NBA Finals - Kommentar zur Verletzung von Kevin Durant: Größer als die Schuldfrage

Die Golden State Warriors gewannen Spiel 5 der NBA Finals bei den Toronto Raptors und haben dennoch verloren, genau wie die gesamte NBA. Dass nun bereits wieder mit Schuldzuweisungen und Zukunftsspekulationen begonnen wurde, führt am wichtigsten Thema vorbei. Ein Kommentar von SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks.

In manchen Momenten rückt der Wettkampf in den Hintergrund. Es war so ein Moment, als Kyle Lowry und Danny Green einige (beschämende) Raptors-Fans dazu ermahnten, nicht über die Verletzung von Kevin Durant zu jubeln. Es war ein Zeichen des Respekts für den vielleicht besten Spieler der Welt, dem sich dann immerhin die meisten Raptors-Fans anschlossen. Mit "KD, KD"-Rufen wurde der 30-Jährige bei seinem trostlosen Gang in die Kabine begleitet.

Es war auch ein Zeichen für die Ernsthaftigkeit dieser Verletzung, auch wenn ihr Ausmaß noch nicht final bekannt war (der Verdacht lautet Achillessehnenriss). Ein packendes Spiel, eine hochdramatische Final-Serie wurde davon überschattet, die Warriors konnten sich kaum über ihren Sieg freuen. Dass die Serie nun weitergeht, war unmittelbar nach dem Spiel nur bedingt ein Thema.

Keine Zeit für Schuldzuweisungen

Stattdessen versuchte Warriors-Manager Bob Myers unter Tränen die Schuld dafür auf sich zu nehmen, dass Durant, der offensichtlich noch nicht bereit war, in diesem Spiel eingesetzt wurde. Dabei wies er mehrfach darauf hin, dass eigentlich niemand die Schuld trägt, er aber den Blitzableiter mimen würde.

Eigentlich wurde die Entscheidung nicht nur von ihm getroffen. Eigentlich entspricht es auch nicht dem Ruf der Warriors, Spieler überstürzt wieder einzusetzen - erst in Spiel 3 wurde Klay Thompson der Einsatz verboten, um diesen vor sich selbst zu schützen. Was übrigens nicht heißen soll, dass Golden State nicht in diesem Fall einen riesigen Fehler gemacht haben kann.

Eigentlich spielt es aber auch keine Rolle. Die Realität ist: Gerade ist nicht die Zeit für Schuldzuweisungen, schon gar nicht von außen.

Heuchlerische Kritik an den Golden State Warriors

Niemand, der nicht dabei war, als Rick Celebrini (der sportmedizinische Direktor der Warriors), Myers, Head Coach Steve Kerr, Durant und wer auch immer die Entscheidung für Spiel 5 trafen, kann genau beurteilen, wie es dazu kam, wer das letzte Wort hatte, welche Faktoren mit hineinspielten. Die Reaktionen unmittelbar nach dem Spiel sind insofern teilweise heuchlerisch.

Nicht wenige der Fans oder auch Journalisten, die in den vergangenen Tagen Durants Herz oder Willen in Frage gestellt hatten, die kritisiert hatten, dass er noch immer nicht dabei war, schimpften nun über die viel zu hohe Risikobereitschaft der Organisation, die nicht das Wohl des Spielers an erste Stelle gesetzt hätte. Dass gerade bei einer solch komplizierten Situation jede Entscheidung ein fluider Prozess ist und Nuancen unterliegt? Geschenkt.

Die harsche Kritik an den Warriors führt ähnlich am eigentlichen Thema vorbei wie die Spekulationen, was die Verletzung nun für den Sommer bedeutet. Eigentlich sollten die spaßigen Zeiten ja erst nach den Finals beginnen, KD am besten die Knicks, Lakers und Nets alle gleichzeitig "retten". Was bedeutet das nun für MEIN Team? Auch das ist momentan nicht die richtige Frage.

Verletzung von Kevin Durant macht den Sieg zur Nebensache

Die Realität ist ja: Keiner weiß, wie es weitergeht, in diesen Finals, in der Offseason. Besonders bitter daran ist, dass es fast schon nebensächlich erscheint. Ein Achillessehnenriss ist, sofern diese Diagnose bestehen bleibt, eine der wenigen Verletzungen, die immer noch Karrieren entscheidend verändern.

NBA: Achillessehnenriss und dann? Die Comebacks von Kobe, Nique und Co. © getty 1/23 DeMarcus Cousins wird nach einem Achillessehnenriss und einem Jahr Pause in der Nacht auf Samstag sein Comeback geben. Doch wie gut ist Boogie noch? SPOX schaut, wer in der Vergangenheit eine solche Verletzung hatte und wie sie danach performten. © getty 2/23 Rudy Gay war vor Boogie der Letzte, der sich die Achillessehne mit 30 Jahren riss. Zuvor legte er für die Kings seine effizienteste Saison seiner Karriere mit 19 Punkten pro Spiel auf. © getty 3/23 Seine Effizienz litt in der Folge nicht. In San Antonio spielt der Forward reduzierte Minuten, ist aber ein wichtiger Bestandteil des Teams. © getty 4/23 Wes Matthews war in Portland der klassische 3-and-D-Spieler und damit eigentlich unersetzbar. Mit 28 Jahren riss seine Achillessehne. Bitter: der Shooting Guard zog sich die Verletzung nur drei Monate vor seiner Free Agency zu. © getty 5/23 Aber der Iron Man kam nach nur einem halben Jahr zurück, nun im Jersey der Dallas Mavericks. Zeitweise erinnerte Matthews an den Spieler der Vergangenheit, doch seine Mobilität als elitärer Verteidiger war flöten gegangen. © getty 6/23 Brandon Jennings war schon mit 26 Jahren vor seiner Verletzung nicht unumstritten, spielte aber in Detroit mit 15 Punkten und 6 Assists im Schnitt eine sehr solide Saison. © getty 7/23 Vom Riss der Achillessehne erholte sich der Guard aber nie und musste um seinen Platz in der NBA hart kämpfen. Sogar über die G-League empfahl sich Jennings, mit nun 29 Jahren befindet er sich aber weiter auf Jobsuche. © getty 8/23 Solche Probleme hatte Kobe Bryant nie. Seine Achillessehne riss im Jahr 2013 mit 34 Jahren, seine Karriere neigte sich schon da langsam dem Ende zu. Der Traum einer weiteren Championship mit L.A. war zerplatzt. © getty 9/23 Die Mamba kämpfte sich im hohen Alter noch einmal zurück, die Leichtigkeit vergangener Tage war aber nicht mehr da. In den weiteren drei Spielzeiten absolvierte Kobe zusammengerechnet nur noch 107 Spiele. © getty 10/23 Anderson Varejao kämpfte seine komplette Karriere über mit kleinen Wehwehchen, mit 32 Jahren verabschiedete sich dann die Achillessehne, wobei der Brasilianer zuvor stark aufspielte. © getty 11/23 Es war im Prinzip das Ende seiner NBA-Karriere. Es folgten nur noch 67 Spiele, inzwischen spielt Varejao in der Heimat bei Flamengo. © getty 12/23 Ähnlich verhielt es sich bei Mr. Big Shot, Chauncey Bllups. Mit 35 Jahren stoppte die Verletzung die Karriere des Finals-MVPs von 2004. © getty 13/23 Der Point Guard sollte nur noch 41 Spiele in zwei Saisons machen, bevor Billups standesgemäß seine Laufbahn als Teil der Detroit Pistons beendete. © getty 14/23 Als Stretch Five war Mehmet Okur in Utah eine echte Stütze. Umso bitterer war es, als sich der Türke im ersten Playoff-Spiel 2010 so folgenschwer verletzte. Zuvor hatte er 13 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt aufgelegt. © getty 15/23 Daran konnte er nach einem Jahr Pause nicht mehr anknüpfen. Utah tradete den Türken 2011 nach New Jersey, dort machte der Center nur noch 17 Spiele. © getty 16/23 Der vielleicht beste Vergleich zu Cousins ist Elton Brand, ebenfalls ein schwerer, wuchtiger Big. Über neun Jahre legte Brand 20 und 10 im Schnitt auf und galt als möglicher Kandidat für die Hall of Fame. © getty 17/23 Daraus wurde bekanntlich nichts. Brand fehlte die Explosivität vergangener Tage und war nach dem Riss der Achillessehne nur noch ein solider Rollenspieler, der in seiner besten Saison 15 und 8 auflegte. © getty 18/23 Vor Kyle Korver, Klay Thompson und Co. galt Voshon Lenard als einer der Edelschützen der NBA – bis mit 30 Jahren die Achillessehne zumachte. © getty 19/23 Der Three-Point-Contest-Champ war danach nie mehr der Alte. Sein Comeback währte nur 29 Spiele, dann war die Karriere des Shooting Guards beendet. © getty 20/23 Wer erinnert sich noch an LaPhonso Ellis? Der High Flyer in Diensten der Nuggets legte 1996/97 mit 22 Punkten pro Spiel ein Career Year auf, bevor im April 97 die Achillessehne riss. © getty 21/23 Ellis war da gerade einmal 26 Jahre alt und war danach nur noch ein Schatten seiner selbst. Für den Rest seiner Karriere legte der Forward nur noch 9,3 Punkte pro Spiel auf. © getty 22/23 Zum Schluss gibt es noch ein Beispiel, welches Boogie Mut machen sollte. Dominique Wilkins verletzte sich mit 32 Jahren an der Achillessehne, nachdem er über Jahre ein Dauergast beim All-Star Game war. © getty 23/23 Und Nique büßte zunächst kaum etwas an seiner Scoring-Power ein. Im Gegenteil: der Forward erzielte in der folgenden Saison 29,9 Punkte pro Spiel und traf auch solide 47 Prozent aus dem Feld. Erst später in Boston und bei den Spurs ging es bergab.

Mitten in den Finals, der wichtigsten und aufregendsten Zeit der Saison, sind wir an einem Moment, an dem man innehalten sollte, um dann genau das zu tun, was die meisten Fans in der Scotiabank Arena nach der Verletzung machten: Kevin Durant anfeuern. Und irgendwie hoffen, dass die Situation vielleicht doch nicht so verheerend ist, wie sie in diesem Augenblick aussieht.