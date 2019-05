NBA-News: Top-Prospect Zion Williamson unterschreibt bei Agentur CAA Sports

Zion Williamson, der nahezu sichere Top-Pick im kommenden NBA-Draft, hat sich drei Wochen vor der Talentziehung der Berater-Agentur CAA Sports angeschlossen. Damit erweitert er eine elitäre Spielerliste.

Dies gab die Agentur, die unter anderem auch Paul George, Joel Embiid und Karl-Anthony Towns vertritt, am Donnerstag auf Twitter bekannt. Nach Informationen von ESPNs Adrian Wojnarowski wird Williamson von den Agenten Austin Brown und Lisa Joseph-Metelus vertreten.

Damit zog unter anderem Klutch Sports um Gründer und LeBron-Buddy Rich Paul den Kürzeren. Auch Roc Nation, die Agentur von Jay-Z, wurde immer wieder als mögliches Ziel von Williamson gehandelt. Nach der Unterschrift bei CAA Sports ist weiterhin damit zu rechnen, dass Zion in absehbarer Zeit einen lukrativen Schuh-Deal abschließen wird.

NBA Draft 2019: New Orleans Pelicans ziehen an 1. Stelle

Der 18-Jährige von der Duke University, der als erster Freshman seit Anthony Davis zum Naismith College Player of the Year gewählt wurde, wird im Draft am 20. Juni sehr wahrscheinlich an erster Stelle von den New Orleans Pelicans gezogen werden.

Stiefvater Lee Anderson betonte bereits, dass er und sein Stiefsohn einem Umzug nach New Orleans positiv gegenüberstehen. Da Zion ungewöhnlich lange auf eine Unterschrift bei einer Agentur gewartet hatte, hatten sich zuvor Spekulationen breit gemacht, er könnte eventuell für ein weiteres Jahr ans College zurückkehren, anstatt sich den Pels anzuschließen.