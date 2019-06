NBA Free Agency 2019: Start, Datum und Free Agents – Alle wichtigen Infos

Die NBA geht in ihre vielleicht wildeste Phase des Jahres: Die Free Agency beginnt an diesem Wochenende. Doch wie läuft die Wechselperiode genau ab, welche Regeln sind zu beachten und welche Superstars sind auf dem Markt? SPOX hat alle Infos gesammelt.

Wie in jedem Jahr wird der Beginn der Free Agency in der NBA von vielen Teams herbeigesehnt. Viele große Entscheidungen stehen an, da unter anderem Superstars wie Kevin Durant (Golden State Warriors) oder Kawhi Leonard (Toronto Raptors) auf dem Markt sein werden. Etliche Teams haben sich genau auf diesen Sommer vorbereitet und finanzielle Ressourcen freigeschaufelt.

Mit den Trades von Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers und Mike Conley zu den Utah Jazz sind die ersten großen Wechsel dabei sogar schon im Juni über die Bühne gegangen. Doch nun wird es auch für die vertraglosen Spieler ernst.

NBA Free Agency: Die Top 20 der verfügbaren Small Forwards © getty 1/21 Wohin zieht es Kawhi? Was macht Durant? Im Sommer warten einige spannende Fragen auf uns. Die Klaue und KD sind allerdings nicht die einzigen großen Namen auf der Liste der besten verfügbaren Small Forwards in der Free Agency 2019. © getty 2/21 Platz 20: Corey Brewer (Sacramento Kings, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2 Mio. Dollar / Stats: 4,9 Punkte, 2,5 Rebounds © getty 3/21 Platz 19: Stanley Johnson (New Orleans Pelicans, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,9 Mio. Dollar / Stats: 6,9 Punkte, 3,3 Rebounds © getty 4/21 Platz 18: Thabo Sefolosha (Utah Jazz, Alter: 35) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 5,3 Mio. Dollar / Stats: 3,8 Punkte, 2,5 Rebounds, 43,6 Prozent Dreier © getty 5/21 Platz 17: Mario Hezonja (New York Knicks, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 6,5 Mio. Dollar / Stats: 8,8 Punkte, 4,1 Rebounds © getty 6/21 Platz 16: Dorian Finney-Smith (Dallas Mavericks, Alter: 26) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 7,5 Punkte, 4,8 Rebounds © getty 7/21 Platz 15: Danuel House (Houston Rockets, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 0,25 Mio. Dollar / Stats: 9,4 Punkte, 3,6 Rebounds, 41,6 Prozent Dreier © getty 8/21 Platz 14: Jake Layman (Portland Trail Blazers, Alter: 25) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 1,5 Mio. Dollar / Stats: 7,6 Punkte, 3,1 Rebounds, 50,9 Prozent FG © getty 9/21 Platz 13: Wilson Chandler (L.A. Clippers, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 12,8 Mio. Dollar / Stats: 6 Punkte, 4,2 Rebounds © getty 10/21 Platz 12: DeMarre Carroll (Brooklyn Nets, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 15,4 Mio. Dollar / Stats: 11,1 Punkte, 5,2 Rebounds © getty 11/21 Platz 11: Rondae Hollis-Jefferson (Brooklyn Nets, Alter: 24) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 2,4 Mio. Dollar / Stats: 8,9 Punkte, 5,3 Rebounds © getty 12/21 Platz 10: Kelly Oubre Jr. (Phoenix Suns, Alter: 23) - Status: Restricted / Gehalt 2018/19: 3,2 Mio. Dollar / Stats: 15,2 Punkte, 4,7 Rebounds © getty 13/21 Platz 9: James Ennis (Philadelphia 76ers, Alter: 28) - Status: Spieleroption (1,8 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 1,6 Mio. Dollar / Stats: 6,7 Punkte, 3,1 Rebounds © getty 14/21 Platz 8: Jabari Parker (Washington Wizards, Alter: 24) - Status: Teamoption (20 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20 Mio. Dollar / Stats: 14,5 Punkte, 6,6 Rebounds, 49,3 Prozent FG © getty 15/21 Platz 7: Trevor Ariza (Washington Wizards, Alter: 33) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 15 Mio. Dollar / Stats: 12,5 Punkte, 5,4 Rebounds, 39,9 Prozent FG © getty 16/21 Platz 6: Rudy Gay (San Antonio Spurs, Alter: 32) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10 Mio. Dollar / Stats: 13,7 Punkte, 6,8 Rebounds, 50,4 Prozent FG © getty 17/21 Platz 5: Harrison Barnes (Sacramento Kings, Alter: 27) - Status: Spieleroption (25 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 24,1 Mio. Dollar / Stats: 16,4 Punkte, 5,5 Rebounds, 45,5 Prozent FG © getty 18/21 Platz 4: Bojan Bogdanovic (Indiana Pacers, Alter: 30) - Status: Unrestricted / Gehalt 2018/19: 10,5 Mio. Dollar / Stats: 18 Punkte, 4,1 Rebounds, 49,7 Prozent FG, 42,5 Prozent Dreier © getty 19/21 Platz 3: Khris Middleton (Milwaukee Bucks, Alter: 27) - Status: Spieleroption (13 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 13 Mio. Dollar / Stats: 18,3 Punkte, 6 Rebounds, 44,4 Prozent FG © getty 20/21 Platz 2: Kevin Durant (Golden State Warriors, Alter: 30) - Status: Spieleroption (31,5 Mio. Dollar, noch offen) / Gehalt 2018/19: 30 Mio. Dollar / Stats: 26 Punkte, 6,4 Rebounds, 5,9 Assists, 52,1 Prozent FG © getty 21/21 Platz 1: Kawhi Leonard (Toronto Raptors, Alter: 27) - Status: Spieleroption (21,3 Mio. Dollar, nicht gezogen) / Gehalt 2018/19: 20,1 Mio. Dollar / Stats: 26,6 Punkte, 7,3 Rebounds, 49,6 Prozent FG

Was genau ist die Free Agency?

Die Free Agency ist die wichtigste Wechselphase des NBA-Jahres. Am Ende jeder Saison laufen Verträge vieler Spieler aus und Teams, die an diesen Spielern interessiert sind, dürfen dann mit ihnen verhandeln. Offiziell zumindest; eigentlich ist es vorher zwar nicht erlaubt, viele Agenten sprechen aber oft schon im Juni mit Teams und handeln Details aus, weshalb es einerseits im Voraus eine wilde Gerüchteküche gibt und andererseits oft direkt in den ersten Minuten der Free Agency diverse Einigungen bekannt werden. Offiziell verkünden dürfen Teams die Einigungen allerdings erst einige Tage später, nachdem das sogenannte Moratorium beendet ist.

NBA Free Agency, Start: Wann geht es los?

In früheren Jahren ging es am 1. Juli um Mitternacht (EST) los, um Teams, Spielern und auch Medien entgegen zu kommen, wurde der Startzeitpunkt für dieses Jahr jedoch vorverlegt. Nun startet die Free Agency am 30. Juni um 18 Uhr (EST), nach deutscher Zeit also um Mitternacht am 1. Juli.

Wie lange geht die Free Agency?

Es gibt kein offizielles Ende für die Wechselphase, im Prinzip können Spieler über den gesamten Sommer und auch während der neuen Saison Verträge unterschreiben. Es gibt lediglich ein paar Restriktionen, die man beachten muss, wenn es um die Playoff-Verfügbarkeit von Spielern geht. Die allermeisten Entscheidungen fallen aber normalerweise in den ersten beiden Juli-Wochen. Gerade die Superstars kommen im Regelfall schnell bei ihren Teams unter.

NBA Free Agents: Wer sind die besten Spieler auf dem Markt?

UFA: Unrestricted Free Agent

RFA: Restricted Free Agent

TO: Team-Option

Rang Spieler Team (bisher) Team (neu) Status 1 Kawhi Leonard Toronto Raptors UFA 2 Kevin Durant Golden State Warriors UFA 3 Jimmy Butler Philadelphia 76ers UFA 4 Kyrie Irving Boston Celtics UFA 5 Kemba Walker Charlotte Hornets UFA 6 Klay Thompson Golden State Warriors UFA 7 Khris Middleton Milwaukee Bucks UFA 8 Al Horford Boston Celtics UFA 9 Tobias Harris Philadelphia 76ers UFA 10 Kristaps Porzingis Dallas Mavericks RFA 11 D'Angelo Russell Brooklyn Nets RFA 12 Nikola Vucevic Orlando Magic UFA 13 Malcolm Brogdon Milwaukee Bucks RFA 14 Julius Randle New Orleans Pelicans UFA 15 DeMarcus Cousins Golden State Warriors UFA 16 Bojan Bogdanovic Indiana Pacers UFA 17 J.J. Redick Philadelphia 76ers UFA 18 Paul Millsap Denver Nuggets TO 19 Brook Lopez Milwaukee Bucks UFA 20 Thaddeus Young Indiana Pacers UFA



NBA Free Agents: Welche deutschen Spieler sind dabei?

Mit Maxi Kleber (Dallas Mavericks) und Daniel Theis (Boston Celtics) können zwei deutsche Nationalspieler in diesem Sommer Restricted Free Agents werden. Bei Kleber ist dies auch bereits passiert, da die Mavericks für ihn ein Qualifying Offer in Höhe von 1,8 Millionen Dollar abgegeben haben, bei Theis ist dazu noch nichts bekannt.

Dieser Status bedeutet, dass Theis und Kleber bei anderen Teams Offer Sheets unterschreiben können, ihre bisherigen Teams aber das Recht haben, mit jedem Angebot mitzuziehen.

Bei Isaiah Hartenstein (Houston Rockets) wiederum muss sein Team in den kommenden Tagen entscheiden, ob die Option für die kommende Saison gezogen wird. Hartenstein unterschrieb 2018 einen Dreijahresvertrag in Houston, die Jahre zwei und drei sind jedoch jeweils nicht garantiert.

Potenziell können auch deutsche Spieler, die bisher nicht in der NBA waren, unter Vertrag genommen werden. Ein heißer Kandidat dafür ist offenbar Johannes Voigtmann, der zuletzt bei Saski Baskonia in Spanien spielte und bei den Washington Wizards hoch im Kurs zu stehen scheint.

NBA Free Agency: Die wichtigsten Daten

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind hier alle Daten nach US-Zeit aufgelistet.

29. Juni:

Letzter Tag, um über Spieler-, Team- und Early Termination-Optionen zu entscheiden (sofern nicht individuell im Vertrag anders festgelegt).

Letzter Tag, um Qualifying Offers abzugeben.

18 Uhr: Teams dürfen von hier an offiziell Meetings mit Spielern vereinbaren.

30. Juni:

Der letzte Tag des NBA-Jahres 2018/19.

30. Juni, 18 Uhr: Beginn der Free Agency

Beginn des NBA-Jahres 2019/20.

Beginn des Moratoriums.

Spieler und Teams dürfen mündliche Vereinbarungen treffen.

Restricted Free Agents dürfen Offer Sheets unterschreiben.

Rookie-Verträge, Minimal-Verträge und Two-Way Verträge dürfen unterschrieben werden.

6. Juli, 0 Uhr: Ende des Moratoriums:

Teams dürfen offiziell Spieler unter Vertrag nehmen sowie Verlängerungen und Trades offiziell machen.

Die zweitägige Frist, um Offer Sheets von Restricted Free Agents zu matchen, beginnt.

NBA Free Agency: Die wichtigsten Begriffe erklärt

Was ist das Moratorium?

Das Moratorium ist die kurze Phase zwischen Ende der alten und Beginn der neuen NBA-Saison, in der die Finanzen und unter anderem der Salary Cap berechnet werden. In dieser Phase dürfen Teams nur spezifische Verträge (Rookie-Verträge, Two-Way Verträge und Minimalverträge) verkünden, normale Verträge können erst am Ende des Moratoriums, also am 6. Juli, offiziell gemacht werden. Zuvor können nur mündliche Einigungen geschlossen werden, die allerdings nicht bindend sind und in seltenen Fällen auch schon zurückgenommen wurden.

Was ist ein Unrestricted Free Agent (UFA)?

Unrestricted Free Agent wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann dann frei über sein neues Team entscheiden.

NBA: Was ist ein Restricted Free Agent (RFA)?

Ist ein Spieler Restricted Free Agent, kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben.

Was ist ein Qualifying Offer?

Das Qualifying Offer ist eine Option, die es dem Team ermöglicht, seinen Spieler zum Restricted Free Agent zu machen. Ein Qualifying Offer kann bis zum 29. Juni abgegeben werden. Verzichtet das Team darauf, wird der Spieler automatisch zum Unrestricted Free Agent.

NBA: Was ist ein Offer Sheet?

Möchte ein Team einen Restricted Free Agent eines anderen Teams unter Vertrag nehmen, müssen sie dem Spieler ein Angebot (Offer Sheet) unterbreiten. Das bisherige Team hat nach der Einigung zwei Tage Zeit, das Angebot zu matchen.

Free Agency: Was ist eine Player Option?

Beinhaltet ein Vertrag eine Player-Option, hat der Spieler die Möglichkeit, seinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht der Spieler diese Option nicht, wird er Unrestricted Free Agent.

Was ist eine Team Option?

Gleiches gilt für die Team Option. Ist im Vertragswerk diese Option verankert, hat ein Team die Möglichkeit, den Vertrag eines Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht das Team die Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.