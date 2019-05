NBA - Philadelphia 76ers News und Gerüchte: Bahnt sich Abschied von Jimmy Butler an?

Nach dem Playoff-Aus der Philadelphia 76ers in der zweiten Runde gegen die Toronto Raptors stehen bei den Sixers einige wichtige Entscheidungen in der Offseason an. Unter anderem wird Jimmy Butler Free Agent, der mit einem Instagram-Post einige Fans in Panik versetzte.

Zwar besitzt Jimmy Butler für die Saison 2019/20 eine Spieleroption in Höhe von 19,8 Millionen Dollar, doch es gilt als äußerst wahrscheinlich, dass er diese Option nicht ziehen wird. Stattdessen wird er als Free Agent einen neuen, langfristigen Vertrag unterschreiben. Nur wo?

Die Verantwortlichen im Front Office der Sixers um General Manager Elton Brand hatten bereits mehrfach angekündigt, den 29-Jährigen mit einem Max-Contract (5 Jahre/190 Mio. Dollar) halten zu wollen. Nun sorgte jedoch ein Instagram-Post von Butler für Aufregung unter den Sixers-Fans.

Jimmy Buckets veröffentlichte ein Foto von sich in einem Sixers-Trikot und schrieb dazu: "An Philly und meine Teamkollegen: DANKESCHÖN." Einige Fans deuteten diesen Post als womöglichen Hinweis auf einen Abschied Butlers in der Free Agency.

Free Agency: Bleibt Jimmy Butler bei den Sixers oder nicht?

Der Guard hatte sich während seines Exit-Interviews nach dem Playoff-Aus seins Teams nach sieben Spielen in den Eastern Conference Semifinals gegen die Raptors nicht eindeutig zu seiner Zukunft geäußert. Nur die Sixers könnten ihm einen Fünfjahresvertrag anbieten, der Rest der Liga nur vier Jahre und etwa 140 Mio. Dollar.

"Ich habe noch nicht allzu viel darüber (über die Free Agency, Anm. d. Red.) nachgedacht. Man will immer in der Lage sein, zu gewinnen", sagte Butler gegenüber Journalisten. "Ich denke, ich werde einen Max-Contract bekommen, egal, wohin ich gehen werde. Wenn man über einen Vier- oder Fünfjahresvertrag spricht, dann ist das so oder so genug Geld."

Die Statistiken von Jimmy Butler bei den Sixers

Spiele Minuten Punkte Rebounds Assists FG% 3FG% Regular Season 55 33,2 18,2 5,3 4,0 46,1 Prozent 33,8 Prozent Playoffs 12 35,1 19,4 6 5,2 45,1 Prozent 26,7 Prozent

NBA - Free Agents, Gerüchte, Planstellen: Die Offseason der Philadelphia 76ers im Überblick © getty 1/25 Was für ein bitteres Playoff-Aus für die Sixers! Nach sieben Spielen ist der Traum von den Finals für Philadelphia ausgeträumt. Nun warten in der Offseason 2019 einige spannende Entscheidungen auf das Front Office. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/25 Die Saison 2018/19: Erst der irre Buzzerbeater von Kawhi brach den Philly-Fans das Herz und zerstörte alle Hoffnungen auf die Conference Finals. In der Regular Season wurde das Team immer wieder neu zusammengestellt, am Ende sprang der 3. Platz heraus. © getty 3/25 Free Agency - Unrestricted: T.J. McConnell (Point Guard, 27 Jahre alt). Der Backup-Guard spielte eine gute Regular Season und lieferte teilweise wichtige Minuten von der Bank. Dank der Bird-Rechte könnte er zu einem vernünftigen Preis gehalten werden. © getty 4/25 Free Agency - Unrestricted: J.J. Redick (Shooting Guard, 34). Jimmy Butler und Tobias Harris werden in der Prioritäten-Liste der Sixers klar vor Redick stehen. Hat Philly dann überhaupt noch Platz, um den Scharfschützen zu halten? © getty 5/25 Free Agency - Unrestricted: Furkan Korkmaz (Shooting Guard, 21). Der Türke bekam in seinem zweiten Jahr in der NBA mehr Spielzeit und machte einen Schritt nach vorne. Wie seine Zukunft aussieht, ist ungewiss. © getty 6/25 Free Agency - Unrestricted: Tobias Harris (Forward, 26). Kam kurz vor der Trade Deadline von den Clippers an die Ostküste und suchte seither ein wenig seinen Rhythmus. Philly wird ihn aber wohl unbedingt halten wollen. © getty 7/25 Free Agency - Unrestricted: Mike Scott (Power Forward, 30). Scott war Teil des Harris-Deals und brachte den Sixers wichtige Unterstützung von der Bank. Auch in der Postseason mit vereinzelt guten Auftritten. © getty 8/25 Free Agency - Unrestricted: Boban Marjanovic (Center, 30). Sein PER war auch in Philly überragend, wirklich spielbar war er gerade gegen Toronto in den Playoffs aber nicht. Immerhin besitzen die Sixers seine Bird-Rechte. © getty 9/25 Free Agency - Unrestricted: Amir Johnson (Center, 32). Solide Backup-Minuten in der regulären Saison, in den Playoffs kam er kaum zum Einsatz. Ein Verbleib bei den Sixers erscheint eher unwahrscheinlich. © getty 10/25 Free Agency - Unrestricted: Greg Monroe (Center, 28). Kam als Midseason-Pickup zu den Sixers, allzu lange andauern wird seine Karriere im Trikot der Traditionsfranchise allerdings eher nicht. © getty 11/25 Spieleroption: Jimmy Butler (Forward, 29). Butler wird sicherlich aus seinem Vertrag aussteigen (PO: 19,8 Mio.). Nach seinem Trade nach Philly lief nicht immer alles rund, in den Playoffs hat er aber gezeigt, warum er einen Max-Deal wert ist. © getty 12/25 Spieleroption: James Ennis (Forward, 28). Seine Spieleroption für die kommende Saison beträgt 1,8 Mio. Dollar. Nimmt er das Geld oder versucht er als Free Agent, einen etwas lukrativeren Deal anderswo abzugreifen? © getty 13/25 Salary Cap: Sollten Harris und Butler das Team verlassen, stünde dem Front Office um GM Elton Brand etwa 56 Mio. Dollar Cap Space zur Verfügung. Maximal kann man beiden Stars je fünf Jahre und 190 Mio. bieten. © getty 14/25 Auch mit solchen Deals sowie einer relativ soliden Redick-Verlängerung wäre Philly noch unter der Luxussteuer-Grenze und könnte die Midlevel-Exception für Verstärkung nutzen. © getty 15/25 Gerüchte: Jeweils kurz nachdem sowohl Butler als auch Harris per Trades an Land gezogen wurden, versicherte das Front Office, dass beide Stars langfristig in Philly gehalten werden sollen. © getty 16/25 Dementsprechend könnten die Sixers wohl zwei Max-Contracts auf den Tisch legen, um nach den Trades möglichst nicht komplett ohne Gegenwert dazustehen. Andernfalls könnte man beide Spieler schnell vergraulen. © getty 17/25 Vor allem hinter Butler werden zahlreiche Teams her sein. Zum Beispiel die New York Knicks? Kevin Durant wünscht sich angeblich einen Co-Star, sollte er in den Big Apple wechseln. Wenn das nicht Kyrie Irving wird, dann vielleicht Jimmy Buckets? © getty 18/25 Auch Harris wird einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Laut Tony Jones von The Athletic haben unter anderem die Utah Jazz ein Auge auf den 26-Jährigen geworfen. © getty 19/25 Sollten sowohl Butler als auch Harris in Philly verlängern, wird es interessant sein, wie die Sixers ihren Kader auffüllen. Redick hat bereits angekündigt, dass er gerne bleiben und sogar seine Karriere in Philly beenden möchte. © getty 20/25 Draft: Die Sixers werden die Draft Lottery zumindest mit einem halben Auge verfolgen. Sollten die Kings den Nr.1-Pick bekommen (1 Prozent Chance), ginge er nach Philly. Ansonsten hat die Franchise den eigenen Erstrunden- sowie vier Zweitundenpicks. © getty 21/25 Projizierte Starting Five (nach Kaderstand 14.5.2019): POINT GUARD: Ben Simmons (22, Stats 18/19: 16,9 Punkte, 8,8 Rebounds, 7,7 Assists, 56,3 Prozent FG) © getty 22/25 SHOOTING GUARD: Zhaire Smith (19, Stats 18/19: 6,7 Punkte, 2,2 Rebounds, 41,2 Prozent FG, 37,5 Prozent 3FG) © getty 23/25 SMALL FORWARD: Jonathon Simmons (29, Stats 18/19: 6,5 Punkte, 2,3 Assists, 38 Prozent FG) © getty 24/25 POWER FORWARD: Jonah Bolden (23, Stats 18/19: 4,7 Punkte, 3,8 Rebounds, 49,4 Prozent FG) © getty 25/25 CENTER: Joel Embiid (25, Stats 18/19: 27,5 Punkte, 13,6 Rebounds, 48,4 Prozent FG)

Ben Simmons kündigt Teilnahme an der Basketball-WM 2019 an

Während sich Butler Gedanken über seine Zukunft macht, hat Ben Simmons via Twitter angekündigt, im Sommer bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2019 in China teilzunehmen.

Die WM findet vom 31. August bis zum 15. September statt, der Point Guard wird mit Australien in der Gruppe H auf Kanada, Litauen und Senegal treffen. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde.