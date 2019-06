NBA Finals heute live im TV und im Livestream: Toronto Raptors vs. Golden State Warriors, Spiel 5

Spiel 5 der NBA Finals steht auf dem Programm! Krönen sich die Toronto Raptors zum Champion? Oder schlagen die Golden State Warriors zurück? SPOX liefert euch alle wichtigen Infos zum Spiel und erklärt, wo ihr die Partie im TV und im Livestream sehen könnt.

Spiel 5 der NBA Finals zwischen den Raptors und Warriors wird heute Nacht ab 3 Uhr live auf DAZN übertragen - hier kannst du dir den kostenlosen Probemonat sichern.

NBA Finals 2019 - Raptors vs. Warriors, Spiel 5 live im Livestream und TV sehen

Bereits in der regulären Saison war fast jede Nacht ein NBA-Spiel live auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst zeigt nun auch die kompletten NBA Finals live und on demand. Außerdem gibt es die Serie um den Titel in der besten Basketballliga der Welt auch auf Sport1+ sowie im NBA League Pass.

DAZN bietet neben der NBA noch viele weitere Leckerbissen für Sport-Fans. Das Angebot kann im ersten Monat kostenlos getestet werden, anschließend kostet DAZN 9,99 Euro pro Monat.

NBA Finals, Raptors gegen Warriors, Spiel 5: Uhrzeit und Termine

Spiel 5 der NBA Finals zwischen den Toronto Raptors und den Golden State Warriors findet heute Nacht in der Scotiabank Arena in Toronto, Kanada statt. Tip-Off ist um 3 Uhr deutscher Zeit. Sollten die Warriors gewinnen, geht die Serie danach für Spiel 6 wieder nach Oakland, Kalifornien. Mit einem Sieg der Raptors wären die Finals und die NBA-Saison hingegen beendet.

Raptors vs. Warriors: Ist Kevin Durant in Spiel 5 dabei?

Die Golden State Warriors liegen in den NBA Finals mit 1-3 hinten und kämpfen somit in Spiel 5 um die Verlängerung ihrer Dynastie. Ein Fragezeichen steht dabei weiter hinter Kevin Durant. Der zweimalige Finals-MVP verletzte sich Anfang Mai in der zweiten Runde gegen die Houston Rockets an der Wade und kann seitdem nur zusehen. Durant wird fast rund um die Uhr behandelt, bisher konnte Warriors-Coach Steve Kerr ihn aber auch in den Finals nicht einsetzen.

Ob dies in Spiel 5 anders sein wird, ist noch nicht final bekannt. Durant hat an ersten Trainingseinheiten teilgenommen, die letzten Tests vor Spiel 4 erlaubten aber noch keinen Einsatz. Nun hatten die Warriors in der Zwischenzeit ein paar Tage, um den Small Forward womöglich wieder fitzumachen, Kerr sagte vor Spiel 4, dass er von jetzt an keine Wasserstandsmeldungen mehr abgeben, sondern nur noch finale Entscheidungen weitergeben werde.

Am Sonntag wurde Durant offiziell als "fraglich" gelistet, was einen Fortschritt bedeutete. Doch Gewissheit gibt es nach wie vor nicht.

Die Termine der NBA Finals 2019 im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag 31. Mai 3 Uhr 1 Toronto Golden State 118:109 Montag 3. Juni 2 Uhr 2 Toronto Golden State 104:109 Donnerstag 6. Juni 3 Uhr 3 Golden State Toronto 109:123 Samstag 8. Juni 3 Uhr 4 Golden State Toronto 92:105 Dienstag 11. Juni 3 Uhr 5 Toronto Golden State Freitag 14. Juni 3 Uhr 6* Golden State Toronto Montag 17. Juni 2 Uhr 7* Toronto Golden State

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig.

Wer kommentiert die NBA Finals Raptors vs. Warriors live?

Auf der Online-Plattform DAZN werden die NBA Finals 2019 sowohl mit deutschem als auch mit dem englischen Originalkommentar übertragen. In der deutschen Tonspur begleitet euch folgendes DAZN-Team durch die Nacht:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Alex Schlüter

Experte: Dre Voigt

Im Originalkommentar werden Mike Breen, Mark Jackson sowie Jeff Van Gundy die Partie für ABC kommentieren.

Raptors gegen Warriors, Spiel 5: Alle Infos zu den NBA Finals

Die Toronto Raptors gehen mit breiter Brust in das fünfte Spiel der NBA Finals, mit einem 3-1-Vorsprung könnten sie sogar schon in dieser Partie die erste Meisterschaft in ihrer Franchise-Geschichte sicherstellen. Beide Auswärtsspiele in Oakland wurden gewonnen, zuletzt zeigte Superstar Kawhi Leonard in Spiel 4 mit 36 Punkten und 0 Ballverlusten eine makellose Leistung. Die Raptors gewannen diese Partie mit 105:92.

Vor der fünften Partie hatten die Golden State Warriors wiederum etwas Zeit, sich zu regenerieren, nachdem beim noch amtierenden Meister gegen Ende der Partie fast allen Spielern die Energie zu fehlen schien. Abgesehen von Kevin Durant, bei dem es nach wie vor keine definitive Ansage gibt, stehen den Warriors dabei immerhin alle Spieler zur Verfügung. Die angeschlagenen Klay Thompson und Kevon Looney laufen also erneut auf.

Raptors vs. Warriors: Riesige Euphorie in Kanada

In Toronto macht man sich vor Spiel 5 offenbar schon bereit für eventuelle Feierlichkeiten. Während die Karten für das Spiel bei Online-Portalen bis zu 60.000 Dollar kosten, wird es in der Metropole und vor allem im berühmten Jurassic Park auch wieder Public Viewing geben. Wie ESPN-Journalist Brian Windhorst berichtete, standen dafür bereits am Sonntagmorgen Ortszeit Fans an - für ein Spiel, das am Montagabend stattfindet!