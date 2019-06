NBA Finals: Spiel 6 zwischen den Golden State Warriors gegen die Toronto Raptors heute live im TV und Livestream

Die Golden State Warriors haben vor heimischer Kulisse heute die Chance, die Serie auszugleichen und die Entscheidung um die Meisterschaft erneut zu vertagen. Hier erfahrt ihr, wo ihr Game 6 heute Nacht live verfolgen könnt.

NBA-Finals: Spiel 6 heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sport1+ überträgt auch in diesem Jahr alle Spiele der NBA-Finals live und in voller Länge mit englischem Kommentar.

Als DAZN-Abonnent könnt ihr alle Finals-Spiele auch im Livestream auf der Streaming-Plattform anschauen. Heute Nacht startet die Übertragung um 2.50 Uhr, also etwa zehn Minuten vor Tip-Off, in folgender Besetzung:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Alex Vogel

Wer lieber die englischen Kommentatoren Mike Breen, Jeff van Gundy und Mark Jackson hören will, hat natürlich auch die Möglichkeit, das Spiel mit Original-Kommentar zu verfolgen.

Darüber hinaus bietet die NBA im kostenpflichtigen NBA League Pass viele weitere Optionen an, um das Spiel live und in voller Länge zu schauen.

NBA-Finals, Warriors gegen Raptors, Spiel 6: Uhrzeit und Termine

Das Spiel beginnt heute Nacht um 3 Uhr deutscher Zeit (18 Uhr in Kalifornien) und findet in der Oracle-Arena in Oakland, Kalifornien statt. Sollte Golden State auch Game 6 für sich entscheiden, kommt es zu einem alles entscheidenden siebten Spiel in Toronto. Gewinnen die Raptors, sind sie zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte Meister.

Warriors gegen Raptors: Wie stark ist das Nervenkostüm Torontos?

Die Raptors brauchen nur noch einen Sieg, um die erste Meisterschaft in der Franchise-Geschichte und die erste Meisterschaft eines kanadischen Teams in der NBA unter Dach und Fach zu bringen. In Spiel 5 hatten sie die große Gelegenheit dazu, lagen wenige Minuten vor Schluss sogar mit sechs Punkten in Führung, bevor Stephen Curry und Klay Thompson die Partie mit drei Dreiern in Folge drehten.

Jetzt müssen die Raptors also auswärts Spiel 6 in Oakland gewinnen, um die Meisterschaft einzutüten. Die Chancen sind nicht allzu schlecht, hat das Auswärtsteam bisher doch vier von fünf Spielen in dieser Serie für sich entscheiden können. Dazu müssen die Warriors jetzt endgültig auf Kevin Durant verzichten, der sich in Game 6 einen Achillessehnenriss zugezogen hatte und lange ausfallen wird.

Die Termine der NBA Finals 2019 im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag 31. Mai 3 Uhr 1 Toronto Golden State 118:109 Montag 3. Juni 2 Uhr 2 Toronto Golden State 104:109 Donnerstag 6. Juni 3 Uhr 3 Golden State Toronto 109:123 Samstag 8. Juni 3 Uhr 4 Golden State Toronto 92:105 Dienstag 11. Juni 3 Uhr 5 Toronto Golden State 105:106 Freitag 14. Juni 3 Uhr 6 Golden State Toronto Montag 17. Juni 2 Uhr 7* Toronto Golden State

*Spiel wird nur ausgetragen, wenn nötig.

Spiel 6 zwischen Golden State und Toronto: Drehen die Warriors einen 1:3-Rückstand?

Die Golden State Warriors haben dagegen nicht nur die Chance, zum ersten Mal seit den Los Angeles Lakers zur Jahrtausendwende den Threepeat zu holen, sprich dreimal in Folge Meister zu werden, sondern auch als zweites Team in der Finals-Geschichte einen 1:3-Serienrückstand noch zu drehen.

Das letzte Team, dem dies gelang, waren 2016 die Cleveland Cavaliers, die dank der Hilfe von LeBron James gegen die Warriors triumphierten.

Egal, ob Golden State das Spiel heute Nacht gewinnt oder verliert: Game 6 der NBA Finals 2019 wird das letzte Spiel in der Oracle Arena sein. Nach 53 Jahren zieht die Mannschaft zur kommenden Saison nach San Francisco in das neu gebaute Chase Center um.

NBA: Die Meister der letzten zehn Jahre

Die Warriors haben die NBA in den letzten Jahren dominiert, in dieser Saison erreichten sie zum fünften Mal in Folge die Finals.