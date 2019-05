NBA-News: Vince Carter setzt seine Karriere fort: "Ich komme zurück"

Vince Carter hat verkündet, dass er seine Karriere fortsetzen und somit in seine 22. Saison gehen wird. Der Veteran liebäugelt mit einem Verbleib bei den Atlanta Hawks.

Als Gast des Winging It-Podcasts gab Vinsanity die Entscheidung bekannt und erklärte kurz und prägnant: "Ich komme zurück." Mit dann 22 Spielzeiten in der NBA würde Carter einen neuen Rekord aufstellen. Kevin Willis, Robert Parish, Kevin Garnett und Dirk Nowitzki waren 21 Saisons in der Liga aktiv.

Nachdem der 42-Jährige vor der vergangenen Spielzeit einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Atlanta Hawks unterschrieben hatte und durchaus beachtliche Leistungen zeigte (76 Spiele, 7,4 Punkte, 41,9 Prozent FG), kann Carter im kommenden Sommer sein nächstes Team frei wählen, wobei er einer Rückkehr zu den Hawks gegenüber nicht abgeneigt wäre. "Das wurde ich gerne. Wir werden sehen, was passiert."

NBA - Nowitzki, Bryant und Co.: Die Spieler mit den meisten Saisons © getty 1/19 Dirk Nowitzki befindet sich nun offiziell in seiner bereits 21. NBA-Saison - ein Rekord! Auch Vince Carter denkt noch lange nicht daran, aufzuhören. Doch welche Dauerbrenner gab es noch in der NBA-Historie? © getty 2/19 Platz 8 – Moses Malone: 19 Saisons (ABA und NBA) – von 1976 bis 1995 – Teams: Braves, Rockets, 76ers (2x), Bullets, Hawks, Bucks, Spurs. © getty 3/19 Platz 8 – James Edwards: 19 Saisons – von 1977 bis 1996 – Teams: Lakers (2x), Pacers, Cavaliers, Suns, Pistons, Clippers, Trail Blazers, Bulls. © getty 4/19 Platz 8 – Charles Oakley: 19 Saisons – von 1985 bis 2004 – Teams: Bulls, Knicks, Raptors, Wizards, Rockets. © getty 5/19 Platz 8 – Shaquille O’Neal: 19 Saisons – von 1992 bis 2011 – Teams: Magic, Lakers, Heat, Suns, Cavaliers, Celtics. © getty 6/19 Platz 8 – Juwan Howard: 19 Saisons – von 1994 bis 2013 – Teams: Bullets, Mavericks (2x), Nuggets (2x), Magic, Rockets, Bobcats, Trail Blazers, Heat. © getty 7/19 Platz 8 – Jason Kidd: 19 Saisons – von 1994 bis 2013 – Teams: Mavericks (2x), Suns, Nets, Knicks. © getty 8/19 Platz 8 – Paul Pierce: 19 Saisons – von 1998 bis 2017 – Teams: Celtics, Nets, Wizards, Clippers. © getty 9/19 Platz 8 – Karl Malone: 19 Saisons – von 1985 bis 2004 – Teams: Jazz, Lakers. © getty 10/19 Platz 8 – Tim Duncan: 19 Saisons – von 1997 bis 2016 – Team: Spurs. © getty 11/19 Platz 8 – John Stockton: 19 Saisons – von 1984 bis 2003 – Team: Jazz. © getty 12/19 Platz 8 – Jason Terry: 19 Saisons – seit 1999 (Free Agent; geht in 20. Saison) – Team: Hawks, Mavericks, Celtics, Nets, Rockets, Bucks. © getty 13/19 Platz 6 – Kareem Abdul-Jabbar: 20 Saisons – von 1969 bis 1989 – Teams: Bucks, Lakers. © getty 14/19 Platz 6 – Kobe Bryant: 20 Saisons – von 1996 bis 2016 – Team: Lakers. © getty 15/19 Platz 1 – Robert Parish: 21 Saisons – von 1976 bis 1997 – Teams: Warriors, Celtics, Hornets, Bulls. © getty 16/19 Platz 1 – Kevin Willis: 21 Saisons – von 1984 bis 2007 – Teams: Hawks (2x), Heat, Warriors, Rockets, Raptors, Nuggets, Spurs, Mavericks. © getty 17/19 Platz 1 – Kevin Garnett: 21 Saisons – von 1995 bis 2016 – Teams: Timberwolves (2x), Celtics, Nets. © getty 18/19 Platz 1 – Vince Carter: 21 Saisons – seit 1998 – Team: Raptors, Nets, Magic, Suns, Mavericks, Grizzlies, Kings, Hawks. © getty 19/19 Platz 1 – Dirk Nowitzki: 21 Saisons – seit 1998 – Team: Mavericks. Nowitzki ist damit auch alleiniger Rekordhalter für die meisten Saisons bei einem Team.

Vince Carter bestätigt Fortsetzung seiner Karriere

Bereits im März erklärte Carter bei Pardon The Interruption, dass es stark danach aussehe, dass er noch eine weitere Saison auf dem Platz stehen werde. Dies bestätigte er nun nochmals.

Carter wurde im Jahr 1998 an fünfter Position von den Golden State Warriors gedraftet und direkt zu den Toronto Raptors geschickt. Dort verbrachte er die ersten sechs Jahre seiner Karriere und lief insgesamt für acht Teams auf. Mit 25.430 Punkten liegt der wohl beste In-Game-Dunker aller Zeiten auf Platz 23 der All-Time-Scoring-Liste.