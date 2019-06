NBA Draft 2019: New Orleans Pelicans draften Zion Williamson – mehrere Trades in der Lottery

Die New Orleans Pelicans haben wie erwartet Duke-Forward Zion Williamson an 1. Stelle im NBA Draft gezogen. Richtig spannend wurde es indes erst dahinter, unter anderem wechselte der Nr.4-Pick erneut den Besitzer.

Die ersten drei Picks gingen so über die Bühne, wie es im Vorfeld erwartet wurde: Williamson ging nach New Orleans, die Memphis Grizzlies sicherten sich Murray State-Guard Ja Morant und die New York Knicks schlugen bei Duke-Forward R.J. Barrett dazu. Direkt danach gab es dann Bewegung.

Die Pelicans gaben ihren gerade erst im Anthony Davis-Trade von den Los Angeles Lakers erhaltenen Nr.4-Pick an die Atlanta Hawks ab, die sich damit für Swingman DeAndre Hunter (Virginia) entschieden. Im Gegenzug erhielt New Orleans mehrere Picks zurück, darunter Nr. 8 (Jaxson Hayes). Außerdem gaben sie den Vertrag von Solomon Hill nach Atlanta ab.

Es blieb nicht der einzige Trade in der Lottery. Vor Beginn des Drafts gaben die Phoenix Suns den Nr.6-Pick an die Minnesota Timberwolves ab, die dafür Nr. 11 sowie Dario Saric in die Wüste Arizonas schickten. Minnesota entschied sich mit dem Pick für Jarrett Culver.

Danach versuchten allem Anschein nach auch die Cleveland Cavaliers (5), ihren Pick zu traden, und auch die Timberwolves wollten die 6 wohl direkt wieder abgeben, es kam jedoch nicht dazu. So blieb die Lottery-Reihenfolge schlussendlich bestehen, an Position 14 sicherte sich Boston mit Romeo Langford den letzten Pick der Lottery.

Die komplette Lottery des NBA Drafts 2019 im Überblick