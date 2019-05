NBA-News: Terry Rozier über Zukunft bei den Boston Celitcs: “Dann muss ich wohl gehen”

Terry Rozier hat über seine Zukunft bei den Boston Celtics gesprochen und Zweifel an einem Verbleib geäußert - für den Fall, dass das Team zusammenbleibt.

"Dann muss ich wohl gehen. Ich musste einiges durchmachen dieses Jahr und ich denke, wir wissen alle, dass ich da nicht noch einmal durch will", sagte Rozier bei der ESPN-Show First Take. Ähnlich äußerte er sich bereits zuvor bei Get Up.

Für die insbesondere aus seiner Sicht enttäuschende Saison fand Rozier ebenfalls deutliche Worte: "Ich denke, ich musste mein Talent am meisten opfern. Ich hatte das Gefühl, dass ich dieses Jahr nicht die Person sein konnte, die ich eigentlich bin."

Rozier machte keinen Hehl daraus, wo die Ursachen für diese Entwicklung lagen: "Ich habe im Schatten von einigen Jungs gestanden. Der Ball war die meiste Zeit in der Hand von Kyrie (Irving) oder Gordon (Hayward). Also stand Terry entweder in der Ecke oder er saß auf der Bank."

Terry Rozier über Zukunft: "Will Chance bekommen"

Nachdem Rozier in der Vorsaison in allen Playoff-Spielen startete und beim Erreichen der Conference Finals 16,5 Punkte, 5,3 Rebounds und 5,7 Assists auflegte, musste er sich in diesem Jahr mit einer reduzierten Rolle zufrieden geben - eine Erfahrung, die "sehr kompliziert" für ihn gewesen sei.

Rozier wird im Sommer Restricted Free Agent und hat klare Vorstellungen für seine Zukunft: "Ich will meine Chance bekommen, entweder bei den Celtics oder irgendwo anders. Ich kann überall ich selbst sein und mein Spiel spielen. Es ist mir egal, wo ich hingehe."

Die Boston Celtics unterlagen den Milwaukee Bucks in den Conference Semifinals mit 1-4 und waren dabei weitestgehend chancenlos. Vor der Saison wurden die Celtics noch als Top-Favorit in der Eastern Conference gehandelt, kónnten ihr Potential jedoch nie abrufen.