hohen Erwartungen gerecht werden und wer hat überrascht? Wir präsentieren euch die Spieler, die es in die All-NBA Summer League Teams geschafft haben. © getty 2/12 Second Team: Trae Young, Hawks, Guard. © getty 3/12 Second Team: Wade Baldwin IV, Trailblazers, Guard. © getty 4/12 Second Team: Sviatoslav Mykhailiuk, Lakers, Guard. © getty 5/12 Second Team: Jaren Jackson Jr., Grizzlies, Power Forward. © getty 6/12 Second Team: Deandre Ayton, Suns, Center. © getty 7/12 First Team: Collin Sexton, Cavaliers, Point Guard. © getty 8/12 First Team: Josh Hart, Lakers, Shooting Guard. © getty 9/12 First Team: Kevin Knox, Knicks, Small Forward. © getty 10/12 First Team: Christian Wood, Bucks, Power Forward. © getty 11/12 First Team: Wendell Carter Jr., Bulls, Center. © getty 12/12 MVP: Josh Hart. Der Shooting Guard der Lakers legte 24,2 Punkte und 5,2 Rebounds in sechs Spielen auf.

Die Sieger und MVPs der Summer League in Las Vegas

Titelverteidiger der Summer League in Las Vegas ist Portland. Die Blazers setzten sich im vergangenen Jahr gegen die Los Angeles Lakers durch, die ihrerseits 2017 im gleichen Duell die Oberhand behalten hatten. 2018 wurde K.J. McDaniels zum Final-MVP ausgezeichnet. Der Flügelspieler bekam in der NBA aber keine weitere Chance und spielte das komplette Jahr in der G-League bei den Oklahoma City Blue.