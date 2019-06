NBA-Finals: Steve Kerr schließt Einsatz von Kevin Durant in Spiel 3 gegen die Raptors aus

Superstar Kevin Durant von den Golden State Warriors wird auch in Spiel 3 der NBA-Finals (1-1) gegen die Toronto Raptors nicht zum Einsatz kommen. Das bestätigte Head Coach Steve Kerr am Dienstagabend.

Durant habe seine Trainingseinheiten zwar gesteigert, erklärte Kerr am Rande einer Trainingseinheit, ein Einsatz in Spiel 3 in der Nacht auf Donnerstag kommt für den zweifachen Finals-MVP aber noch zu früh.

Durant laboriert seit Wochen an einer Wadenverletzung, die er sich in Spiel 5 der Zweitrundenserie gegen die Houston Rockets zugezogen hatte. Ohne ihn konnten die Warriors die Rockets in Spiel 6 schlagen und in den Conference Finals sogar einen Sweep über die Portland Trail Blazers feiern, in den Finals musste man allerdings Spiel 1 gegen die Raptors abgeben.

Nach dem Sieg der Warriors in der Nacht auf Sonntag wechselt die Serie nun für zwei Spiele in die Bay Area. Laut Marc Stein von der New York Times hatte das Team vor den Finals Spiel 5 als Comeback-Termin anvisiert, Spiel 4 sei aber wohl noch nicht ausgeschlossen. Kerr selbst hatte zuletzt gesagt, dass man Durant vielleicht schon nach nur einer absolvierten Trainingseinheit mit dem Team einsetzen könnte.

Neben Durant wackelt auch der Einsatz von Shooting Guard Klay Thompson (Oberschenkel). Der konnte am Dienstag allerdings mittrainieren. Big Man Kevon Looney fällt dagegen aus.

Heim Auswärts Datum Uhrzeit (MEZ) Spiel 3 Golden State Warriors Toronto Raptors 6. Juni 3 Uhr Spiel 4 Golden State Warriors Toronto Raptors 8. Juni 3 Uhr Spiel 5 Toronto Raptors Golden State Warriors 11. Juni 3 Uhr Spiel 6* Golden State Warriors Toronto Raptors 14. Juni 3 Uhr Spiel 7* Toronto Raptors Golden State Warriors 17. Juni 3 Uhr

*wenn nötig