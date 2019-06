NBA Finals heute live im TV und im Livestream: Golden State Warriors vs. Toronto Raptors, Spiel 3

Spannung pur in den NBA Finals! Die Best-of-Seven-Serie zwischen den Golden State Warriors und Toronto Raptors wechselt beim Stand von 1-1 in die Bay Area. Kann der amtierende Champion die Kontrolle übernehmen? Hier gibt es alle wichtigen Infos zur Übertragung von Spiel 3 im TV und Livestream.

NBA Finals - Warriors gegen Raptors, Spiel 3: Übertragung und Livestream

Die kompletten NBA Finals werden auf dem Streaming-Dienst DAZN übertragen, im Free-TV ist der Kampf um die Larry O'Brien-Trophy dagegen nicht zu sehen. Neben DAZN werden die Finals auch auf SPORT1+ sowie im NBA League Pass gezeigt.

Schon im Laufe der regulären Saison hatte DAZN fast jede Nacht ein Live-Spiel aus der NBA im Programm, dies setzt sich auch in den Playoffs fort. Ab den Conference Finals zeigt DAZN jede Partie, also auch alle Spiele der Finals zwischen den Warriors und Raptors. Das "Netflix des Sports" zeigt außerdem die NFL, MLB und NHL sowie Spitzen-Fußball. Das Abo kostet 9,99 Euro pro Monat, im ersten Monat kann das Angebot kostenlos getestet werden.

NBA Finals - Warriors vs. Raptors, Spiel 3: Termine, Uhrzeit

Die NBA Finals 2019 laufen bereits seit dem 31. Mai und werden spätestens am 17. Juni ihr Ende finden, sofern der Sieger nicht schon vorher feststeht. Spiel 3 ist für heute Nacht terminiert, Tip-Off ist am Donnerstag, den 6. Juni, um 3 Uhr deutscher Zeit.

Nachdem die ersten beiden Partien noch in Kanada ausgetragen wurden, wechselt die Serie nun in die Bay Area. Die Golden State Warriors tragen ihre Heimspiele in den NBA Finals in der Oracle Arena aus, die Platz für 19.596 Zuschauer bietet.

NBA Finals 2019: Die Termine im Überblick

Tag Datum Uhrzeit Spiel Team 1 Team 2 Ergebnis Freitag 31. Mai 3 Uhr 1 Toronto Golden State 118:109 Montag 3. Juni 2 Uhr 2 Toronto Golden State 104:109 Donnerstag 6. Juni 3 Uhr 3 Golden State Toronto Samstag 8. Juni 3 Uhr 4 Golden State Toronto Dienstag 11. Juni 3 Uhr 5 Toronto Golden State Freitag 14. Juni 3 Uhr 6* Golden State Toronto Montag 17. Juni 2 Uhr 7* Toronto Golden State

*Spiele werden nur ausgetragen, wenn nötig.

NBA Finals - Warriors gegen Raptors: Wer kommentiert?

DAZN zeigt die kompletten NBA Finals 2019 zwischen den Warriors und Raptors sowohl mit deutschem als auch mit dem englischen Originalkommentar. Für den sind wie gewohnt Mike Breen, Mark Jackson und Jeff Van Gundy am ABC-Mikrofon verantwortlich.

Aus deutscher Sicht begleitet euch folgendes DAZN-Team durch die Nacht:

Kommentator: Freddy Harder

Experte: Alexander Vogel

Warriors vs. Raptors: Alle Infos zu Spiel 3 der NBA Finals

Die Golden State Warriors konnten Spiel 2 in Toronto klauen und damit die Serie ausgelichen (1-1). Nun haben die Dubs den Heimvorteil auf ihrer Seite, allerdings ging der 109:104-Sieg in der zweiten Partie nicht ohne Wermutstropfen über die Bühne.

Zum einen verletzte sich Klay Thompson im Schlussabschnitt am Oberschenkel, zuvor musste bereits Big Man Kevon Looney das Parkett verlassen. Dennoch gelang dem amtierenden Champion der so wichtig Auswärtssieg, die Raptors dürften sich derweil aufgrund einiger verpasster Chancen ärgern.

Selbst relativ offene Würfe wollten in Spiel 2 nur selten fallen, am Ende reichte also auch der starke Auftritt von Kawhi Leonard (34 Punkte) nicht zum Sieg. In Spiel 1 hatte noch Pascal Siakam die Kanadier zum Erfolg geführt, in der zweiten Partie blieb er allerdings blass. Können die Raptors nun in der Bay Area zurückschlagen?

NBA Finals: Wer fehlt bei den Golden State Warriors verletzt?

Nach Spiel 2 betonte der angeschlagene Klay Thompson, dass er vor eigenem Publikum definitiv auflaufen möchte. Eine genauere Untersuchung seines Oberschenkels hat am Montag eine leichte Zerrung ergeben, offiziell ist der Splash Brother als "fraglich" gelistet.

Definitiv nicht mit von der Partie ist dagegen Kevon Looney, im 23 Jahre alten Big Man fehlt den Warriors damit eine wichtige Stütze. Auch hinter Kevin Durant steht derzeit weiterhin ein Fragezeichen. In Spiel 3 wird der zweimalige Finals-MVP aber erneut nicht mit von der Partie sein.