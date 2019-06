NBA Finals: Toronto Raptors lassen Chance auf 2-0-Führung ungenutzt - kein Grund zur Sorge

Die Toronto Raptors haben durch die 104:109-Niederlage in Spiel 2 die große Chance ungenutzt gelassen, sich gegen die Warriors eine 2-0-Führung zu erspielen. Dabei konnten die Begleitumstände kaum besser sein. Im Hinblick auf die weitere Serie äußerten sich die Protagonisten gelassen.

Verschafft man sich einen Überblick über die Ereignisse in der Scotiabank Arena im zweiten Finalspiel, so hätte sich vieles aus Sicht der Raptors kaum besser entwickeln können: Zur Mitte des zweiten Viertels führte Toronto mit 14 Punkten vor einem wieder einmal euphorisierten Publikum. Kawhi Leonard zeigte sich im Vergleich zu Spiel 1 deutlich aggressiver und legte starke 34 Punkte und 14 Rebounds auf.

Zudem hatten die Kanadier das "Verletzungsglück" auf ihrer Seite: Bei den Warriors hatte Stephen Curry immer wieder mit einer Dehydration zu kämpfen (drehte aber dennoch im Laufe des Spiels auf), Kevon Looney konnte nach einem Zusammenprall mit Leonard nicht mehr eingesetzt werden und Klay Thompson verschwand nach einer Zerrung zu Beginn des Schlussabschnitts in den Katakomben.

Als Thompson das Parkett verließ, war die Partie jedoch bereits so gut wie entschieden. Der Grund: das dritte Viertel. Die Zahlen in diesen zwölf Minuten lesen sich aus Raptors-Sicht ernüchternd: 21 Punkte, 31,8 Prozent aus dem Feld (7/22), 22,2 Prozent aus der Distanz (2/9), 7 Turnover. In der gleichen Zeit legten die Warriors 34 Punkte bei fantastischen Quoten auf (56 Prozent FG, 50 Prozent 3FG) und verwandelten ein 5-Punkte-Defizit in einen 9-Punkte-Vorsprung.

Raptors-Niederlage: Turnover und Wurfquote als Hauptgründe

Dass diese Statistiken unmittelbar zusammenhängen, war allen Beteiligten bewusst: "Wir haben im dritten Viertel in den ersten fünf Minute nicht gescort, offene Würfe liegen gelassen und sie konnten in Transition punkten. Da hat sich das Spiel entschieden", sagte Leonard im Anschluss an das Spiel und Fred VanVleet ergänzte: "Ich hatte das Gefühl, dass wir überhaupt nicht in die Zone gekommen sind und das Tempo nicht kontrollieren konnten. Gegen ein solches Team musst du punkten - 21 Punkte reichen da einfach nicht."

Letztgenannter war neben der Klaue einer der wenigen Lichtblicke bei den Hausherren. Coach Nick Nurse vertraute ihm, schickte ihn für ganze 38 Minuten auf den Platz und wurde - abgesehen von einer schwachen Dreier-Quote (2/8) - nicht enttäuscht. 17 Punkte, 4 Rebounds und 3 Steals standen am Ende in VanVleets Statsheet.

Die Schwäche vom Perimeter übertrug sich jedoch auf das gesamte Team. Immer wieder wurde der freie Mitspieler gefunden, aber selbst offene Dreier fanden in schöner Regelmäßigkeit nicht den Weg in den Korb. "Sie haben durch unsere Fehlwürfe Selbstvertrauen gewonnen, in dieser Phase haben wir das Spiel verloren", sah auch Lowry den Knackpunkt im dritten Abschnitt. Er selbst hatte mit drei Treffern bei sieben Versuchen noch die sicherste Hand.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Raptors vs. Warriors Spiel 2: Die Rückkehr von Strength in Numbers - Siakam enttäuscht © getty 1/20 Die Warriors haben die Finalserie mit einer starken Teamleistung ausgeglichen, angeführt von Draymond Green und Klay Thompson. Bei den Raptors konnte Pascal Siakam seine Fabelleistung aus Spiel 1 nicht wiederholen. Ein starker Kawhi ist nicht genug. © getty 2/20 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Startete schwach in die Partie, am Comeback war der Chefkoch aber entscheidend beteiligt. Am Ende mit Glück beim Pass vor Iggys Dagger. Note: 3 © getty 3/20 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): In der ersten Hälfte der einzige konstant gefährliche Scorer. Danach weniger als Scorer, dafür als Verteidiger gegen Leonard auffällig. Wie heilt der Oberschenkel? Note: 2+ © getty 4/20 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Für solche Spiele lebt Iggy. Offensiv lange gar kein Faktor, traf er am Ende doch den wichtigsten Wurf des Spiels. Defensiv gewohnt eine Bank. Note: 2- © getty 5/20 Draymond Green (Starting Power Forward): Massive Steigerung gegenüber Game 1. Diesmal gewann Green das Duell gegen Siakam und glänzte defensiv wie offensiv. Mit Thompson der stärkste Warrior. Note: 1- © getty 6/20 DeMarcus Cousins (Starting Center): Beeindruckend, wie Cousins im erst zweiten Spiel seit der Verletzung auftrat. Defensiv zwar in Halbzeit 1 mit großen Problemen, aber seine zweite Hälfte war stark. Note: 3+ © getty 7/20 Quinn Cook (Backup Guard): Kein Bankspieler durfte länger als Cook ran, und dieser machte seine Sache überwiegend gut - vor allem traf er drei Dreier, zwei davon im vierten Viertel. Das brachte enorme Entlastung. Note: 2- © getty 8/20 Shaun Livingston (Backup Guard): Der Oldie sah in dieser Partie wie schon in Game 1 ordentlich aus. Beim letzten Play als "Receiver" zudem entscheidend beteiligt. Note: 3+ © getty 9/20 Kevon Looney (Backup Big): Konnte diesmal nur in 10 Minuten mitwirken, bevor er sich verletzte. Looney machte seine Sache defensiv gewohnt gut, offensiv trat er nicht in Erscheinung. Note: 3 © getty 10/20 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): Durfte teilweise gegen Leonard verteidigen, sah dabei allerdings völlig verloren aus. Dieses Experiment wird Kerr wohl nicht mehr so oft wiederholen. Note: 4 © getty 11/20 Jonas Jerebko (Backup Forward): Toronto verteidigte den Schweden nicht wirklich, trotzdem traf er auch die ganz offenen Würfe nicht. Entsprechend ließ Kerr ihn nur sechs Minuten spielen. Note: 4- © getty 12/20 Andrew Bogut (Backup Big): Rückte aufgrund von Looneys Verletzung wieder in die Rotation. Wurde dreimal von Green für Lobs bedient - und traf dreimal. Defensiv langsam, aber solide. Note: 3+ © getty 13/20 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): Wie gewohnt viel Einsatz in der Defensive trotz Foulproblemen. Insbesondere Foul Nummer sechs war jedoch äußerst unnötig. Offensiv ordentlich, schlechtestes Plus-Minus aller Spieler (-17). Note: 3- © getty 14/20 Danny Green (Starting Shooting Guard): Gegen die Warriors-Guards mit argen Problemen, auch offensiv abgesehen von einem späten Dreier kaum ein Faktor. Musste einige Minuten an VanVleet abtreten. Note: 4 © getty 15/20 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Erzielte die ersten 5 Punkte der Raptors, kühlte danach aber etwas ab. Spätestens ab dem 3. Viertel klar bester Raptor und hinsichtlich Scoring und Rebounding Alleinunterhalter. Aber es war nicht genug. Note: 2 © getty 16/20 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Nach der Gala in Spiel 1 erwischte der Kameruner einen gebrauchten Abend: Offensiv mit schlechter Wurfauswahl und schwachen Quoten (5/18 FG), defensiv ein ums andere Mal von Green überpowert. Note: 4- © getty 17/20 Marc Gasol (Starting Center): Nach 20 Punkten in Spiel 1 dieses Mal blass. Früh mit vier Fouls und gegen Green und Cousins auch mit Problemen beim Rebounding. Konnte das Feld im Angriff nicht breit machen (0/2 3FG). Note: 4 © getty 18/20 Serge Ibaka (Backup Big): Wichiger Tip-In zum Ende des ersten Viertels. Gute Minuten in der Defense, vor allem gegen Cousins. Machte seine Sache besser als Kollege Gasol und schnappte sich 10 Rebounds. Note: 3 © getty 19/20 Fred VanVleet (Backup Guard): Ein typisches VanVleet-Spiel: Sehr engagiert und mit wichtigen Punkten, aber auch mit einigen falschen Entscheidungen und offenen Fehlwürfen. Insgesamt aber definitiv ein positiver Faktor bei den Kanadiern. Note: 3+ © getty 20/20 Norman Powell (Backup Forward): Spielte clever und machte die kleinen Dinge gut. Mit Abstand bestes Plus-Minus der Hausherren. Wurde mit deutlich mehr Einsatzzeit als in Spiel 1 belohnt. Note: 3

Pascal Siakam schwächelt nach Gala in Spiel 1

Allen Problemen bei offenen Würfen zum Trotz sah Danny Green eine ganz andere Ursache für die Niederlage: Die Anfälligkeit für Turnover: "Natürlich haben wir ein paar Würfe vergeben, aber diese würde ich jederzeit wieder nehmen. Aber an den Ballverlusten müssen wir arbeiten, mich eingeschlossen. Wir haben zeitweise vergessen, Basketball zu spielen. Wir müssen konzentrierter sein und uns gegenseitig vertrauen."

Über 48 Minuten leisteten sich die Raptors 15 Ballverluste, die die Warriors zu 18 Punkten nutzten. Zwar war Toronto mit 16 Points off Turnovers nur leicht unterlegen, aber das berühmt-berüchtigte Momentum kippte in dieser Phase des Spiels. Die Kanadier gruben sich ein tiefes Loch, aus dem sie sich im weiteren Spielverlauf nicht mehr vollständig befreien konnten.

Daran hatte auch der Held aus Spiel 1 einen großen Anteil: Pascal Siakam. Der Top-Favorit auf den Titel des Most Improved Player kam nach 32 Punkten in der vorherigen Begegnung nicht über 12 Zähler bei schwachen Quoten (5/18 FG, 0/3 3FG) hinaus. "Ich habe eine Menge Layups und Floater vergeben, die ich normalerweise mache. Ich bin einfach offensiv in keinen Rhythmus gekommen. Das ist Basketball. Manchmal trifft man, manchmal nicht. Ich werde diese Würfe wieder nehmen", sagte Siakam.

Toronto: Optimismus vor Auswärtsspielen groß

In die gleiche Kerbe schlug auch sein Point Guard: "Nach dem hohen Rückstand haben wir uns zurückgekämpft und im Anschluss einen guten Job gemacht. Darauf können wir für Spiel 3 aufbauen", sagte Lowry. In der Tat betrug der Rückstand wenige Sekunden vor der Schlusssirene nur zwei Punkte, ehe Andre Iguodala das Doppeln von Curry bestrafte und mit seinem Dreier alle Hoffnungen Torontos begrub.

Angesprochen auf die Kritik von Curry, dass die Raptors Iguodala nur wenig Respekt entgegengebracht hätten, indem sie ihn so frei zum Abschluss kommen ließen, reagierte Raptors-Coach Nurse mit Unverständnis: "Das hatte nichts mit despektierlich zu tun. Wir haben hart verteidigt und zwei Mann auf Steph angesetzt. Er hat den Ball dann beinahe Kawhi in die Hände geworfen - das war ziemlich gute Defense."

Doch auch Nurse hatte die Niederlage schnell abgehakt und sieht Parallelen zur Situation des Champions, bevor dieser in Kanada gastierte. "Wir sitzen jetzt im selben Boot wie die Warriors, bevor sie zu tun uns kamen. Wir müssen uns dort einen Sieg holen. Das ist alles und das können wir auch." In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird die Serie in der Oracle Arena in Oakland fortgesetzt (ab 3 Uhr live auf DAZN). Dann wird sich zeigen, ob sich die Zuversicht der Raptors auch auf dem Feld widerspiegeln wird.