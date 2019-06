NBA Finals - Kommentar zum Titel der Toronto Raptors: Ein Kunstwerk des Opportunismus

Die Toronto Raptors haben es tatsächlich geschafft und zum ersten Mal in ihrer Geschichte den NBA-Titel gewonnen. Die Verletzungen auf gegnerischer Seite sollten die Leistungen der Raptors dabei nicht schmälern. Ein Kommentar von SPOX-NBA-Redakteur Ole Frerks.

Es wird schwer werden, diese Finals in Zukunft nicht immer wieder mit Verletzungen in Verbindung zu bringen. Einer der zehn bis 20 besten NBA-Spieler der Geschichte riss sich die Achillessehne, ein weiterer künftiger Hall-of-Famer riss sich in Spiel 6 mitten in seiner Blütezeit das Kreuzband. Die Verletzungen von Kevin Durant und Klay Thompson haben diese Serie überschattet und sie werden es wohl auch weiterhin tun. So bitter, so signifikant für die restliche NBA waren sie.

Haben die Raptors in den Finals ein Stück weit davon profitiert? Gut möglich. Den Ausgang einer Serie mit voller Warriors-Kapelle kennt niemand, man kann aber davon ausgehen, dass ein fitter KD einiges verändert hätte (siehe: Das einzige Viertel, in dem er dabei war). Und trotzdem sollte man den Erfolg dieser Raptors nicht auf "glückliches Timing" oder dergleichen reduzieren.

Toronto zeigte in diesen Playoffs eine beeindruckende Fähigkeit, sich von Rückschlägen zu erholen und den Fokus nie zu verlieren, das gesamte Team wuchs über die letzten zwei Monate über sich hinaus und nahm die Tunnelblick-Mentalität seines besten Spielers Kawhi Leonard an. Spielte Glück dabei eine Rolle, dass sie am Ende ganz oben stehen? Natürlich, ohne geht es im Sport ohnehin nicht. Aber die Raptors haben sich dieses Glück durchaus selbst geschmiedet.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Warriors vs. Raptors, Spiel 6: Zwei Point Guards stechen Curry aus © getty 1/20 Die Raptors haben es tatsächlich geschafft! Dank Fabel-Leistungen von Lowry und VanVleet haben die Kanadier die Dubs in Spiel 6 vom Thron gestoßen - dabei bekommen gleich mehrere Warriors Bestnoten. © getty 2/20 GOLDEN STATE WARRIORS - Stephen Curry (Starting Point Guard): Zehneinhalb Minuten dauerte es, bis er sein erstes Field Goal abfeuerte. Lief nie so richtig heiß (3/11 Dreier), ohne Klay hatte er es erneut schwer. Dreier zum Sieg landete am Ring. Note: 2 © getty 3/20 Klay Thompson (Starting Shooting Guard): GAME 6 KLAY! Was für ein Abend für Thompson, war von Beginn an on fire und von den Rapors nicht zu stoppen. Kreierte sogar oftmals seine eigenen Würfe. Dazu das heroische Comeback an die Linie. Note: 1 © getty 4/20 Andre Iguodala (Starting Small Forward): Nach der berechtigten Kritik in den vergangenen Partien meldete sich Iggy stark zurück. Offensiv präsentierte er sich aggressiv, gute Drives und auch der Dreier fiel. Defensiv gegen Kawhi erneut stark. Note: 1 © getty 5/20 Draymond Green (Starting Power Forward): Licht und Schatten. Auf der einen Seite das Triple-Double mit 19 Brettern und 13 Assists, aber auch 8 (!) Ballverluste. Defensiv mit teils fragwürdigen Entscheidungen, aber ganz stark gegen Danny Green. Note: 3 © getty 6/20 Kevon Looney (Starting Center): Die Rippen machten ihm offensichtlich zu schaffen. Strahlte unter dem Korb keine Gefahr aus, selbst nach guten Dump-Off-Pässen. Konnte sich gegen Körperkontakt nicht durchsetzen, gleiches Problem beim Rebounding. Note: 4 © getty 7/20 Shaun Livingston (Backup Guard): Über weite Strecken der Partie (wieder einmal) unauffällig. Als Klay-Vertretung in der Crunch-Time jedoch mit soliden Minuten. Note: 3 © getty 8/20 Quinn Cook (Backup Guard): mit Abstand schlechteste Plus/Minus-Wert aller Warriors (-16). Ließ in den finalen Minuten FVV vollkommen alleine stehen, was umgehend betraft wurde. Note: 4 © getty 9/20 Alfonzo McKinnie (Backup Forward): In der zweiten Halbzeit kam er nur noch drei Minuten zum Einsatz, insgesamt wenig Impact. Ließ sich defensiv einige Male überrumpeln, sein einziger Wurf landete am Ring. Note: 4 © getty 10/20 DeMarcus Cousins (Backup Center): Brachte zunächst guten Schwung. Als erste Offensiv-Option der Second Unit war er aber leicht aus dem Spiel zu nehmen. Schwächen in der Defense und an der Linie, aber auch mit wichtigen Treffern. Note: 3 © getty 11/20 Andrew Bogut (Backup Center): Kam nur 3 Minuten in der ersten Halbzeit zum Einsatz und war auf beiden Seiten des Courts kein Faktor. Keine Benotung © getty 12/20 Jonas Jerebko (Backup Forward): Stand in den vergangenen beiden Spielen nicht auf dem Parkett, durch Klays Verletzung musste Coach Kerr im vierten Viertel jedoch kurz auf ihn zurückgreifen. In zwei Minuten keine auffällige Szene. Keine Benotung © getty 13/20 TORONTO RAPTORS - Kyle Lowry (Starting Point Guard): Explodierte bereits im ersten Viertel und legte die erste Halbzeit seines Lebens hin (21-6-6). Danach nicht mehr ganz so druckvoll, dennoch der beste Mann bei den Raptors. Note: 1 © getty 14/20 Danny Green (Starting Shooting Guard): Offensiv war vom Shooting Guard gar nichts zu sehen (0 Würfe), dafür defensiv mit guten Aktionen, gerade gegen Curry. Am Ende mit einem (fast) kostspieligen Fehler beim Pass auf Siakam. Note: 3- © getty 15/20 Kawhi Leonard (Starting Small Forward): Das unauffälligste Spiel der Serie vom Finals-MVP, der nicht viel falsch machte, dem Spiel aber nicht wirklich seinen Stempel aufdrückte. Am Ende dafür mit den entscheidenden Freiwürfen. Note: 3 © getty 16/20 Pascal Siakam (Starting Power Forward): Großartige Vorstellung des Kameruners, der diesmal auch wieder seinen Dreier traf (3/6) und in Transition nicht zu kontrollieren war. Traf zudem den vorentscheidenden Floater. Note: 1- © getty 17/20 Marc Gasol (Starting Center): Klar der schwächste Raptors-Starter an diesem historischen Tag. Offensiv kein Faktor (0/5 FG), abgesehen vom Rebound. Sein Ersatzmann Ibaka brachte weitaus mehr Energie. Note: 4- © getty 18/20 Fred VanVleet (Backup Guard): Dieses Selbstvertrauen müsste man haben. FVV jagte Curry in Halbzeit zwei gnadenlos und traf dazu vorne einen Big Shot nach dem anderen (5/11 3FG)! Neben Lowry der Matchwinner. Note: 1 © getty 19/20 Serge Ibaka (Backup Center): Entwischte der Warriors-Defense erneut einige Male und sorgte für Scoring Punch in Korbnähe (15 Punkte, 7/12 FG). Hatte nach Lowry den höchsten Plus/Minus-Wert bei TOR (+9). Note: 2 © getty 20/20 Norman Powell (Backup Guard): Trat offensiv erneut nicht in Erscheinung, in seinen 10:50 Minuten auf dem Court vergab er beide Würfe. Defensiv kam er aber wieder mal ordentlich zurecht. Note: 4

Kawhi Leonard wurde zum Meisterstück der Toronto Raptors

Team-Präsident Masai Ujiri hat über die vergangenen Jahre diverse starke Transaktionen eingefädelt, Mut bewiesen bei der Positionierung seines Teams, bei Draft-Entscheidungen und natürlich bei Trades, kulminierend in dem für Leonard, seinem Meisterstück.

Es war damals weder bekannt, ob der werdende Free Agent Leonard über die eine Saison hinaus in Toronto bleiben würde (ist es immer noch nicht!), noch wusste man, ob er nach seiner Verletzungspause noch ein Top-5-Kaliber sein würde (das wissen wir mittlerweile). Ujiri aber sah die Chance, aus einem guten Team ein großartiges zu machen, und ging ein Risiko ein, das einige andere Teams (unter anderem Boston) nicht eingehen wollten.

Ein Grund dafür: Die Dominanz der Warriors schreckte viele Teams ab. Seit Durants Wechsel nach Golden State hieß es oft, ein fittes Golden State könne ohnehin keiner schlagen, also sollte man lieber nicht zu viele Chips für das "Jetzt" investieren. Die Houston Rockets gingen letztes Jahr gegen diesen Trend und kamen sehr nah dran, nachdem sie einen absoluten "All-In-Trade" für Chris Paul eingefädelt hatten. Ihnen fehlte aber die letzte Portion Glück, um Golden State wirklich zu schlagen.

Toronto Raptors: Masterplan ist das falsche Wort

Die Raptors wiederum kassierten in den Playoffs gegen Cleveland ihre eigene Enttäuschung und holten danach zum großen Schlag aus, inklusive Trainerwechsel und Superstar-Trade - und in diesem Jahr kam tatsächlich alles zusammen. Am Ende hat sich jedes Risiko ausgezahlt.

Dabei hing auch bei ihnen immer wieder einiges am seidenen Faden, allen voran beim 4-Bounce-Gamewinner von Leonard gegen die Sixers im siebten Spiel der zweiten Runde. Niemand, auch nicht der beste GM in der Geschichte des Universums, hätte das alles genau so im Voraus planen können. Von einem "Masterplan" oder dergleichen redet keiner mehr, wenn dieses Spiel verloren geht.

Doch das ist das Schöne am Sport. Man kann so viel planen wie man will, letzten Endes kann niemand vorhersehen, was genau passieren wird. Dafür müssen die Spiele erst stattfinden, selbst wenn man bei der NBA nicht selten den Eindruck bekommt, dass das Nebengeschehen fast wichtiger ist. Man kann nur versuchen, sich in Position zu bringen, sich bestmöglich für den Fall zu rüsten, dass sich mal eine Chance ergibt. Und dann muss man sie auch noch nutzen.

Das haben die Raptors getan. Und deswegen gehört ihre Leistung anerkannt. Selbst wenn das Thema Verletzungen womöglich immer das erste sein wird, das man mit den 2019er Finals in Verbindung bringt.