NBA-News: Oregons Senator schreibt Brief an Kanadas Premierminister Justin Trudeau wegen Enes Kanter

Enes Kanter von den Portland Trail Blazers ist im Moment staatenlos und kann die USA nicht verlassen. Bei einer möglichen Finals-Teilnahme der Blazers könnte der Center deswegen bei einem Duell mit den Toronto Raptors nicht nach Kanada reisen. Der Senator von Oregon appellierte nun an Kanadas Premierminister Justin Trudeau, dass dies im Zweifel dennoch möglich gemacht werden solle.

Die türkische Regierung entzog Kanter im Jahr 2017 den türkischen Pass, nachdem der Blazers-Center den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mehrfach öffentlich kritisiert hatte. Auch Interpol wurde von der Türkei bereits aufgefordert, dass Kanter verhaftet und an die Türkei ausgeliefert werden soll. Dort wirft man Kanter vor, Mitglied einer terroristischen Organisation zu sein.

Beim Gastspiel Portlands in Toronto im März reiste Kanter darum nicht mit dem Team nach Kanada, dies solle sich laut Oregons Senator Ron Wyden bei einer möglichen Final-Serie zwischen Portland und Toronto aber ändern. "Ich habe meinen Mitarbeitern angeordnet, dass sie sicherstellen, dass Herr Kanter sicher nach Toronto reisen und wieder zurückkehren kann, wenn es in der NBA eine Serie zwischen Toronto und Portland geben sollte", schrieb Wyden Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

Türkei fordert Auslieferung von Enes Kanter wegen Erdogan-Kritik

"Ich bitte ihre Regierung, dass sie ebenfalls eine Einreise von Herrn Kanter nach Kanada respektiert und akzeptiert, damit er dort spielen und wieder sicher in die Vereinigten Staaten reisen kann", schrieb Wyden weiter. "Ich bitte Sie auch, dass sie sich öffentlich äußern und dass Sie die Forderungen von Präsident Erdogan gegen Herrn Kanter ignorieren. So würden Sie ein klares Zeichen an Präsident Erdogan und andere Regierungen senden, die internationale Organisationen nutzen wollen, um ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen."

Die Blazers spielen im Moment in den Western Conference Finals gegen die Golden State Warriors, verloren aber in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Spiel 1. Kanter startete dabei als Center und legte ein Double-Double auf. Die Serie zwischen Milwaukee und Toronto beginnt in der Nacht auf Donnerstag (live ab 2.30 Uhr auf DAZN).